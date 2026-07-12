La actriz Elena Rivera y David Redondo se dan el ‘sí, quiero’ tras casi 15 años juntos en una boda familiar en Arganzuela

¡Ya son marido y mujer! La actriz Elena Rivera ha dado el 'sí, quiero' a David Redondo en una emotiva ceremonia en la que han puesto el broche de oro a una historia de amor que se ha prolongado durante casi 15 años.

La intérprete, que se ganó el cariño de millones de espectadores en la pequeña pantalla al dar vida a la inolvidable Karina en la mítica serie Cuéntame cómo pasó, ha cumplido este sábado, 11 de julio, uno de sus deseos más personales y esperados: reunir a sus seres queridos en una celebración íntima, emotiva y alejada del foco mediático.

El escenario elegido para sellar este compromiso ha sido la iglesia de Nuestra Señora de las Angustias, muy cerca de la estación de Atocha, en Madrid.

Teresa Rivera, en su boda con David Redondo. @edubonac

Aunque ella es zaragozana y él es natural de Quintanar de la Orden (Toledo), la capital, concretamente el barrio de Palos de la Frontera, en el distrito de Arganzuela, ha sido el punto de encuentro idóneo para formalizar su relación.

Ni las altas temperaturas estivales de la capital lograron eclipsar una jornada marcada por la emoción y por un marcado carácter familiar.

Elena llegó al templo visiblemente conmovida, caminando hacia el altar del brazo de su padre, Miguel Rivera, y luciendo un sofisticado vestido de novia con escote palabra de honor, el pelo recogido en un clásico moño y un largo velo de tul.

Algunos amigos de la pareja han compartido fotografías de la ceremonia. @carlosvillarejo

La propia Elena Rivera ya había adelantado meses atrás que el enlace sería mucho más que una boda convencional: tanto ella como su pareja deseaban una gran fiesta compartida. Un momento con las personas a las que más quieren.

Durante una visita al plató del programa Y ahora Sonsoles el pasado mes de febrero, la actriz confirmó que se encontraba en plenos preparativos del gran día.

"Esto realmente está enfocado a celebrar y juntar a mi gente, porque llevamos muchos años juntos. Vamos a hacer ahora 15 años", confesó entonces con una sonrisa la ganadora de un premio Ondas, quien cuenta con una sólida y respetada trayectoria en la ficción española gracias a títulos como El Ministerio del Tiempo, Alba o Perdiendo el norte.

Su deseo de una boda centrada en el plano afectivo se ha hecho realidad junto a David Redondo, subdirector de Comunicación y Relaciones Públicas de Atresmedia.

Ambos han mantenido una relación caracterizada por la máxima discreción durante más de una década. Aunque han preferido preservar su historia de amor lejos de los focos de las alfombras rojas, quienes mejor les conocen aseguran que este paso era algo sumamente deseado para ambos.

Teresa Rivera y David Redondo, tras darse el 'sí, quiero'. @edubonac

Tras la ceremonia religiosa, los recién casados abandonaron la iglesia bajo una tradicional lluvia de arroz y confeti.

Así, a las puertas del templo protagonizaron uno de los momentos más románticos del día con un apasionado beso celebrado entre los aplausos, vítores y los teléfonos móviles de sus invitados.

La cuidada cercanía de la pareja se reflejó también en la propuesta gastronómica del banquete, de corte clásico y muy cuidado.

El menú, tal y como adelantó Lecturas, se presentó a los comensales en una elegante carta sellada con lacre blanco y presidida por el romántico lema "Porque cuente – D&E", jugando con las iniciales de los novios.

Los invitados disfrutaron de una lubina asada acompañada de noodles de calabacín y zanahoria aderezada con vinagreta bilbaína, seguida de un salteado de solomillo al Perigord con champiñones.

Para refrescar el paladar antes del postre, se sirvió un sorbete de mojito, dando paso al broche dulce: un cremoso de mascarpone con salsa de café de Colombia. Todo ello estuvo maridado por dos reconocidos vinos españoles: el blanco Terras Gauda (D.O. Rías Baixas) y el tinto Marqués de Riscal Reserva (D.O. Rioja).

Teresa Rivero interpretó varias canciones durante la celebración de su boda. @edubonac

Una dedicatoria de película

La celebración continuó con una animada fiesta al aire libre en la que los recién casados volvieron a hacer gala de la complicidad que los une.

Hubo momentos divertidos y llenos de ritmo, como cuando David se animó a tocar las maracas durante el baile, luciendo además durante buena parte de la noche un pañuelo mañico de cuadros rojos y negros; un cariñoso y aplaudido guiño a las raíces aragonesas de su flamante esposa.

Sin duda, uno de los instantes más mágicos y memorables de la velada llegó cuando la propia Elena tomó el micrófono para sorprender a su marido.

Rememorando el espectacular talento musical que ya exhibía siendo solo una niña en el mítico programa Menudas estrellas, la actriz interpretó con una sensibilidad arrolladora los temas Me quedo contigo y Tú serás mi baby. Esta última canción fue una dedicatoria expresa para David.

En una entrevista concedida previamente a la revista ¡HOLA!, Rivera explicaba su particular visión del matrimonio, concebido principalmente como una excusa para homenajear la lealtad y el paso del tiempo.

"Soy muy del día a día compartido. Además, llevo con mi pareja ya 14 años y seguimos igual de bien. Me lo tomo más como que, si ocurre lo de dar el paso y casarte, sea juntar a tu gente, algo íntimo y chiquitito. No me gusta algo supergrande... Creo que lo importante y lo bonito es llevar tantos años con tu pareja", afirmaba la actriz.

En esa misma conversación, la intérprete también abordó con total naturalidad la posibilidad de ampliar la familia en el futuro, mostrando su faceta más pragmática.

"De pequeña lo veía claro, decía: 'Me encantaría ser madre'. Luego llega la edad, el momento, el trabajo... todo parece más complicado. Pero bueno, no se sabe, habrá que ir viendo. Yo soy más del día a día, disfrutar el aquí y el ahora".

Teresa Rivera y David Redondo han contraído matrimonio este sábado, 11 de julio, en la iglesia de Nuestra Señora de las Angustias de Madrid. @alfonsomj

Dos trayectorias de éxito marcadas

David Redondo, el ya flamante marido de la actriz, ha desarrollado una brillante y ascendente carrera profesional en el sector audiovisual.

Actualmente ocupa un puesto de alta responsabilidad en Atresmedia tras consolidar su experiencia en medios de comunicación de primer nivel como la Cadena SER, Los40, FórmulaTV y la compañía Correos.

Por su parte, Elena Rivera ha demostrado ser una mujer polifacética que ha sabido gestionar el éxito con los pies en la tierra.

A pesar de que la interpretación ha sido su gran vocación desde la infancia, decidió compaginar los rodajes con la carrera universitaria de Magisterio como una alternativa de futuro.

"Yo me veo como actriz y soy actriz. Estudié Magisterio porque me gustaba desde siempre, no quería renunciar a ello. Cuando hice las prácticas fui muy feliz en clase con mis alumnos", recordaba con cariño hace unos años.

Fiel a ese carácter reservado, Rivera siempre ha reivindicado la normalidad cuando las cámaras se apagan.

"Me encanta estar con mi gente, con mis amigos de toda la vida y con mi familia. Soy feliz en un restaurante comiendo con ellos, yendo al cine o al teatro. Prefiero estar en casa tranquilamente con los míos que acudir a cualquier evento", ha confesado.

Ese mismo perfil y su firme apuesta por los valores familiares han marcado el rumbo de una boda que ha sido el reflejo exacto de lo que la pareja siempre soñó: celebrar el amor real, el de los tres lustros compartidos, rodeados únicamente de quienes forman parte de su felicidad real.