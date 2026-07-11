David Bustamante: "Con 14 años ganaba 80.000 pesetas en la obra y me endeudé para regalar una pulsera de oro a mi madre"

Aunque ya atesora 25 años de exitosa carrera musical en lo más alto de las listas de éxitos, David Bustamante no olvida de dónde viene ni los duros inicios que forjaron su carácter entre vigas, cemento y andamios.

Antes de convertirse en una de las voces más reconocidas del pop español, el artista cántabro conoció bien de cerca el esfuerzo diario de la construcción, una etapa de su vida de la que se siente profundamente orgulloso.

El cantante abandonó los estudios siendo muy joven para empezar a trabajar en la obra junto a parte de su familia. Lejos de ocultarlo, el artista ha recordado en infinidad de ocasiones que la última vez que pisó las instalaciones de su propio instituto fue precisamente para levantar un tabique como albañil junto a su primo.

El pueblo español donde David Bustamante desconecta Montaje de El Español.

Un primer sueldo con destino familiar

"No puedo sentirme más afortunado de haber nacido y crecido en un pueblo; la vida de pueblo es muy diferente a la de la ciudad", destacó durante su participación en el programa El camino a casa LaSexta, al recordar aquellos años en su natal San Vicente de la Barquera.

A pesar de la exigencia del trabajo en sus años de juventud, su primer gran objetivo financiero no fue, ni mucho menos, darse un capricho personal, sino hacer un sentido homenaje a su madre.

Tal y como él mismo ha relatado, con 14 años, su sueldo en la obra era de 80.000 pesetas al mes, lo que hoy equivaldría a unos 480 euros, una cantidad bastante respetable para un chico de su edad en aquella época.

Sin embargo, no era suficiente para lo que él tenía en mente. Durante la entrevista que concedió a Albert Espinosa, en 2024, reveló a qué destinó sus primeros ingresos.

"Le quise hacer un regalo a mi madre y me gustó mucho una pulsera de oro blanco y brillantes. Con 14 años cobraba 80.000 pesetas en la obra, pero [la pulsera] valía 95.000 pesetas. Me endeudé. Como economista iba mal; tuve que estar pagándola dos meses", relataba con sentido del humor.

Este gesto reflejaba la dinámica de afecto y apoyo que existía en su hogar, ya que, según ha indicado, su salario mensual lo entregaba íntegramente a su progenitora, conformándose con "apañarse con la paga del fin de semana" para sus gastos personales.

"Esa fue mi mili"

Aunque Bustamante recuerda sus inicios con orgullo, no maquilla la dureza de un oficio que se convirtió en su mejor escuela formativa, con jornadas que empezaban muy temprano y terminaban tarde, soportando las bajas temperaturas del invierno y los rigores del verano.

"Se pasa frío, calor, duelen las manos y la espalda. Esa fue mi mili", ha subrayado el intérprete, subrayando que la experiencia vivida en el sector de la construcción le dejó un aprendizaje imposible de borrar.

Tanto es así que, a pesar del tiempo transcurrido, afirma mantener intactas sus habilidades técnicas. Asegura que, sin ningún problema, sabría a día de hoy poner un tabique porque, aunque los materiales han cambiado, eso es algo parecido a montar en bicicleta: jamás se olvida.

Asimismo, el artista aprovecha para mostrar su respeto por quienes siguen adelante en el sector de la construcción, un sector exigente que requiere de grandes dosis de esfuerzo físico.

Alejado de la opulencia y la ostentación que a menudo rodean a las estrellas de la música, el cántabro afirma que su verdadera riqueza consiste en poder ofrecer calidad de vida a sus seres queridos.