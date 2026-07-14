Hallan muerto a un bailarín de Rosalía y Rauw Alejandro que estaba desaparecido en Miami

La Policía del Condado de Miami-Dade encontró muerto a Michael-Anthony Leones Espino, conocido como Mykee, quien fue bailarín de Rosalía y Rauw Alejandro y había desaparecido el domingo en el sur de Florida, en Estados Unidos, según confirmó este martes dicha autoridad local a EFE.



Los oficiales encontraron el lunes a 'Mykee', de 28 años, en una intersección vial cerca de las vías del tren en el área de West End, al suroeste de Miami, donde lo declararon muerto, informó la Oficina de la Alguacil del Condado de Miami-Dade, cuyos detectives determinaron que fue un aparente suicidio.



A Mykee lo vieron por última vez en el suroeste de Miami el domingo, según una ficha de búsqueda de la Oficina de la Alguacil, que lo consideraba "un adulto en peligro".

Su desaparición motivó a los fans de Rosalía y de Rauw Alejandro, quienes fueron novios y estuvieron comprometidos hasta su ruptura en 2023, a pedir ayuda para la búsqueda.



"Este es el tipo de noticias que nunca nos gustaría compartir, pero hoy necesitamos vuestra ayuda. Mykee, uno de los motopapis, ha desaparecido y desde las autoridades nos piden colaboración para ayudar a encontrarlo", publicó la cuenta oficial del club de fans de Rosalía, @rosaliavtspain, en Instagram.



Mykee, con raíces filipinas, tenía cerca de 80.000 seguidores en total en Instagram y TikTok, donde compartía sus rutinas de baile y cómo se preparaba para salir a los conciertos, pues estuvo en giras como el Motomami Tour, de Rosalía, y 'Cosa Nuestra', de Rauw Alejandro.

La ficha de búsqueda de las autoridades no detallaba las circunstancias de su desaparición, pero pedía "extremar precauciones al hacer contacto" con él, además de señalar que "el adulto desaparecido podría necesitar servicios" de atención.

De momento, ni Rosalía ni Raw Alejandro han dicho nada públicamente al respecto. Sí la pareja sentimental del bailarín fallecido que ha escrito unas sentidas palabras en su cuenta de Instagram: "No puedo ni empezar a describir el dolor que siento. Mi mejor amigo. Mi persona. El amor de mi vida".

"Mykee fue la mejor persona que he conocido. Mi persona favorita, de hecho. Creo que la persona favorita de todos. Era tan amable y bueno que siempre me dejaba maravillada. Era generoso. Era tan brillante, Dios mío. Siempre me inspirará profundamente, al igual que el impacto que tuvo en nuestra comunidad. Le dio tanto color a mi vida. Me dio un amor que nunca creí posible y siempre me sentí tan afortunada y agradecida de haberlo experimentado con él".

"Nunca pensé que viviría una vida sin él. Nunca viviré un solo día sin pensar en el hombre al que amé y al que él amó de vuelta. Mi alma gemela. En cada vida. Él siempre estuvo ahí. Nadie me ha visto como él. Mi mundo. Mi todo. Mi dulce amor. Te amo inmensamente, cariño".