Juan Echanove (65): "En casa de mis abuelos la mesa era todo. Se comían callos, sesos o lengua. Era cocina de necesidad"

Conocido por su trayectoria en los escenarios y por su profunda pasión gastronómica, Juan Echanove (65 años) ha vinculado a menudo la memoria de sus abuelos con las costumbres culinarias de antaño.

El actor, quien durante un tiempo se convirtió en un imprescindible en la divulgación de los sabores tradicionales gracias a proyectos como Un país para comérselo, ha evocado el hogar de sus antepasados como el verdadero origen de su idilio con la buena mesa.

Para el intérprete, la cocina de su infancia era un ejercicio de afecto en el que la vida giraba en torno a la mesa. La mesa era el "todo" que reunía a padres, hijos y nietos cada día. Desde primera hora de la mañana hasta bien entrada la noche. Era el epicentro de la vida familiar.

El cocido, "un ritual sagrado"

"En la casa de mis abuelos la mesa era el centro del universo. Se comía lo que había, pero se comía con un respeto casi sagrado por el producto y por el momento de estar juntos", ha recordado el actor sobre unas costumbres en las que el factor tiempo era un ingrediente fundamental.

"En casa de mis abuelos y de mis padres no había atajos. La cocina era de horas, de chup-chup. Las lentejas, las alubias o el cocido se empezaban a hacer a primera hora de la mañana. Eran platos contundentes, pensados para alimentar a familias enteras con lo que hubiera en la despensa", ha destacado.

Entre todos los guisos de la época, el cocido madrileño ocupaba el altar principal de las celebraciones.

"El cocido en mi casa era un ritual sagrado. Se servía en sus tres vuelcos y no se perdonaba nada: la sopa primero, luego las legumbres con la verdura y finalmente las carnes. El tocino, el tuétano sobre una tostada de pan... eso no era solo comida, era la pura gloria y la forma en que la familia se sentaba a celebrar la vida los domingos", ha evocado el actor con nostalgia.

"Cocina de aprovechamiento"

Esa autenticidad también implicaba abrazar el recetario de aprovechamiento sin los remilgos de la cocina actual. "Mi generación creció comiendo casquería sin los prejuicios de ahora. En la mesa de mis abuelos se comían callos, asadura, sesos o lengua estofada", ha reflexionado.

"Era una cocina de necesidad y de aprovechamiento absoluto donde el producto se trataba con un respeto enorme y se conseguían sabores profundos que hoy casi se han perdido", ha destacado.

Pese a haber recorrido los mejores restaurantes del mundo, la escala de valores gastronómica del artista permanece inamovible.

"Para mí la alta cocina está muy bien, pero el verdadero lujo emocional es volver a probar una sopa de ajo o un sofrito como el que hacía mi abuela, donde solo con pan, ajo, pimentón y agua te hacían un plato que te devolvía la vida en invierno", concluye, reivindicando la humilde excelencia de los fogones de siempre.