Rozalén, embarazada de su primer hijo a los 40 años: "Desde hace 4 meses, una nueva vida late en mis entrañas"

Rozalén ha anunciado en las redes sociales que está embarazada de su primer hijo. @rozalenmusic

Mari Ángeles Rozalén está de enhorabuena. La cantautora albaceteña atraviesa uno de los momentos más dulces y especiales de su vida tras anunciar a través de sus redes sociales que espera su primer hijo a los 40 años.

Acompañada de su pareja y mostrando la primera ecografía del bebé, fechada el pasado 29 de julio, cuando cumplía casi 12 semanas de gestación, la artista ha compartido la feliz noticia con un mensaje lleno de emoción.

"¡Pollito vasco manchego en camino! Desde hace cuatro meses, una nueva vida late con fuerza en mis entrañas", ha expresado en su mensaje.

Rozalén ha explicado que ha querido hacer pública esta ilusión por si "entre tantas noticias tristes, ojalá os alegre esta ilusión tan gigante nuestra", añadiendo que afronta estos meses desde la tranquilidad profesional-

"Sigo dedicando este tiempo a la calma y a la creación: de canciones, de libro y ahora también de esta criatura. Qué fuerte y emocionante es esto... Besos y amores a montones", ha subrayado.

El anuncio, ambientado con el tema La cara amable del mundo, no solo ha provocado una ola de felicitaciones de amigos y compañeros de profesión como David Bisbal, Blanca Suárez, Lalachus, Rossy de Palma, Dulceida, Miguel Ángel Muñoz o Manuel Martos. También ha servido para despejar la incógnita sobre su situación sentimental.

Una historia de amor de la industria musical

Aunque durante años se creyó que la artista mantenía una relación con el periodista David Ayllón, la fotografía compartida ha desvelado que su compañero de vida es en realidad Joseba, un profesional vasco vinculado a la industria de la música.

Fiel a su habitual discreción en lo referente a su ámbito personal, la cantautora ha llevado esta relación sentimental en la más estricta intimidad, uniendo sus raíces manchegas con las de su pareja en esta nueva etapa vital.

Sus deseos de ser madre

La llegada de su primer hijo supone la materialización de un deseo que la propia cantautora había expresado públicamente en diversas ocasiones, aunque había reconocido las dificultades que le imponía su exigente carrera musical.

En septiembre de 2018, en una entrevista con la revista Diez Minutos, Rozalén confesaba abiertamente su deseo de ser madre: "Me encantaría, porque yo desde pequeña quería ser madre. Lo que ocurre es que es difícil para mí, no por los años que tengo (32 entonces), sino por mi equipo; tendría que parar y es una responsabilidad muy grande".

"Si las cosas me van bien, quizá llegue un momento en que en vez de componer me dedique a tener niños y no pasaría nada", añadía.

En diciembre de 2021, en una conversación con Alberto Chicote en el programa Fuera del mapa, de laSexta, reflexionó sobre la presión social hacia las mujeres y la conciliación laboral.

"A mí me tienen planeada la vida a dos años vista y cuando me planteo la idea de ser madre me resulta complicadísima", admitía, sincera.

Asimismo, criticaba los comentarios sobre su reloj biológico: "No me gusta que me digan que se me va a pasar el arroz". Apenas a cinco meses de dar a luz, la artista manchega encara esta nueva etapa compaginando la gestación de su primer hijo con sus proyectos creativos.