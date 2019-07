Todas las mujeres que lloran a Arturo Fernández, el galán que no se cansaba de su papel

Arturo Fernández ha fallecido en la noche de este miércoles a los 90 años de edad, tras pasar unos días ingresado en un hospital madrileño debido a molestias estomacales, tal y como ha informado su actual pareja, Carmen Quesada (61).

El hijo predilecto de su Gigón natal llevó una vida entera de dedicación al mundo de la interpretación, que a su vez compaginó con una plena y extensa vida sentimental. "El eterno galán", así era como le conocían muchos, y es que fueron muchas féminas las que pasaron por su vida, pero muy pocas las que lograron conquistar el corazón del asturiano.

Quesada, que es abogada y tiene 29 años menos que Fernández, ha sido, sin duda, la mujer de su vida, y con la que ha vivido sus últimos momentos. Casi 39 años a su lado, algo que indica que a pesar de no estar casados su relación era una de las más consolidadas y envidiada del panorama artístico: "Lo vi por primera vez en una obra de teatro en el colegio y tuve muy claro lo que quería. Yo ya iba conquistada de casa y tuve que insistir", aseguró en una entrevista.

Carmen Quesada y Arturo Fernández en una imagen de archivo. Gtres

Poco antes de conocer a Quesada, el intérprete contrajo matrimonio religioso con Isabel Sensat en el año 1967, una mujer elegante y diferente al resto. Asentó, así, los cimientos de su vida personal. Para él, la catalana fue otra de las mujeres más importantes, ya que además de compartir grandes momentos juntos, le dio a sus tres hijos, Arturo, María Dolores y María Isabel Fernández.

Otras mujeres que pasaron por la vida de Arturo Fernández fueron las actrices Lea Massari, María Asquerino y Carmen Sevilla, aunque con ésta última fue un simple tonteo, sin mayor importancia que unos besos.

Nunca fue protagonista de un solo escándalo amoroso en la prensa, pese a que las habladurías en la época no fueron pocas. Su fama de conquistador le perseguía. Él mismo tenía sus propios trucos para que todas cayesen rendidas a sus pies: "Con las frases de los boleros he conquistado a muchas mujeres", confesó en una entrevista. Además, gracias a su mítico "¡chatina!" logró enternecer a gran parte del público, y no solamente a mujeres.

