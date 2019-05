José Manuel Parada da la cara por su expareja, Chelo García Cortés

José Manuel Parada (65 años) ha estado desaparecido todo este tiempo desde que empezó Supervivientes 2019 y no se ha posicionado públicamente a favor de su expareja y amiga Chelo García Cortés (67).

Lo cierto es que la colaboradora de Sálvame está cumpliendo las expectativas del concurso y hasta sus compañeros de programa están llevando a cabo una campaña todas las semanas para que la salvada por la audiencia sea ella. José Manuel Parada ha estado con Jorge Javier Vázquez (48) en la inauguración de una tienda y juntos han estado hablando del concurso, además ha confesado que el presentador de Deluxe pensaba que la expulsada de la noche de este jueves sería su compañera de programa.

"Me dice Jorge Javier Vázquez en la inauguración de una tienda de moda que Chelo García Cortés lo tiene muy difícil hoy en la isla. Yo he querido mantenerme al margen estos días para no interferir la labor de su compañera defensora. Pero hoy me pringo hasta el peligro y os recuerdo que nunca ha desfallecido, amenazando con irse y ademanes necesita el dinero para tener una vida mas tranquila y como siempre le digo el dinero lo mejor es ganarlo trabajando y con el sudor de tu frente. Ella lo está sudando por todo el cuerpo. Así que SALVEMOS A CHELO. #supervivientes2019. #tele5 #salvar" este ha sido el mensaje que el presentador de Cine de Barrio ha establecido en su perfil de Instagram en apoyo a la que fue su gran amiga Chelo García Cortés.

Lo que aún se desconoce es el parecer de Parada respecto de la idea de que Bárbara Rey (69) sea una posible concursante de la siguiente edición de Supervivientes y de que puede que se traslade a la isla para estar al lado de Chelo y de Isabel Pantoja (62). De momento, ese encuentro no se producirá pero los espectadores se mueren de ganas por ver cómo la vedette y la tonadillera de bata de cola se ven las caras en Honduras.

