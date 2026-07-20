Julio Iglesias pone a la venta su casa de Galicia: su increíble mansión con 7 dormitorios, 13 baños y ascensor privado

Una de las propiedades más exclusivas y emblemáticas vinculadas al cantante Julio Iglesias (82 años) en tierras gallegas ha salido al mercado inmobiliario.

Se trata de la impresionante mansión que tiene en la aldea de Villarino, en el municipio de Piñor, a apenas 10 kilómetros del lugar que lo vio nacer. Y en la misma zona de donde era natural su padre, el doctor Iglesias Puga, oriundo de A Peroxa.

"Es una casa bellísima en mitad del campo", destacó el intérprete en ¡HOLA!. en el momento de su adquisición. La compró con la idea de tener un refugio para él y su familia, pero ahora un año después de esa adquisición parece que ha cambiado de planes.

Casa de Julio Iglesias. Lucas Fox

La realidad es que Julio Iglesias no ha llegado siquiera a estrenarla y ya quiere deshacerse de ella. El cantante no tiene pensado pasar tiempo en España y quizás menos desde que fuera acusado por dos extrabajadoras de presunta agresión sexual.

De hecho, hasta ese momento y como publicó este medio, quería haber hecho un viaje a Galicia que se truncó precisamente por este escándalo,que finalmente no llegó a nada.

Ascensor privado

La residencia tiene todo lo necesario para que Iglesias y su mujer, Miranda Rijnsburger (59), -así como los cinco hijos que tienen en común-, se sintieran a gusto. Una superficie amplia, un exterior de ensueño y un entorno idílico.

Es una espectacular casa de piedra enclavada en una parcela ajardinada de 16.000 metros cuadrados, totalmente delimitada por muros de cantería, que combina la arquitectura tradicional gallega con acabados de altísima gama y un nivel absoluto de privacidad.

La propiedad principal destaca por sus acabados de lujo, como suelos de madera maciza de castaño sobre rastreles y techos altos del mismo material.

La vivienda se distribuye en tres niveles interconectados no solo por una monumental escalera de piedra, sino también por un ascensor privado.

En la planta principal hay un elegante vestíbulo que da paso a un salón, una cocina profesional acristalada con zona de plancha, una biblioteca con arcos de piedra y la suite principal, equipada con dos vestidores independientes, chimenea y dos baños completos. Se suman otros dos dormitorios en suite en esta misma planta.

En la ona exterior hay una gran piscina. Lucas Fox

La planta baja, dedicada al ocio y al descanso. Es un espacio abuhardillado pensado para el relax que cuenta con balcón panorámico, zonas de estar y trabajo con chimeneas, y dos dormitorios adicionales con baño propio.

El semisótano alberga una bodega con cocina integrada, gimnasio, espacio para personal de servicio, zona de almacenaje y un amplio garaje con acceso por rampa posterior.

El exterior de la finca está diseñado como un oasis privado con un lago artificial y una gran piscina. El recinto se completa con dos construcciones auxiliares independientes: una casa de invitados completamente equipada con salón, cocina y dos dormitorios en suite, y un pabellón frente a la piscina provisto de zona chill-out, jacuzzi y cocina italiana integrada.

Casa del cantante que ahora vende. Lucas Fox

La finca cuenta además con tecnología energética moderna, incorporando placas solares junto a los sistemas tradicionales de calefacción, garantizando el máximo confort en una de las residencias más singulares del panorama inmobiliario gallego.

Se desconoce por cuánto la vende porque el anuncio de la inmobiliaria pone "precio a consultar". Sí se sabe que Julio Iglesias cuando la compró desembolsó cuatro millones de euros.

El cantante vive actualmente entre su casa de Punta Cana y la de República Dominicana.