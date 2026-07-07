Kiko Matamoros: "En Hacienda me tienen mucho coraje. Podían exponer a los condenados por violencia de género también"

Kiko Matamoros (69 años) se abrirá mañana miércoles, 8 de julio, en Una hora con Lorena, la nueva sección de entrevistas íntimas y sin filtro de EL ESPAÑOL, y contará cómo ha vivido su reciente reaparición en la lista de morosos de Hacienda… "por 750 euros", como a él le gusta aclarar, teniendo en cuenta que los ‘señalados’ son expuestos cuando acumulan una deuda de más de 600.000 y la suya asciende a 600.750 euros.

"Se me ha debido de acumular algún cargo o algo", dice. "O yo creo que me tienen mucha envidia. Bueno, no envidia, pero coraje. Si no, no me lo explico", sonríe. Matamoros añade que "podían poner las listas de imputados, de condenados por pederastia, por tráfico de drogas, por blanqueo de dinero, por violencia de género, que por cierto, están muy protegidos…".

En todo caso, lo achaca al "afán recaudatorio sin límites" de un "Estado absolutamente hambriento de dinero". El comunicador no dejará títere con cabeza. Hablará de su relación con lo público, con la izquierda y con la derecha, así como su opinión sobre Sánchez o Ayuso.

Kiko Matamoros en 'Una hora con Lorena'.

Pero tampoco escatimará a la hora de reflexionar sobre el amor. Ante la pregunta de "¿cómo han sido las mujeres que te han fascinado a lo largo de tu vida, qué tienen en común?", Kiko Matamoros sostendrá que "cuando echas la vista atrás y has tenido rupturas traumáticas o no muy agradables… te quedas con lo peor".

"No tengo buenos recuerdos de mis mujeres. Tengo buenos recuerdos de mis primeros amores. Recuerdos muy tiernos. Les tengo agradecimiento", apostillará.

Matamoros sostiene que su esposa, la modelo e influencer Marta López Álamo (29), "es lo mejor que me ha pasado en la vida". "El amor es un sentimiento que no se agota. Al revés. Cuanto más maduras… mayor entendimiento y mejor tienes de lo que es el amor, de cuáles son los espacios de libertad para ti y para tu pareja, de cuáles son las debilidades de tu pareja que tienes que aceptar y cuáles son las tuyas, las que tienes que pedir que te acepten…", elucubra.

Lorena G. Maldonado y Kiko Matamoros. Cristina Villarino EL ESPAÑOL

Y subraya: "Cuando dejas de ser un tipo que no hace más que poner vallas y lo que haces es pegarle una patada a esas vallas y que corra el aire y que haya espacio libre para que cada uno se proyecte como quiera en la vida… vas a querer más, vas a necesitar más, vas a echar más de menos. Y te van a querer y a necesitar más".

Matamoros celebra la "comunión intelectual" cuando el cuerpo "se degrada": "Eso une más que cualquier otra cosa, más que lo físico. Ver una película, leer un libro a medias, verla interpretar una pieza de piano… si no haces eso, la vida es una mierda".

También reflexionará sobre cómo se siente al compartir su vida con una mujer más joven ("no te sientes inmortal, no, te sientes más inseguro") y sobre sus retoques estéticos y el deseo de subvertir el sentido del tiempo. "¿Cómo se hace el amor a los 69 años?"… Mañana, en Una hora con Lorena, la respuesta.