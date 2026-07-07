Cuenta atrás para la boda de Patricia Cerezo y Kiko Gámez: "Estoy atacada. No me salen ni las palabras"

Será este viernes, 10 de julio, cuando, después de cuatro años de sólida relación, Patricia Cerezo (53 años) y Kiko Gámez (50) se den el 'sí,quiero' en Madrid rodeados de sus seres queridos en la que promete convertirse en una de las bodas del verano.

A pesar de que quedan tan solo tres días, la periodista continúa cumpliendo con sus compromisos profesionales y ha sido al abandonar el plató del programa en el que colabora, En boca de todos, cuando se ha sincerado sobre cómo se encuentra en plena cuenta atrás para verla vestida de novia.

"Estoy con un pie en capilla, como se dice. Mira, no me salen ni las palabras, estoy atacada. Además digo, 'no, estoy muy tranquila, está todo controlado...' Qué va, o sea, estoy insoportable. Estoy de los nervios aunque está todo organizado, está todo como tiene que estar porque han sido muchos meses de preparación, pero los nervios de última hora pues afloran", ha confesado, revelando que "aunque intento ser fría, los nervios desde luego están".

La pareja en una de sus últimas imágenes públicas. Gtres

"Me levanté esta mañana y digo, 'madre mía, lunes, esto es el viernes'", ha expresado con sinceridad, reconociendo que aunque ha estado tranquila hasta ahora, ha sido comenzar la cuenta atrás para el gran día y no puede ocultar su nerviosismo mientras ultima los últimos preparativos para que todo salga perfecto y sea su celebración del amor soñada con el que define como el hombre de su vida.

Por suerte, y como ha revelado, Kiko mantiene la calma y "me manda mensajes todo el rato de 'cariño, por favor, calma, vamos a disfrutar'. Y yo, 'que estoy súper tranquila'... bueno, no" ha admitido entre risas.

El secreto mejor guardado de su boda, como no podía ser de otra manera, es su vestido de novia, que como ha desvelado "no lo ha visto nadie". "Nadie, o sea, he ido a las pruebas, a todo sola. Y espero que por lo menos guste... Creo que he sido muy fiel a mi forma de ser, lo que yo quiero transmitir y sobre todo, pues eso, no ir disfrazada, ¿no? Pues eso es la idea" ha adelantado.

"Es una celebración, tiene protagonismo, evidentemente, el vestido de la novia, pero el protagonismo es, voy a ser muy cursi, el amor. Y va a ser una celebración que de eso se trata, celebrar el amor", ha asegurado emocionada, evitando entrar en detalles de cómo será la ceremonia ni confirmar si sus hijas Natalia y Verónica -fruto de su relación con el presentador Ramón García- tendrán un papel especial.

Sin embargo, sí ha reconocido que tanto ellas como el resto de sus seres queridos "estamos todos muy muy felices y muy nerviosos. Además, estoy recibiendo ahora mucho mensaje de no queda nada, si necesitas ayuda* Mira, con eso sí que me quedo. Siempre el ofrecimiento de nuestros amigos y de nuestros familiares que están ahí pendientes de si necesitamos algo de última hora, rematar o desconectar, pues están ahí pendientes de nosotros".

Patricia y Kiko llevan cuatro años de relación. Gtres

"Será una ceremonia íntima pero por supuesto, estaremos acompañados por amigos, compañeros de trabajo y familia, bueno, la más íntima. Por supuesto, creemos que rodearnos de la gente que ha sido importante en nuestra relación, en nuestra historia y que ese día sean todos testigos", ha comentado, sin desvelar si podrán asistir a la boda algunas de sus amigas más populares como Paloma Cuevas, Genoneva Casanova, o Lydia Bosch.

A pesar de sus nervios, Patricia ha explicado que trabajará "hasta el jueves apurando", ya que después piensa cogerse unos días para disfrutar de su luna de miel con el ejecutivo de telecomunicaciones en un destino exótico y lejano que por el momento no ha hecho público.

Eso sí, su viaje de novios tendrá que esperar, ya que como ha confesado "será más adelante porque el mes de julio viene fuerte. Era la mejor fecha para casarnos, pero la luna de miel vendrá un poquito más tarde, no mucho más, pero todavía estamos ahí rematando".