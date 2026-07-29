Messi, 39 años: "Soy raro y me gusta estar solo. El quilombo de casa con los 3 chicos corriendo me termina saturando"

Bien es sabido por todo el mundo que Lionel Messi (39 años) no es ni extrovertido ni, a priori, demasiado sociable. Lo suyo, y lo confirma él mismo, es más la introspección que mirar hacia fuera.

A pesar de su timidez, los años de experiencia le han servido para abrirse un poco a quienes le rodean. Tras haber alcanzado la cima absoluta del fútbol mundial, el jugador argentino se muestra cada vez más cómodo al abrir las puertas de su intimidad.

Lejos de la presión del césped y de los focos de los grandes estadios, el capitán argentino ha demostrado en sus apariciones más distendidas una faceta cotidiana que sorprende a sus seguidores por su absoluta franqueza.

El valor de la soledad

Así quedó plasmado en una de las charlas más virales del astro de Rosario, grabada en su residencia de Miami por el humorista y presentador argentino Migue Granados para el programa Soñé que volaba (emitido en el canal de streaming OLGA, con fragmentos retransmitidos en especiales como el de Luzu TV).

Una entrevista en la que el '10' no dudó en definirse sin tapujos: "La verdad que yo soy... tengo mi parte de que soy más raro que la mierda también", confesaba con honestidad y sentido del humor.

A pesar de convivir en un entorno familiar muy dinámico junto a su esposa, Antonela Roccuzzo, y sus tres hijos (Thiago, Mateo y Ciro), Messi confesó que necesita espacios propios de calma para desconectar del bullicio diario.

"Me gusta mucho estar solo, disfruto de estar solo. Por ahí el quilombo de la casa con los tres chicos corriendo para todos lados me termina saturando y me gusta mi momento de soledad", explicó el futbolista.

Cuestionado sobre cómo aprovecha esos momentos de intimidad y si prefiere aislarse con música, el argentino aclaró que sus hábitos son de lo más sencillos: "No, miro tele o... acostado, algún partido...".

Messi, en el Mundial Reuters/Denny Medley

"Soy muy estructurado"

Al profundizar en los detalles que moldean su carácter fuera del campo de fútbol, la leyenda del fútbol admitió que la convivencia diaria deja al descubierto pequeños rasgos de su personalidad que no siempre son fáciles de gestionar.

"Bueno, yo creo que Antonela puede decir muchas más cosas que yo, ¿no? Pero depende de mi estado de ánimo, muchas cosas por pequeñas boludeces, por pequeños detalles...", señaló con una sonrisa.

Entre esas manías, el rosarino destacó la importancia que le otorga al orden y a la previsibilidad en su día a día.

Así, no ha dudado en reconocer que no le gusta que le muevan objetos de sitio o le alteren la rutina. Le resulta, como a tantos maniáticos del orden, irritante.

"Sí, ya te podés poner del orto. O me cambian lo que tenía que hacer. Soy muy estructurado, sí. Si tengo el día organizado de una manera y en el medio pasa algo que no estaba organizado...", expresó, dejando caer que improvisar no es el campo en el que mejor se mueve.

Cuando las cosas no salen como las tenía planificadas o la tensión aflora, su reacción no es el enfrentamiento, sino el repliegue: "Me voy, me voy...", concluyó sobre su manera de gestionar los momentos de malestar, confirmando que en momentos así prefiere desconectar por completo y alejarse del entorno cuando este le provoca algún tipo de disrupción.