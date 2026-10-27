El refugio de José María Aznar y Ana Botella en Marbella: un chalé de 450 metros cuadrados junto al golf y la playa

José María Aznar (73 años) y su mujer, Ana Botella (72) tienen en Marbella una segunda residencia para sus estancias estivales. La propiedad está ubicada en una zona residencial de la Costa del Sol donde el matrimonio disfruta de sus vacaciones lejos de Madrid.

El chalé es una amplia vivienda unifamiliar que cuenta con una amplia parcela y espacios pensados tanto para la vida cotidiana como para recibir a familiares y amigos.

La casa fue reformada para adaptarla a las preferencias de sus propietarios y combina estancias interiores con una zona exterior de grandes dimensiones. En una de las rehabilitaciones realizadas, el expresidente llegó a levantar un muro para reforzar la privacidad del inmueble.

José María Aznar y Ana Botella, en Marbella, en 2025. GTRES

Compraron la casa en 2013

La pareja compró su casa de veraneo a finales de 2013, después de vender otra propiedad que tenían en la misma zona.

La vivienda se encuentra en Guadalmina Baja, una de las urbanizaciones residenciales más exclusivas de la Costa del Sol, y ocupa una parcela de 2.141 metros cuadrados. El chalé, construido en una sola planta, suma 448 metros cuadrados.

La casa dispone de cuatro dormitorios, un amplio salón con chimenea, despacho, porche cubierto y una zona de servicio.

Durante la reforma integral, Ana Botella supervisó la distribución y la decoración para adaptar el inmueble a las necesidades del matrimonio. Los jardines y la piscina completan una propiedad concebida para disfrutar de las estancias estivales con privacidad.

Ana Botella y José María Aznar, en Marbella, en junio de 2020. GTRES

Urbanización Guadalmina Baja

La propiedad se encuentra en Guadalmina Baja, un enclave residencial de Marbella próximo al mar. La ubicación facilita los desplazamientos a la playa y permite disfrutar de actividades deportivas como el golf y el pádel, dos de los deportes favoritos del expresidente de Gobierno.

La urbanización Guadalmina Baja es uno de los enclaves residenciales más exclusivos de Marbella. Situada en el extremo occidental del municipio, junto a San Pedro Alcántara y cerca del límite con Estepona, la urbanización es conocida por sus grandes propiedades, la discreción que ofrece a sus vecinos y la proximidad al mar.

Frente a otras zonas de la Costa del Sol más asociadas al escaparate del lujo, aquí predominan las villas independientes, las calles tranquilas y las parcelas protegidas de las miradas ajenas.

El paisaje residencial lo dibujan casas de grandes dimensiones, levantadas sobre terrenos que con frecuencia superan los 1.000 o 2.000 metros cuadrados. La vegetación abundante, los muros perimetrales y los cerramientos refuerzan la privacidad de unas propiedades vinculadas desde hace décadas a grandes fortunas, empresarios y figuras de la vida pública.

Ana Botella y José María Aznar, en Marbella, en 2022. GTRES

Playa y campo de golf

La urbanización se extiende hasta la playa y combina ese entorno con amplias calles arboladas y zonas verdes. Otro de sus referentes es el Real Club de Golf Guadalmina, uno de los campos históricos de Andalucía, que forma parte de la identidad del área y convive con viviendas orientadas tanto al mar como al campo de golf.

A esa ubicación se suma una oferta de servicios que permite hacer vida en la propia zona: seguridad privada, un centro comercial con restaurantes, boutiques y otros establecimientos, colegios internacionales en los alrededores y alojamientos de alta gama, como el Guadalmina Spa & Golf Resort.

José María Aznar y Ana Botella adquirieron su casa de Marbella en el año 2013. GTRES

Los veranos en Marbella

Aznar presidió el Gobierno durante dos legislaturas y abandonó la Moncloa en 2004. Por su parte, Botella desarrolló después su propia carrera política y llegó a ocupar la Alcaldía de Madrid. Desde entonces, ambos han mantenido una presencia pública más discreta, centrada en sus actividades personales y su vida familiar.

En Marbella, los Aznar-Botella reciben a familiares y amigos y dedican tiempo a algunas de sus aficiones, como el golf y el pádel. La proximidad al club de golf de Guadalmina facilita la práctica de este deporte, mientras que la amplitud de la parcela permite disfrutar del exterior sin salir de la propiedad.

La casa de Marbella cumple una función distinta a la vivienda que el matrimonio tiene en Pozuelo de Alarcón, donde reside habitualmente. En la Costa del Sol, la pareja pasa parte de los meses de verano y dispone de un espacio idóneo en el que reunirse con sus hijos y nietos.