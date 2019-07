La entrevista de Arturo Fernández que todavía no ha visto la luz: TVE la emitirá

Este jueves saltaba la noticia a primera hora de la mañana: fallecía Arturo Fernández, una de las leyendas del teatro y el galán por excelencia en España. Siempre con su traje a medida, bien planchado, y con su pañuelo en el bolsillo, el intérprete seguía al pie del cañón sobre el escenario a sus 90 años. No entendía la vida "sin girar" y sin recorrerse el país. Tan solo una pequeña caída y un problema estomacal lo mantuvieron alejado de su pasión e ingresado en el hospital en las últimas semanas.

Nadie podía imaginar el triste final que le esperaba. Y es que, todos coinciden en que el actor rebosaba energía y coquetería hasta no hace demasiado tiempo. De hecho, TVE ha hecho pública, a raíz de su fallecimiento, parte de la entrevista inédita que Fernández grabó el pasado mes de marzo, tan solo hace cuatro meses, y que verá la luz de forma íntegra el próximo domingo en un especial sobre su vida y obra que emitirá el canal estatal.

Arturo Fernández en 'La mañana' de TVE en octubre de 2018.

En ella se puede ver al dandi de las tablas hablando del trabajo, la comedia y los personajes perdedores, esos que él siempre ha encarnado: "Cuando estoy terminando una comedia de éxito, siempre pienso 'y ahora, ¿dónde encuentro yo otro éxito?' Y aparece, qué duda cabe, porque yo sé lo que quiere el público de mí". En ese punto, sin perder un ápice de su galantería, prosigue en el avance: "Que es lo que realmente a mí también me gusta, la alta comedia. Ese personaje que es perdedor en el fondo, pero divertido, lleno de ternura al mismo tiempo".

No solamente el archivo del ente cuenta con material inédito del asturiano, sino que Fernández concedió su última entrevista en TVE. En ella, que también se desplegará de forma íntegra en el especial del domingo, se ve cómo el actor coqueteó con su consabido descaro y, a la vez, cortesía. Fue en La mañana de TVE donde en octubre de 2018 lo entrevistó María Casado (41). Ella, al borde de la risa, apenas puede informar tras un vídeo de presentación: "Arturo no pierde el rato, me pregunta de dónde soy y me dice que no hay catalana fea".

Él, resuelto, responde con su peculiar timbre de galán: "Es que jamás he visto una mujer fea, siempre tenéis algo. Quien conquista en realidad siempre es la mujer. Las mujeres tenéis una guasa impresionante". Después de hablar de su obra de teatro, Alta seducción, y de su fama de conquistador -papel del que nunca ha renegado y que siempre ha encarnado-, se produce un momento muy significativo visto en perspectiva y ante el fallecimiento del intérprete.

Casado: Tú te vas a venir un día más, ¿verdad?

Arturo: Cuando queráis

Casado: Dime que sí

Arturo: Mañana mismo.

En ese punto, y ante una María Casado un tanto avergonzada, Fernández remata: "Yo te voy a esperar cuando salgas de la televisión, simplemente para verte. Es uno de los momentos más importantes de esta mañana, haberte conocido".

En otro orden, otra de las últimas entrevistas que concedió Fernández fue en enero de 2019 en el programa de Canal Sur Menuda noche. En ella, dio, una vez más, muestras de su vitalidad: "A mí cuando me llaman guapo no sabéis cómo lo agradezco, me da igual tener dinero o no tenerlo, o no ser feliz, pero que me llamen guapo... pego un subidón que para qué os voy a contar". En definitiva, genio y figura hasta los últimos días de su vida.

[Más información: Adiós a Arturo Fernández, las mejores obras y películas del galán más querido]