Daniel Sancho reaparece desde la cárcel y defiende a su padre: "Él jamás maltrató a mi madre. Yo voy a donde sea a declarar"

Este mes de agosto se han cumplido tres años del crimen de Edwin Arrieta en Tailandia y Daniel Sancho (32 años) sigue en prisión. Según se ha contado en distintas crónicas, su regreso a España, para cumplir la condena en una cárcel de aquí, podría estar cerca.

En medio de este escenario, el joven ha roto su silencio. Y lo ha hecho por una cuestión que nada tiene que ver con el asesinato del cirujano colombiano.

Daniel ha hablado desde la cárcel para posicionarse en el conflicto judicial que libran sus padres, Rodolfo Sancho (51) y Silvia Bronchalo (55), a raíz de la denuncia que interpuso ésta contra el actor por un presunto delito de vejaciones, insultos y maltrato psicológico.

Daniel Sancho en una fotografía tomada en agosto de 2023. Redes Sociales

Daniel defiende a su padre sin fisuras y ahora se ha conocido, además, que la relación con su madre es nula, inexistente, está rota, según las declaraciones del abogado Marcos García Montes.

Según el letrado, el joven dejó de comunicarse con su madre después de que esta denunciara a Rodolfo Sancho. Aquel procedimiento judicial, basado en varios mensajes de WhatsApp enviados durante la coordinación de asuntos relacionados con Daniel, terminó con la absolución del intérprete.

Durante estos tres años, la figura de Silvia Bronchalo ha permanecido en un segundo plano, marcada por el silencio y por una presencia discreta en el proceso judicial. Sin embargo, el pasado mes de febrero decidió romper esa reserva y concedió su primera entrevista televisiva.

En ella explicó que había aceptado hablar públicamente por motivos económicos: la remuneración recibida le permitiría seguir afrontando los elevados gastos derivados del apoyo a su hijo, incluidos viajes, asesoramiento legal y trámites administrativos.

En aquella conversación, Bronchalo reconoció abiertamente el deterioro progresivo de su relación con Daniel, una situación sobre la que durante meses habían circulado rumores y especulaciones.

La madre del joven admitió que la comunicación entre ambos era cada vez más escasa y que existían diferencias profundas que no lograban resolver.

Daniel Sancho, escoltado por agentes de la policía tailandesa. EFE

Paralelamente, emprendió acciones legales contra Rodolfo Sancho por los mensajes que este le envió cuando retomaron el contacto para coordinar asuntos relacionados con su hijo.

En la denuncia, el actor fue acusado de un delito leve de vejaciones por expresiones como "pirada", "bipolar" o "incapaz". Aunque el procedimiento terminó con la absolución del intérprete, el episodio abrió una nueva brecha familiar.

Según el abogado Marcos García Montes, ese fue el punto de inflexión definitivo. En una entrevista concedida a Informativos Telecinco, el letrado asegura que Daniel Sancho no perdonó la decisión de su madre de llevar a los tribunales a su padre.

"Su madre quiso cambiar de abogados, pero él lo desestimó. Daniel no quiere hablar con ella. Se enfadó mucho por la denuncia de presuntos malos tratos contra Rodolfo".

"Dijo: 'Yo voy a donde sea a declarar, mi padre jamás maltrató a mi madre'. Dice que su padre es la única persona en la que tiene confianza", afirmó García Montes.

La situación familiar se complica aún más si se tiene en cuenta el papel que Rodolfo Sancho ha desempeñado durante todo el proceso judicial.

El actor ha viajado en varias ocasiones a Tailandia, ha mantenido reuniones con las autoridades locales y ha trabajado estrechamente con el equipo legal que representa a su hijo.

Este distanciamiento se produce en un momento en el que el proceso judicial en Tailandia sigue avanzando y en el que cada decisión familiar tiene un impacto emocional significativo.

Para Bronchalo, que ha intentado mantenerse cerca de su hijo pese a las dificultades, la ruptura supone un golpe personal y mediático.

Mientras tanto, el entorno de Daniel Sancho insiste en que el joven mantiene su confianza exclusivamente en su padre y en el equipo legal que lo representa.

Según García Montes, Daniel considera que Rodolfo ha sido su principal sostén desde el inicio del caso y que su implicación ha sido determinante para afrontar el proceso judicial.