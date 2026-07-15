Julieta Grajales, la actriz y pintora mexicana que ha enamorado a Vanesa Martín acabando con su hermetismo

Vanesa Martín (45 años) atraviesa uno de los momentos más dulces, serenos y, sobre todo, libres de su vida. Caracterizada siempre por un celo casi inquebrantable a la hora de proteger su intimidad, la artista malagueña ha decidido romper sus propios códigos para gritar al mundo el excelente momento personal que vive.

La responsable de su sonrisa tiene nombre, apellidos y una sólida carrera al otro lado del charco: la actriz mexicana Julieta Grajales (40). Lo que durante meses fue un secreto a voces alimentado por discretos rumores y un comentado beso captado por las redes sociales, se ha convertido en una confirmación oficial en toda regla.

Las encargadas de dar el paso han sido las propias protagonistas a través de sus perfiles de Instagram. Julieta Grajales compartía este martes, 14 de julio, un emotivo vídeo que recopila instantes de una romántica e idílica escapada en pareja por tierras portuguesas, concretamente en Sintra.

"Hay magia en ciertas sonrisas... Extrañando la tuya, Vanesa Martín", escribía la mexicana. La respuesta de la cantautora no se hacía esperar, evidenciando una complicidad absoluta: "Que loca la vida y qué bello vivir sin poner resistencia al río, dejando que todo fluya y lo inevitable se acomode. Ni tú lo imaginabas, ni yo y allí nos vimos... Queriendo vivir sin más".

Actriz de telenovelas

Pero, ¿quién es realmente la mujer que ha enamorado a la intérprete? Julieta Grajales nació en México hace 40 años y cuenta con una reconocida trayectoria en el universo de las telenovelas y las series de ficción en Latinoamérica.

Entre sus trabajos más destacados se encuentran producciones de gran éxito como El Chema, El Señor de los Cielos, La taxista o La impostora. Como dato curioso está en la misma agencia de representación de Karla Sofía Gascón (54) o Mabel Moreno (43), muy conocida entre los fans españoles de La Reina del Flow.

Más allá de la televisión, la mexicana es una apasionada de la pintura. Para ella "no es un pasatiempo, sino un salvavidas", explicaba en la revista QGEC.

"Comencé de niña, sin técnica ni conocimientos, simplemente como una forma de escapar de realidades difíciles. La pintura me permitió sumergirme en un mundo de fantasía y regresar a la vida con un espíritu más esperanzador. Con el tiempo, se convirtió en una práctica íntima, casi una forma de meditación profunda", aseguró en dicha publicación.

Sus pinturas hablan de ella, de sus procesos emocionales, sus amores, su dolor.... "Mostrar mi obra siempre me ha aterrorizado porque siento que me despojo ante el público, sin máscaras, revelando mi luz y mi oscuridad en constante evolución". Su primera exposición fue en París en septiembre de 2025

Además de estos dos talentos, Julieta ha sabido reconvertir su perfil en los últimos años, posicionándose como una destacada creadora de contenido en redes sociales.

En sus plataformas digitales, donde atesora una comunidad fiel y en constante crecimiento, Grajales promueve un estilo de vida saludable, enfocado en el bienestar físico, la salud mental, el yoga y su profunda pasión por recorrer el mundo.

Precisamente, su carácter libre, su espíritu viajero y su madurez coinciden de lleno con el momento vital que atraviesa Vanesa Martín. Al igual que la andaluza, Julieta es una mujer sumamente protectora con su parcela íntima.

En el plano sentimental, la azteca mantuvo en el pasado una sólida y duradera relación sentimental de más de siete años con Frida Azpeitia, demostrando siempre una gran naturalidad respecto a su orientación sexual.

"Corazón muy contento"

Para el entorno de Vanesa Martín, este paso al frente supone una pequeña "revolución" en su habitual modus operandi. "Yo no me escondo de nada, pero soy muy hermética con mi vida privada", confesaba en una ocasión, admitiendo también que le cuesta mucho que alguien consiga llamar su atención en lo romántico.

Tras dar por finalizada su discreta relación con la creadora de contenido Azahara Margon en el año 2025, Vanesa parecía volcada por entero en sus compromisos profesionales sobre los escenarios y en sus composiciones.

Sin embargo, el destino cruzó de manera inesperada a Julieta en su camino. Aunque aún se desconocen muchos detalles de su historia de amor parece que ambas se podrían haber conocido en México.

Vanesa Martín durante una de sus actuaciones. Gtres

En una charla con EL ESPAÑOL a finales del año pasado, Vanesa Martín confesaba a este medio que pasaba grandes temporadas en el país azteca. "Ahora estoy empezando a pasar temporadas, me estoy empapando y nutriéndome de toda la multiculturalidad tan maravillosa y mágica que tiene México", aseguró en la entrevista.

En esa misma conversación confesó estar descubriendo una nueva Vanesa menos tímida y "más desvergonzada". "Ahora voy con las ideas más claras, con otra experiencia y con más descaro", afirmó a este periódico. Ya entonces dijo tener el "corazón muy contento y lleno de alegría".

Hoy Vanesa Martín y Julieta Grajales inician una nueva etapa sin cadenas, sin filtros y dispuestas a disfrutar de una magia recíproca que ya es imposible de ocultar.