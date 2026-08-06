Javier Santos, el hijo no reconocido de Julio Iglesias, más cerca de reconciliarse con él: "Un mediador lo va a intentar"

Las personas que frecuentan y tratan a Julio Iglesias (82 años) sostienen que el cantante está pasando el verano entre Bahamas y Punta Cana, y no va a venir a España, a su casa de Ojén, en ningún momento. Julio está, sobre todo, centrado y focalizado en dos ocupaciones.

La principal, y la que más tiempo le está robando en la actualidad, es la de defender su inocencia tras ser acusado, por dos extrabajadoras, de presunta agresión sexual y de trata de personas con fines de servidumbre, además de otros posibles delitos relacionados como acoso y lesiones.

El artista no va a parar hasta que se haga justicia y, sobre todo, se restañe su honor. El otro quehacer, más agradable, en el que está volcado es en poner en orden su vida, recopilando material gráfico, para dar forma a un producto audiovisual que abordará su vida y obra.

Fernando Osuna junto a Javier Santos en una imagen de archivo. Gtres.

Sea como fuere, el intérprete de Me va, me va está en un trance, pese a los escándalos que lo salpican, sereno. Hay una cuestión personal que casi nunca trata con su entorno más íntimo, más allá de sus letrados: el caso de su presunta paternidad de Javier Sánchez Santos.

El caso de Javier Santos se arrastra desde hace décadas: él sostiene ser hijo de Julio Iglesias, fruto de una relación que su madre, María Edite Santos, dice haber tenido con el cantante en 1975, y ha intentado que los tribunales lo reconozcan legalmente como tal.

En 2019 un juzgado de Valencia declaró que Javier Sánchez Santos era hijo biológico de Julio Iglesias, pero en 2020 el TSJCV revocó esa sentencia por cosa juzgada. Desde entonces, pocas han sido las informaciones que han trascendido a los medios de comunicación sobre esta batalla.

La última la publicó EL ESPAÑOL, cuando, a través de Fernando Osuna, el letrado de Javier, informó que el caso de Santos iba a llegar a la ONU. La medida era clara: recurrir a la ONU por una supuesta "infracción de Derechos Humanos".

El cantante Julio Iglesias junto al que dice ser su hijo, Javier Santos, en un montaje de EL ESPAÑOL. Gtres

"El TEDH se ha pronunciado siempre a favor del hijo demandante de la paternidad frente a los casos en los que los Estados miembros antepusieron un obstáculo procesal o impidieron el conocimiento de una realidad científica o una verdad genética", ahondó Osuna.

"Se van a emplear vías para seguir defendiendo que Javier es hijo de Julio Iglesias", sostuvo entonces el letrado del joven en un escrito. Desde entonces, el año 2022, nada se ha sabido de este interminable proceso. Ahora, EL ESPAÑOL conoce un paso clave.

"Se ha contratado a un nuevo mediador para que Julio y Javier hablen, acerquen posturas. Es verdad que esta figura de mediación ya ha existido antes, pero la persona que ejerce ahora es la más eficiente y discreta hasta la fecha", explica alguien que lo sabe bien.

Este periódico se ha puesto en contacto con Fernando Osuna para confirmar este extremo, y el letrado asegura que así es: existe un nuevo mediador. Se sigue informando: "No hay que perder la esperanza. La situación puede cambiar muy pronto. Ojalá así sea".

Este profesional, de origen español, tiene "muy buena disposición", aclaran.

Asimismo, una persona próxima a Julio, que lo conoce, reflexiona a este periódico: "Este tema de la paternidad se ha gestionado muy mal. No es verdad que Julio no haya tenido nunca disposición de colaborar".

Javier llegando a los juzgados de Valencia en 2019. Gtres

Lo que nunca gustó a Iglesias, más bien disgustó hasta límite inimaginables, es que Javier y su madre acudieran a los medios de comunicación. "Sólo hay que conocer un poco a Julio para saber que eso le espanta y que por ahí no hay nada que hacer", se hace constar.

Por su parte, Fernando Osuna, abogado de Javier Santos, insiste en que éste sólo quiere tener cerca la figura del que entiende que es su padre: "Nunca le ha interesado el dinero".

"Javier tiene una tranquilidad absoluta en cuanto a su origen genético. Ya sabe que tiene un padre y que ese padre es Julio Iglesias. Ahí está muy tranquilo y muy seguro. Ahora lo que él y todos deseamos es que la justicia respalde esa verdad científica", dijo Osuna hace un tiempo.

"Es hijo de Julio Iglesias. Hay muchísimas sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en las que se mantiene que prevalece la verdad genética frente a cuestiones de cosa juzgada u otras cuestiones formales", abundó el letrado.

"Pero ya digo que aquí, en este caso, no hay cosa juzgada, porque hace aproximadamente 30 años quien planteó esta demanda era la madre de Javier, cuando él era pequeño. Ahora que tiene la mayoría de edad, está en su derecho de reclamar", concluyó Fernando.

Julio y su casa de Galicia

Julio Iglesias, en una imagen de archivo. Redes Sociales

En otro renglón, la casa que Julio Iglesias adquirió hace un tiempo en Galicia ha regresado a la primera línea informativa en las últimas semanas, después de que el cantante, de forma sorpresiva, dicidiera ponerla en venta.

El bien inmueble permaneció en venta apenas tres días, tiempo suficiente para desatar una oleada de especulaciones en torno a los motivos del cantante.

La propiedad, situada en la localidad de Piñor y valorada en algo más de cuatro millones de euros, había sido comprada un año antes para recuperar los recuerdos de los veranos de su infancia junto a su padre, el doctor Iglesias Puga.

Aunque el artista nunca llegó a conocer personalmente la residencia, la vivienda -con un amplio jardín y una piscina que él mismo ordenó modernizar- apareció en una conocida inmobiliaria de la zona.

Iglesias explicó a su revista de referencia que la decisión respondía a cuestiones de logística, no a un cambio profundo de planes. Sin embargo, la noticia de la venta generó un interés mediático inesperado, especialmente en una localidad acostumbrada a la discreción y al silencio.

El artista, muy pendiente de todo lo que se publica sobre él, vivió con malestar el protagonismo que adquirió la casa en conversaciones locales y en medios nacionales.

En este contexto, el cantante decidió retirar de inmediato el anuncio y frenar cualquier operación, como avanzó Informalia.