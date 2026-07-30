Samantha Vallejo-Nágera (56): "Nadie quiere tener un hijo con discapacidad, pero mi hijo Roscón es un regalo"

Samantha Vallejo-Nágera (56 años) ha compartido el profundo impacto emocional que supuso el nacimiento de su hijo Patrick, a quien todos conocen cariñosamente como Roscón, nacido con síndrome de Down.

En una íntima conversación mantenida en el espacio El Poder de la Ilusión de la Fundación Pequeño Deseo, la popular chef ha vuelto a abrir su corazón sobre la experiencia que transformó su vida familiar.

"A mí siempre me ha gustado mucho ayudar, desde mucho antes de tener a Roscón. Luego la vida me regaló un Roscón que tengo desde hace ya 18 años", ha confesado al repasar la trayectoria junto a su hijo.

"La discapacidad toca"

Eso sí, reconoce que sus primeras reacciones al conocer la condición de su hijo fueron, como es lógico, el dolor y la preocupación: "Es el primer disgusto y el único que te dan en su vida".

"Al final, nadie quiere tener un hijo con discapacidad", ha admitido, sincera. "Es como la lotería. El día que te toca la lotería, que te toca el Euromillón, nadie piensa que te va a tocar. Y cuando te toca, pues toca. Pues también la discapacidad toca, y nunca te crees que te va a tocar, y cuando te toca dices: '¡Jo!'. Y te crees que es el drama más grande de tu vida", detalla.

Al recordar cómo vivió las primeras horas tras el nacimiento de Patrick, apunta: "Yo siempre digo que el paritorio se convierte en tanatorio casi. Al final estás llorando pensando que es el drama de tu vida, que esto no te tocaba a ti, que yo no lo quería".

"Lo mejor que me ha pasado"

A lo largo del encuentro, la célebre cocinera ha reflexionado sobre cómo la discapacidad transforma la perspectiva cotidiana dentro del hogar, rompiendo con la monotonía de las rutinas familiares convencionales.

"A nivel de cosas diferentes, al final la rutina, tienes tus hijos, los educas, tal, pero tener una persona con discapacidad en tu familia creo que te trae, te enseña muchísimo, ¿no? Te enseña muchísimo a querer, a valorar, a aceptar, a disfrutar, a dar la vuelta... Lo entendemos los que tenemos discapacitados", añade.

A día de hoy, la cocinera, empresaria y exjurado de MasterChef se siente enormemente agradecida por la familia que tiene.

Y no tiene la menor duda de que el nacimiento de su hijo Roscón era cosa del destino: "Está clarísimo que tenía que venir a mi casa y que me tocaba a mí porque es lo mejor que me ha pasado en mi vida".

Una familia unida

No es la primera vez que la empresaria habla con naturalidad y orgullo sobre su papel como madre de cuatro hijos (Chloe, Pedro, Roscón y Diego), fruto de su matrimonio con Pedro AznarEscudero.

En diversas entrevistas concedidas a medios como la revista ¡Hola!, Samantha ha insistido en que la llegada de Roscón supuso una lección de vida no solo para ella, sino para el resto de sus hermanos, quienes han crecido educados en la inclusión, la empatía y la normalización de la discapacidad dentro y fuera de casa.

Asimismo, ha reivindicado en numerosas ocasiones la necesidad de visibilizar el síndrome de Down sin edulcorantes, pero desde una visión plenamente positiva y optimista.

Según ha explicado, la naturalidad con la que comparte el día a día de Roscón en las redes sociales solo busca romper prejuicios y servir de apoyo a otros padres que reciben diagnósticos similares.