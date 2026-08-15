El gran verano de Antonio Rossi y Hugo Fuertes: fiesta VIP en Punta Cana, Chicago y casa barco en un lago de Wisconsin

Todo lo bueno llega a su fin, y para Antonio Rossi (47 años) y Hugo Fuertes este verano quedará guardado para siempre en su retina como una de las etapas más especiales de sus vidas.

Recién cumplido su segundo aniversario de bodas, el colaborador de televisión y su marido han puesto el broche de oro a una espectacular travesía por el continente americano.

Una ruta perfectamente planificada que ha combinado la sofisticación de una gran fiesta VIP en el Caribe, el ritmo cosmopolita del Midwest urbano y la tranquilidad más absoluta en plena naturaleza de Estados Unidos.

Sin embargo, la rutina vuelve a llamar a la puerta. El próximo lunes, 17 de agosto, el periodista reaparecerá en la pantalla para incorporarse de nuevo a su trabajo en televisión, dejando atrás semanas de desconexión y vivencias memorables compartidos junto a su pareja.

Primera parada: alta sociedad en Punta Cana

La aventura caribeña dio comienzo a finales del pasado julio, fecha en la que Rossi y Fuertes embarcaron con destino a Punta Cana (República Dominicana). El motivo principal no era otro que acompañar a su gran amiga María Paola en la celebración de su 50 cumpleaños, un acontecimiento preparado con el máximo lujo y esmero.

El gran festejo congregó a cerca de 200 invitados pertenecientes a la alta sociedad hispanoamericana, predominantemente de origen colombiano.

La velada arrancó con una introducción musical inolvidable a cargo de Andrea Griminelli, uno de los flautistas más prestigiosos del mundo, reconocido por sus colaboraciones habituales con gigantes de la música como Andrea Bocelli y Plácido Domingo.

Tras el concierto inicial, la fiesta subió de intensidad con las actuaciones en directo de un destacado artista dominicano de vallenato y del emblemático grupo español A Dos Velas. Tras la magna celebración, la pareja aprovechó un par de días de relax en las playas dominicanas para descansar y tomar fuerzas antes de dar el salto al norte.

Mención aparte merece el exigente e impecable dress code: las mujeres deslumbraron ataviadas en tonos dorados, mientras que la pareja desfiló con elegancia luciendo esmoquin con americana blanca.

Antonio Rossi, durante sus vacaciones en República Dominicana. @antoniorossi_oficial

Arquitectura histórica en Chicago

De las cálidas aguas caribeñas, la pareja puso rumbo a la vibrante ciudad de Chicago para disfrutar de una estancia de tres días impregnada de cultura y arquitectura.

Para esta parada urbana, se alojaron en un emblemático hotel de estilo landmark ubicado en un edificio de gran relevancia histórica, situado estratégicamente justo enfrente del icónico Teatro Chicago.

Antonio y Hugo dedicaron sus jornadas en la ciudad a recorrer a pie sus avenidas, contemplar sus célebres rascacielos y empaparse de la dinámica vida cultural de la conocida como Ciudad del Viento.

Cabe recordar que el matrimonio lleva tiempo siendo fiel a su pasión compartida por viajar y descubrir rincones inolvidables de Estados Unidos. Un país que han visitado en distintas ocasiones.

Ya lo recorrieron durante la Nochevieja previa en Nueva York y el verano pasado a través de un road trip por Massachusetts y Rhode Island (visitando Boston, Salem, Providence y Newport).

El broche final: un lago en Wisconsin

El tramo final del viaje ha sido un refugio de descanso y desconexión que la pareja anhelaba. Durante una semana entera, Rossi y su marido alquilaron una original propiedad en Pewaukee Lake, un idílico lago en el estado de Wisconsin.

Se trata de una casa con un peculiar encanto arquitectónico construida con forma de barco, rodeada de un amplio jardín verde, dos porches, zona de barbacoa, área de fuego en el suelo para asar las tradicionales nubes de golosina (marshmallows) y hasta un embarcadero privado con su propia canoa, área de pesca y rampa para kayak.

Alejados del turismo de masas, el colaborador y su pareja experimentaron la autenticidad del estilo de vida del Midwest americano: rutinas tranquilas de casa y pueblo, sesiones matutinas de gimnasio, compras en los supermercados locales y paseos matutinos en kayak a diario.

Entre sus excursiones por la zona rural, rodeada de granjas, campos de agricultura y deportes acuáticos, la pareja no quiso perderse la Feria Estatal de Wisconsin (Wisconsin State Fair), una de las celebraciones populares más tradicionales de la región.

Un final de vacaciones completo y reconfortante antes de regresar España para retomar sus responsabilidades profesionales con la energía renovada. "Qué pena que todo se acabe", confiesa el propio Rossi a EL ESPAÑOL, visiblemente feliz de haber disfrutado al máximo de "todo lo puramente americano".