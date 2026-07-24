El velero Nirvana Formentera de Isak Andic navega por el mar Jónico en plena investigación por la muerte del magnate

El imponente velero Nirvana Formentera, propiedad de la familia Andic y una de las embarcaciones de recreo más exclusivas, navega por las aguas del mar Jónico. La embarcación está haciendo un recorrido por este exuberante archipiélago, que comprende las islas principales de Corfú, Zakynthos, Cefalonia, Lefkada, Ítaca, Paxos y Citera.

Partió de Mallorca a finales de junio y desde entonces ha emprendido una travesía que lo ha llevado a recorrer algunos de los destinos más codiciados del Mediterráneo.

Tras zarpar de las Baleares, el barco puso rumbo al este y recaló en Nápoles, donde aprovechó para fondear en las inmediaciones del golfo antes de continuar su singladura hacia el sur de Italia.

El Nirvana Formentera de Isak Andic. Gtres

Desde allí, la tripulación optó por adentrarse en el mar Jónico, una zona apreciada por sus aguas cristalinas, sus calas recónditas y su menor masificación turística en comparación con otras áreas del Mediterráneo.

La llegada de la embarcación del que fuera fundador de Mango, Isak Andic, a este paraíso se produce en un contexto sumamente delicado. Al mismo tiempo que el Nirvana surca aguas internacionales, en España se suceden en cascada las noticias e informaciones sobre el reciente fallecimiento de su millonario propietario.

Justo este pasado miércoles, 22 de julio, se conocía el testimonio de una intérprete británica que ahora ha acudido a declarar ante los Mossos d'Esquadra y ha reconocido que mostró a Jonathan Andic (45) la ruta de Montserrat por donde se despeñó su padre, por encargo de la psicóloga familiar.

Unas declaraciones que han vuelto a poner en el punto de mira la terapia de "confrontación" en la que ambos estaban inmersos para mejorar su relación.

Mientras tanto, la tripulación del Nirvana mantiene un perfil bajo y máximo hermetismo. Se desconoce quién se encuentra a bordo. Lo que está claro es que tiene que ser alguien de la familia del empresario fallecido pues hasta ahora el barco nunca se ha alquilado.

También parece evidente que este verano nadie dejará ningún rastro de su verano en sus redes sociales ya que todos han cerrado filas tras el fallecimiento de Isak Andic y mantienen inactivos sus perfiles sociales donde antes mostraban algunas pinceladas de su alto nivel de vida.

El velero privado más grande

El Nirvana Formentera, con 53,5 metros de eslora, es el velero privado más grande con bandera española. Se construyó en 2008 en el astillero Vitters y costó 30 millones de euros.

Tiene capacidad para 10–12 invitados en 5 cabinas con baños privados y 9 tripulantes en 4 cabinas, según su ficha técnica. La compañía Dubois se encargó de su diseño exterior con un aire clásico, sobrio y elegante. De la comodidad del interior, se hizo cargo el estudio Asociados de GCA Arquitectes.

Paula Nata y Jonathan Andic a bordo del Nirvana. Redes sociales

Destaca, ante todo, por sus amplias cubiertas y sus generosas zonas de vida al aire libre, diseñadas para convertir cada travesía en una experiencia de lujo y confort.

Su flybridge, de dimensiones excepcionales, se ha convertido en una de las señas de identidad del velero. En él se integran timones gemelos que ofrecen una visibilidad total al capitán, junto con sofás, mesas y zonas de estar, ideales tanto para relajarse como para organizar cenas bajo las estrellas.

El espacio cuenta además con un extenso solárium dotado de sunpads, lo que lo convierte en el lugar favorito de los invitados para disfrutar de la navegación y de las vistas panorámicas del mar.

La cubierta de popa complementa esta oferta con un área protegida por el vuelco del flybridge, perfecta para comidas y tertulias al aire libre sin renunciar a la comodidad. Esta zona tiene acceso directo al salón principal, facilitando la circulación entre interiores y exteriores.

El barco dispone de dos comedores diferenciados: uno interior, ubicado en el salón principal, y otro exterior en cubierta, lo que permite adaptar el ambiente a cada momento del día y a las condiciones meteorológicas, ofreciendo siempre la opción más confortable.

En el ámbito culinario, el Nirvana Formentera cuenta con una cocina profesional totalmente equipada con electrodomésticos de gama alta, una amplia despensa y un circuito de servicio diseñado para atender con excelencia tanto a los invitados como a la tripulación. Esta infraestructura garantiza un nivel de servicio propio de un hotel cinco estrellas flotante.

Además, el barco ofrece más zonas de sol y relax distribuidas en distintas cubiertas, más allá del flybridge, donde los pasajeros pueden encontrar rincones tranquilos dedicados a la lectura, el descanso y el disfrute del sol mediterráneo.

Isak Andic era un amante de la náutica y a bordo de su impresionante velero dio dos veces la vuelta al mundo.