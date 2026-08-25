Amaia Montero cumple 50 años: "Soy feliz y todo lo que no sea vital me importa un bledo. No volvería ni loca a los 15"

La cantante Amaia Montero alcanza el medio siglo. Este martes, 25 de agosto, cumple 50 años y lo hace, quién se lo iba a decir a ella, en su mejor momento tanto vital como profesional de la mano de La Oreja de Van Gogh.

Celebra Amaia su aniversario inmersa en su gira de regreso con LODVG. Están arrasando. Reconoce Montero que sumar años tiene "sus desventajas", pero asegura que ella es "feliz" y que "todo lo que no sea vital le importa un bledo".

La vocalista de Irún ha concedido unas declaraciones a EFE con motivo de su aniversario, una cifra redonda que llega en medio del tour Tantas cosas que contar, que supone su vuelta al grupo de pop donostiarra 18 años después de abandonarlo.

"Cumplir años tiene sus desventajas, no nos vamos a engañar, pero no volvería ni loca a las inseguridades de mis 15, a los desengaños de los 'veintipico', a las dudas filosóficas de los treinta ni a las falsas certezas de los 40", afirma.

"Yo con mis 50 soy feliz y todo lo que no sea vital, me importa un bledo", advierte Amaia Montero tras haber protagonizado una quincena de conciertos en apenas tres meses tras su sonada vuelta a los escenarios con el grupo con el que alcanzó la fama.

Himnos como Rosas, 20 de enero, Cuéntame al oído se repiten en los multitudinarios recitales de este tour, que arrancó el 9 de mayo en Bilbao con una confesión de la cantante: "Pensé que nunca volvería a pisar un escenario".

Agregó: "Bajé al mismísimo infierno, pero con mis cicatrices, después de luchar mucho, aquí estoy".

Desde entonces, la conocida como 'reina del pop' ha manifestado en diferentes conciertos su satisfacción por estar entre amigos y ante su público, con el que se reencontrará un día después de su cumpleaños, este mismo jueves, en Valladolid.

Amaia, en una de sus recientes actuaciones. Gtres

Valencia, A Coruña, Madrid, Las Palmas de Gran Canaria, Barcelona, Pamplona y Barakaldo (Bizkaia) son otras de las paradas pendientes de esta gira que retornará el 30 de diciembre a la capital española antes de cruzar el 'charco' rumbo a Latinoamérica.

Con las entradas agotadas en la mayoría de los recintos, la vuelta de Amaia Montero, justo un año después de la salida de la anterior vocalista, Leire Martínez, generó una gran expectación que ha llevado a programar nuevas fechas y dar el salto a otro continente con aforos ya completos.

Amaia y la salud

A nivel de salud, Amaia está completamente recuperada. Amaia Montero ha atravesado complejos reveses de salud a lo largo de los últimos años, un periodo delicado que la mantuvo apartada de la luz pública y generó una profunda preocupación entre sus seguidores.

La encrucijada más crítica se produjo a finales de 2022, cuando la artista fue ingresada en una clínica debido a un fuerte cuadro de ansiedad y agotamiento mental derivado de la intensa presión profesional y personal.

Amaia Montero. Gtres

Meses más tarde, en el verano de 2023, la cantante donostiarra tuvo que ser intervenida quirúrgicamente en una mano, un contratiempo que se complicó tras pasar varios días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Pardo de Aravaca en Madrid, aquejada de un complejo proceso de recuperación.

Pese a la gravedad de estos episodios, la exvocalista de La Oreja de Van Gogh ha logrado salir adelante gracias al apoyo incondicional de su familia y a un estricto proceso de rehabilitación supervisado por profesionales.

Su progresiva recuperación física y emocional tuvo un emotivo punto de inflexión en julio de 2024, cuando reapareció por sorpresa en el Estadio Santiago Bernabéu como invitada estrella de Karol G (35) para interpretar el histórico tema Rosas.

Aquel instante, aclamado unánimemente por el público, simbolizó la victoria de la artista sobre sus momentos más oscuros y marcó el inicio de una nueva etapa de estabilidad, superación personal y paulatino reencuentro con la música