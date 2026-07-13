Aitana y 'El Mago Pop', socios: la cantante y el ilusionista compran el histórico Teatro Aquitània de Barcelona

La cantante Aitana y Antonio Díaz, El Mago Pop, se han asociado para adquirir en propiedad el Teatro Aquitània de Barcelona, un proyecto "a largo plazo" basado en la "excelencia artística, la innovación y el compromiso con el futuro de las artes escénicas".

La intención, según han hecho público los dos artistas este lunes, 13 de julio, es convertir este espacio, ubicado en la avenida de Sarrià, en un "punto de encuentro para nuevas propuestas, nuevos públicos y nuevas generaciones de creadores", así como reforzar el papel de Barcelona como "uno de los grandes referentes culturales de Europa".

Aitana ha comentado que tanto ella como El Mago Pop llevaban mucho tiempo "soñando con hacer un proyecto juntos y no se nos ocurre una forma más bonita de empezar que apostando por la cultura y por el futuro de las artes escénicas".

"Creemos profundamente en el futuro de los teatros y para nosotros es un privilegio poder contribuir a preservar y hacer crecer un espacio tan especial como el Teatro Aquitània. Estamos muy ilusionados por darle una nueva vida y trabajaremos para que Barcelona se sienta orgullosa de este proyecto", ha apuntado la cantante.

Antonio Díaz, El Mago Pop, que en 2019 ya adquirió en la capital catalana el histórico Teatre Victòria, ha mostrado su ilusión por este proyecto y ha aseverado que tanto él como Aitana creen "profundamente en el poder transformador de la cultura y es un privilegio poder invertir en ella, precisamente, en nuestra tierra".

Ambos esperan aportar su "granito de arena para que Barcelona continúe siendo un referente internacional de las artes escénicas y para que cada vez más artistas y profesionales encuentren aquí un lugar donde desarrollar su talento".

Antes, ha recordado, nunca había tenido un socio en ninguno de sus proyectos y "por eso, me hace una ilusión muy especial que mi primera socia sea Aitana, una artista a la que admiro profundamente y que, con su talento, su trabajo y su carisma, se ha consolidado como una de las de mayor impacto y relevancia de nuestro país".

Ambos están de acuerdo en que hay que "generar" nuevas oportunidades para "creadores y profesionales del sector", además de "favorecer la producción y exhibición de nuevos espectáculos y contribuir al fortalecimiento del tejido cultural de Barcelona" y "fomentar" la profesionalización de las artes escénicas.

Ubicado en el número 33 de la avenida de Sarrià, el Teatro Aquitània abrió sus puertas en 1945 como Cine Infanta y más tarde se denominó Cine Aquitània, albergando durante unos años la antigua Filmoteca de Catalunya.

El espacio fue reformado integralmente y ha sido también un espacio "teatral íntimo", de proximidad con el espectador.

Aitana está considerada una de las artistas españolas de mayor proyección internacional y una de las voces más influyentes de España, con una carrera con numerosos discos de platino y una trayectoria que la ha llevado a actuar en algunos de los principales escenarios nacionales e internacionales.

Por su parte, Antonio Díaz, El Mago Pop, es el ilusionista de mayor éxito internacional y el artista de las artes escénicas más taquillero del mundo, según Forbes, con espectáculos que han sido vistos por millones de espectadores y récords históricos de asistencia y recaudación en España y Estados Unidos, donde ostenta históricos récords de taquilla en Broadway.