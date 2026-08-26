Julio Iglesias dice adiós a Dolly Parton con una imagen de su histórico dúo de 1994: "Qué privilegio fue cantar contigo"

Julio Iglesias ha publicado un emotivo mensaje de despedida a Dolly Parton en sus redes sociales. @julioiglesias

La muerte de Dolly Parton ha supuesto un duro golpe para millones de admiradores y también para muchos de sus compañeros de profesión. La cantante, compositora y actriz estadounidense, fallecida el pasado martes a los 80 años, deja una huella imborrable en la música internacional, especialmente entre aquellos artistas que tuvieron la oportunidad de conocerla de cerca y compartir escenario con ella.

Uno de ellos fue Julio Iglesias, que ha querido despedirse de la artista con un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales. El cantante ha compartido una imagen junto a la cantautora e intérprete de éxitos como Jolene, 9 to 5 o I will always love you.

“Querida Dolly, te has ido lejos, como todos nos iremos. Pero tu alma se ha quedado entre todas nuestras almas”, ha comenzado diciendo.

Julio Iglesias se ha despedido de Dolly Parton a través de las redes sociales. @julioiglesias

Un dúo legendario

Iglesias ha recordado con especial emoción el momento que ambos compartieron en el estudio y sobre los escenarios, hace ya 32 años, y que marcó uno de los mayores hitos de su carrera.

“Yo, personalmente, tuve la gran suerte de cantar contigo. ¡Qué privilegio tan grande tuve!”, expresó el intérprete, antes de concluir su homenaje con unas palabras cargadas de afecto: “Nos veremos otra vez. Descansa en paz”.

Julio Iglesias y Dolly Parton unieron sus voces en When You Tell Me That You Love Me, uno de los grandes éxitos internacionales del repertorio del cantante español. La canción, lanzada en 1994, se convirtió en una colaboración especialmente recordada por los seguidores de ambos artistas.

El dúo permitió escuchar a dos figuras de enorme relevancia a nivel mundial (uno del ámbito latino e hispanoparlante y otro del anglosajón), interpretando una balada romántica que combinaba el estilo melódico de Iglesias con la personalidad vocal de Parton.

El sencillo, que contó con la producción del reconocido productor David Foster y del compositor Albert Hammond, se incluyó originalmente en el álbum de estudio de Julio Iglesias titulado Crazy, lanzado ese mismo año. El tema es una versión de la canción original que Diana Ross popularizó en 1991.

En su momento, Iglesias y Parton grabaron juntos un video musical para promocionar el sencillo en el mercado global que es recordado como uno de los más icónicos y legendarios en la trayectoria del español.

La relación artística entre ambos quedó así vinculada a una de las etapas de mayor proyección de Iglesias y a la trayectoria de una intérprete que convirtió su voz, sus composiciones y su carisma en parte esencial de la historia el country en Estados Unidos.

Julio Iglesias, con Dolly Parton, en una imagen de las redes sociales. @julioiglesias

El adiós de un compañero

Con su homenaje, Julio Iglesias se suma a las numerosas voces que han querido recordar a Dolly Parton y reivindicar el legado de una cantante cuya música trascendió fronteras. Es el caso de otros destacados artistas, como Gloria Estefan y su marido, Emilio Estefan, que han destacado "su alegría, su amor y su ejemplo".

"Mucho más que una extraordinaria artista, Dolly fue una fuerza de la naturaleza y un alma generosa que llevó alegría, consuelo e inspiración a generaciones enteras", ha destacado el matrimonio. "Sus canciones contaron nuestras historias y su bondad transformó innumerables vidas".

Otro de los numerosos cantantes que ha compartido un sentido mensaje de pésame ha sido el estadounidense Kenny Rogers, con quien interpretó en 1983 Islands in the Stream, la canción más famosa de Parton cantada a dúo.

Dicho single, escrito por los hermanos Gibb (Barry, Robin y Maurice) del grupo Bee Gees, alcanzó el puesto número uno en la lista estadounidense Billboard Hot 100 y apareció por primera vez en el disco Eyes That See in the Dark, de Rogers.

"Tu espíritu irrepetible, lleno de compasión, positividad, cordialidad y una inmensa generosidad, perdurará a través de tu extraordinario legado", ha subrayado el cantautor. "Debemos aceptar que simplemente has cambiado tus alas de mariposa por alas de ángel".