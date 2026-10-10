José María Aznar (73), sobre su infancia: "Soy hijo de bilbaíno y de asturiana. Tuve unos padres excelentes y una infancia feliz"

Mucho antes de liderar el Ejecutivo o sobrevivir a un atentado que cambió la historia reciente de España, José María Aznar (73 años) fue sencillamente el benjamín de un hogar madrileño marcado por las ondas de radio, el carácter matriarcal y la disciplina familiar.

Nacido en la capital en 1953, Aznar siempre ha llevado en su ADN una geografía compartida: "Soy el único de la familia que nació aquí, aunque soy hijo de bilbaíno y de asturiana". El menor de cuatro hermanos creció bajo una premisa de estricta equidad doméstica: "Tuve unos padres excelentes, nos dieron las mismas oportunidades a todos".

Aquel hogar tenía una jerarquía clara. Mientras su padre, el periodista y directivo de medios Manuel Aznar Acedo, destacaba como una figura clave en la transformación del paisaje hertziano del país, "era un hombre de radio, uno de los grandes modernizadores de la radio de España", el timón diario de la casa estaba en manos maternas.

José María Aznar y Ana Botella GTRES

El flechazo con Ana Botella

De todo ello habló en 2017, en un distendido diálogo con Bertín Osborne en el programa Mi casa es la tuya, el expresidente del Gobierno desnudó su archivo más íntimo, rescatando la memoria de sus primeros años y los giros de guion que terminaron por moldear su vida.

Su madre, fallecida en 2020, fue la encargada de cuidarlo a él y a sus tres hermanos: "En mi casa, la que mandaba era mi madre". En aquel momento de la entrevista, con 95 años recién cumplidos, el político no dudaba en presumir de ella: "Está muy bien, sigue teniendo un carácter muy fuerte".

La transición hacia la madurez no estuvo exenta de turbulencias. Durante su adolescencia, el joven Aznar atravesó años de cierta dispersión y rebeldía juvenil.

"En mi adolescencia perdía demasiado el tiempo, me gustaba mucho ir a los guateques de entonces". Aquella etapa de melena rebelde le costó más de un disgusto escolar: "A mí me han echado de clase más de una vez por llevar el pelo largo".

Llegado el momento de encarar la universidad, dudó entre las aulas de Periodismo y Derecho. Se decantó por las leyes, aunque a mitad de la carrera acarició la idea del abandono. Finalmente, prevaleció la tenacidad: "Pensé que si llevaba tres años tenía que terminarla".

Su pragmatismo acabaría por alterar su destino para siempre durante el viaje de fin de carrera. Al echar la vista atrás sobre aquella etapa formativa y vital, Aznar la resumía con gratitud: "Tuve la suerte de poder hacer mis estudios y conocer a una mujer extraordinaria".

Fue precisamente a bordo de un avión donde coincidiría con Ana Botella. La certeza fue inmediata: "Cuando la vi pensé: esta es mía, esta me la quedo... Lo que no estaba seguro es de lo que pensaba ella".

El flechazo resultó tan rotundo que la propuesta no esperó: "A los tres días de conocerla, ya en Madrid, le pedí matrimonio y me dijo que sí". Se casaron con apenas 21 años, iniciando una alianza personal que supera las cuatro décadas: "No puedo explicar mi vida sin ella".

La política en familia

De aquel matrimonio nacieron tres hijos (José María, Ana y Alonso) a los que el expresidente define como "estupendos", destacando su capacidad para abrirse paso profesional por medios propios a pesar del desgaste público que conllevó su trayectoria: "Mis hijos han pasado momentos muy duros".

Reconoce además que su esposa nunca fue partidaria de su salto a la primera línea política, aunque admite entre risas que ella también "tiene carácter y le gusta gobernar".

El capítulo más desgarrador de su periplo institucional llegó con el atentado terrorista perpetrado contra su vehículo oficial. Su supervivencia se decidió en los detalles más insospechados de la gestión administrativa: "Llevaba un coche blindado con tres capas y Francisco Álvarez-Cascos estaba empeñado en cambiar ese coche. Yo no quería y lo cambió sin decirme nada. Pasé de un coche con tres capas a cinco capas. Eso me salvó la vida".

Un episodio límite al que seguirían otros tres intentos frustrados con lanzamisiles, completando el retrato de una vida marcada por el acero... y la suerte.