Tres encapuchados armados entran en la mansión de Elsa Pataky y Chris Hemsworth mientras dormían dentro

Gran susto el que se han llevado Elsa Pataky (50 años) y Chris Hemsworth (43). Tres encapuchados armados han entrado en su mansión de Australia, donde el matrimonio reside junto a sus tres hijos, y han robado tres vehículos.

Cuando ocurrieron los hechos, la familia se encontraba en el interior de la propiedad durmiendo. De hecho, según desvela ¡HOLA! por fuentes cercanas al entorno de los actores, Elsa se despertó alrededor de las dos de la madrugada alertada por el ladrido de sus perros.

Sin embargo, no fue hasta la mañana siguiente cuando se percató de lo que había sucedido al revisar las cámaras de vigilancia instaladas en el interior de su hogar. Fue entonces cuando acudieron a la policía para denunciar los hechos.

Vista aérea de la casa que poseen en Australia. Gtres Gtres.

Afortunadamente ninguno ha sufrido ningún tipo de daño y dos de los coches sustraídos ya habrían sido recuperados, mientras el tercero siguen buscándolo. Los ladrones se llevaron un coche eléctrico de la marca china BYD, una camioneta Ram y una Raptor. El valor estimado de los tres vehículos es de más de 300.000 euros.

La casa donde ha tenido lugar el robo es el hogar familiar de los Hemsworth-Pataky. La pareja se mudó al país natal del actor australiano a finales de 2014, momento en el que adquirieron la casa sobre la que hoy está asentada su vivienda hecha a medida.

Fue en 2017 cuando decidieron tirarla abajo y construirla de cero, atendiendo a sus necesidades y a los lujos que podían permitirse. Dos años más tarde, vieron cumplidos sus deseos de instalarse en esta mansión en medio de la naturaleza con unas vistas al mar.

La propiedad, situada en Broken Head en la costa este de Australia, ocupa una superficie de cuatro hectáreas y está valorada en 46 millones de euros. Se trata de una zona costera de baja densidad, con playa, reserva natural, vegetación subtropical y un ambiente silencioso. De hecho, es una de las áreas más tranquilas y exclusivas.

La mansión cuenta con seis habitaciones y diez cuartos de baño dispuestos en los 900 metros cuadrados que tiene el inmueble. Algunos de los lujos y comodidades que ofrece la casa son un spa con sauna y baño turco, un cine, una bolera y una sala de juegos con bar.

Elsa Pataky y Chris Hemsworth. Getty Images

El exterior no tiene nada que envidiar al interior. Lo más impresionante es su piscina infinita de 50 metros. También tienen una pista de tenis profesional y un circuito de motocross.

No es una novedad para nadie que el matrimonio es un gran amante de los deportes y que están inculcando a sus hijos, India Rose, Tristan y Sasha, algunas de sus pasiones como el surf.

La finca de la pareja cuenta además con una extensa granja de animales. "Siempre había querido vivir cerca del mar y con animales. Así que le dije a Chris: 'Vale, vamos a Australia, pero me prometes que tendré caballos' [ríe]. También queríamos darles la oportunidad a nuestros hijos de vivir en la naturaleza, alejados de los focos, y este era el lugar perfecto", reveló Pataky en una entrevista.