El día que Lola Índigo acabó con el complejo de llevar peluca y cómo las actrices Penélope Cruz y Zendaya ya no se esconden

Durante décadas, pocas revelaciones estéticas resultaban tan tabú o generaban tanto temor al escrutinio social como el hecho de admitir el uso de una peluca. Asociadas históricamente a la pérdida de cabello por motivos de salud, a la vejez o a un intento desesperado por ocultar complejos, estas prótesis capilares vivían en el más absoluto de los secretos.

Sin embargo, en un giro de guion cultural sin precedentes, el pelo postizo ha salido definitivamente del armario estético para erigirse como la gran declaración de intenciones del panorama pop actual.

Hoy en día, las celebridades más influyentes del planeta no solo se niegan a esconder sus pelucas, sino que las exponen con orgullo, naturalidad y un indiscutible sentido del espectáculo. Llevar peluca ya no es sinónimo de engaño, sino un complemento más como un bolso, unas gafas o unos zapatos.

La consolidación de esta tendencia se ha hecho evidente a través de tres momentos clave en los últimos días. El primero, y el más comentado, ha sido el caso de Lola Índigo (34).

La cantante perdió hace unos días en uno de sus conciertos su peluca en mitad de una de sus coreografías, dejando al descubierto la redecilla de sujeción.

Vuelan pelucas en Ibiza. Concretamente la de Lola Indigo en la fiesta Bresh. pic.twitter.com/8MaqOxWZFa — navepop (@navepop) July 12, 2026

Lejos de huir del escenario o sumirse en la vergüenza, la granadina recogió el pelo del suelo, lo alzó con orgullo como si de un trofeo se tratase y continuó con el show.

Al día siguiente, la escena acumulaba millones de reproducciones en TikTok, que aplaudieron su naturalidad y sentido del humor.

Otra española que en sus últimas apariciones ha llevado peluca ha sido Penélope Cruz (52). La actriz, que no se ha perdido casi ningún partido de la selección española en el Mundial de Fútbol, se ha dejado ver en el palco con media melena para aparecer al día siguiente con una gran melena muy por debajo de sus hombros, gafas y gorra.

En el plano internacional, Zendaya (29) ha llevado esta práctica al extremo artístico durante la promoción de su esperado proyecto, La Odisea. En una promoción donde cada uno de sus estilismos emula la estética de la Antigua Grecia, la actriz estadounidense ha transformado su cabello en cada una de sus apariciones.

Un día ha deslumbrado con un corte ultra corto de aire andrógino y, al siguiente, con kilométricas ondas de sirena.

A Penélope Cruz le crece el pelo según la gorra que se ponga … pic.twitter.com/gOfhqe0i5W — Miranda (@Miranda200233) July 11, 2026

Los expertos

Para entender este fenómeno, es necesario analizar el cambio de mentalidad desde la industria de la belleza y la gestión de la imagen. Gema Casas, CEO de Gema Casas Peluquería Orgánica, argumenta que este giro es principalmente una evolución de concepto.

"Hemos pasado de entender la peluca como un recurso para ocultar algo a verla como un complemento de belleza más. Igual que cambiamos de maquillaje o de estilismo según la ocasión, hoy una peluca permite transformar la imagen sin comprometer la salud del cabello. Las celebridades han contribuido a normalizar su uso porque muestran que detrás de muchos cambios de imagen espectaculares no siempre hay una decoloración o un corte radical, sino una solución temporal y perfectamente profesional".

"Casos como los de Zendaya, Lola Índigo o Penélope Cruz reflejan precisamente esa evolución. La peluca ya no pretende pasar desapercibida; forma parte del proceso creativo de una alfombra roja, una campaña o un rodaje. Además, supone una forma inteligente de proteger el cabello de procesos químicos repetidos, especialmente cuando se trabaja constantemente con herramientas de calor, coloraciones o recogidos muy tensos".

A esta ecuación se suma la necesidad de inmediatez que imponen las plataformas digitales y la moda actual. María Novo, CEO de Sight Management y directora creativa, destaca el peso que tiene la identidad en el entorno digital.

"Vivimos en la era de la identidad visual. Antes un personaje público debía construir una imagen reconocible; ahora necesita ser capaz de reinventarse constantemente. La peluca permite precisamente eso: contar historias diferentes sin renunciar a la propia identidad. Las redes sociales han tenido mucho que ver. Instagram, TikTok o las campañas de moda demandan imágenes nuevas de forma permanente y el cabello es uno de los elementos que más transforma un rostro. Cambiar de melena supone cambiar el lenguaje visual de una fotografía".

Zendaya durante la promoción de 'La Odisea'. Gtres

Para el periodista experto en moda, estilista y autor de Leonor. Estilo de una Borbón y Ortiz y la guía de estilo Alter Ego, Jesús Reyes, este fenómeno responde a que la moda vive hoy uno de sus momentos más libres.

"Durante años parecía que cambiar de imagen constantemente podía interpretarse como falta de autenticidad. Hoy sucede exactamente lo contrario: reinventarse se ha convertido en un valor estético. Las pelucas han seguido un recorrido muy parecido al de las extensiones hace dos décadas. Primero se ocultaban; después comenzaron a perfeccionarse técnicamente y, finalmente, pasaron a formar parte del discurso de moda. Ya nadie se sorprende cuando una actriz aparece con un bob una semana y una melena XXL la siguiente".

"Lo interesante es que figuras como Zendaya, Lola Índigo o Penélope Cruz contribuyen a eliminar un estigma que ya no tiene sentido". Larga vida a las pelucas.