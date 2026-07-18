Jesús Castro y Camila Canto rompen su relación cuatro meses después de ser padres de mellizos: "Cada uno en su vida"

Jesús Castro (33 años) y Camila Canto han puesto fin a su relación. Apenas cuatro meses después de dar la bienvenida a sus hijos mellizos, Mateo y Martina, el actor y la modelo mexicana han decidido seguir caminos separados.

Ha sido la mexicana quien ha confirmado la ruptura a través de una ronda de preguntas y respuestas en sus historias de Instagram, despejando así las dudas de sus seguidores.

Todo comenzó cuando uno de ellos le preguntó directamente: "¿Jesús y tú ya no estáis juntos?". Sin rodeos, Camila respondió: "Es correcto, este tema los tiene muy intrigados. Tengo muchas preguntas de esto. Ya no estamos juntos. Cada quien en su vida, sus temas, sus situaciones. La relación está cien por cien terminada".

Jesús Castro, con uno de sus hijos recién nacidos, en sus redes sociales. Redes sociales. @jesuscastroactor

Camila Canto: "Mi prioridad son mis bebés, sanar heridas"

La modelo también quiso aclarar cómo afronta esta nueva etapa en el plano sentimental. Ha reconocido que, por el momento, no se plantea iniciar una nueva relación.

"Ni lo pienso. Mi prioridad son mis bebés, soy yo, sanar muchas heridas, perdonar, perdonarme, trabajar en mi salud mental, en mi salud emocional...", ha explicado.

No obstante, ha dejado claro que no renuncia al amor en el futuro: "No me cierro a la posibilidad. Disfruto muchísimo de estar en pareja. Pero en estos momentos de mi vida no hay manera. Estoy en un proceso de sanación. No estoy al cien. No pasa nada. Yo digo que todo siempre pasa por algo, para algo y cada cosa que nos pasa es crecimiento y aprendizaje. Voy en ese proceso".

Durante la conversación con sus seguidores también ha respondido a quienes le han preguntado si tiene previsto viajar a España con sus hijos para que conozcan a la familia paterna.

Su respuesta ha sido rotunda: "Por supuesto, en algún punto de la vida. Toda su familia paterna está allá. Para mí es súper importante que estén con su familia de allá, que los conozcan, que pasen tiempo con ellos...".

Además, ha dedicado unas cariñosas palabras al entorno familiar del intérprete: "Yo a la familia de Jesús la quiero mucho, y les agradezco, porque en su momento yo estuve allá y siempre me trataron excelente, con mucho cariño. Sé cuánto aman y quieren conocer a estos bebés. Espero que sea muy pronto".

Jesús Castro anunció el nacimiento de sus hijos gemelos a través de las redes sociales. @jesuscastroactor @jesuscastroactor

Mientras Camila ha hablado con total naturalidad sobre la ruptura, Jesús Castro ha optado por guardar silencio.

El actor también ha abierto una ronda de preguntas en sus redes sociales durante las últimas horas, aunque ha evitado responder a cualquier cuestión relacionada con su vida personal o familiar.

La historia de amor entre ambos siempre estuvo marcada por la discreción.

Hasta el nacimiento de sus hijos apenas habían trascendido detalles sobre su relación, que mantuvieron alejada del foco mediático.

Ni Jesús ni Camila compartían fotografías juntos en redes sociales. Tampoco posaban como pareja en actos públicos, aunque los comentarios que intercambiaban en sus publicaciones hacían pensar desde hacía tiempo que existía algo más que una amistad.

Fue durante la etapa en la que Jesús Castro decidió instalarse en México para explorar nuevas oportunidades profesionales cuando conoció a Camila Canto. Con ella, el actor gaditano debutó en la paternidad.

La llegada de Mateo y Martina, el pasado 29 de marzo, supuso uno de los momentos más felices para la pareja.

Entonces, el intérprete anunciaba el nacimiento con un emotivo mensaje: "Den la bienvenida a Martina y a Mateo".

En aquella misma publicación también dedicó unas palabras a quien entonces era su compañera de vida: "Mi compañera de vida y quien me enseña cada día a ser mejor. Tu fortaleza inspira. Te admiro, te amo y os cuidaré hasta el fin de mis días".

Los pequeños llegaron antes de la fecha prevista, a las 33 semanas y tres días de gestación, una experiencia que Camila describió con emoción: "No sé en qué momento la vida decidió volverse tan real… tan profunda… tan inmensa. Llegaron antes de tiempo… pero también llegaron justo cuando tenían que llegar. Tan pequeños, tan frágiles, y aun así, con una fuerza que me desarma".

Ahora, la modelo afronta esta nueva etapa centrada en la crianza de sus hijos, mientras ambos inician por separado un nuevo capítulo en sus vidas.