Guillermo Cervera, sobre el estado de salud la baronesa Thyssen: "No hay nada grave por lo que preocuparse"

Las alarmas saltaban hace apenas unas semanas tras conocerse que Carmen Cervera (83 años) había sufrido un cuadro de neumonía. La ausencia de la baronesa Thyssen en sus citas habituales provocó una oleada de especulaciones y rumores alarmantes sobre un supuesto empeoramiento en su estado de salud. Sin embargo, su entorno más cercano ha dicho "basta" para zanjar rotundamente cualquier tipo de duda.

Ha sido su sobrino, Guillermo Cervera, el encargado de reaparecer en representación de su tía durante la presentación de la exposición Vincles, Cuixart conversa amb la Col·lecció Carmen Thyssen, celebrada en el Espai Carmen Thyssen de Sant Feliu de Guíxols (Girona).

Desde allí, Guillermo ha lanzado un mensaje de absoluta tranquilidad sobre la baronesa, dejando claro que su ausencia no se debe a ningún problema grave, sino a una firme decisión personal.

Una d elas últimas imágenes públicas d ela baronesa Thyssen en marzo de 2026. Gtres

"Hay mucho nerviosismo porque al final la noticia vende, nada más que eso", ha explicado con rotundidad. "Ella habló con varios periodistas este fin de semana. Se han oído los audios, está perfectamente. Simplemente, después de una neumonía, que cuando eres fumador te puede afectar un poquito, ha decidido pasar por primera vez, gracias a Dios, un verano disfrutando de Sant Feliu, no atada a sus compromisos".

Un descanso merecido

Tras toda una vida dedicada a la gestión cultural y a una intensa agenda institucional, Tita ha optado por priorizar su bienestar y retirarse del foco mediático durante el periodo estival. "Ha decidido tomarse ese tiempo y disfrutar de su villa de Sant Feliu, en Punta Brava, que es una absoluta maravilla. Yo creo que lo merece", ha añadido Guillermo con un tono entrañable.

Aprovechando la atención de los medios, el sobrino de la baronesa no ha dudado en tildar de desmedidas e infundadas las informaciones que apuntaban a un agravamiento severo de su estado. "Ingresada varias veces, que le han dado paliativos, helicóptero... podríamos buscar tantas cosas sin ningún criterio. Pero bueno", comentaba tirando de ironía para restar cualquier atisbo de credibilidad a esas versiones.

Respecto al momento en que volveremos a ver a la aristócrata de manera pública, Guillermo insiste en que la última palabra la tiene únicamente ella: "Cuando a ella le apetezca, eso lo decidirá ella. Yo no puedo, pero ella está perfectamente. Está ahora en un estadio nuevo para ella porque ha sido tan comprometida con todo lo que hace que está descubriendo la sensación de disfrutar de otras cosas que siempre había dejado en un segundo término".

Esta tranquilidad no solo se refleja en la actitud de la propia Carmen Cervera, sino en el funcionamiento cotidiano de toda la familia. "Somos una familia muy pequeña, nada mejor que estén todos unidos. Todos están disfrutando de sus cosas porque no hay nada grave por lo que preocuparse. Si no, no estaría moviéndose uno, otro siguiendo con sus planes y yo trabajando cada día en el resto de temas de la colección", aclara Guillermo, desmintiendo cualquier clima de tensión o alarma interna.

Por otro lado, aunque su hija Carmen Thyssen no pudo asistir al evento inaugural por encontrarse de viaje, Guillermo ha destacado el paso al frente que están dando tanto ella como su hermano Borja Thyssen (44) de cara a garantizar la continuidad del legado artístico familiar.

"Carmen está sintiendo esta magia del arte, del coleccionismo y de la gestión, y está cogiendo un rol muy activo. Tanto ella como Borja. Yo creo que el futuro está asegurado", ha afirmado con orgullo. "Yo simplemente ayudo en lo que puedo, pero al final son ellos los que han de estar".

Tita Cervera con su hija Carmen. Gtres

Arte y compromiso

Más allá del interés mediático alrededor de la baronesa, la cita cultural en Sant Feliu de Guíxols ha puesto de relieve el firme compromiso de la saga con el arte contemporáneo y el patrimonio catalán. Comisariada por Pilar Giró, la muestra Vincles propone un diálogo entre la Colección Carmen Thyssen y destacados creadores catalanes.

El proyecto abarca cuatro propuestas expositivas: una conversación central con los fondos de la colección, Distancia del tempo de Eulàlia Ramón, Eco de Samuel Salcedo y Marea de rosas de Pepo. Una apuesta firme que visibiliza la creación femenina y recupera los jardines del monasterio como un espacio artístico abierto al público, consolidando el vínculo que une a Tita Thyssen con la Costa Brava.