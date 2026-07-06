Mónica Naranjo, 52 años: "Cuando empecé, el calificativo más amable es que era un bollero turco o que era trans"

Han pasado más de tres décadas desde que una joven de Figueras con el pelo bicolor revolucionara la escena musical hispana.

Fue a mediados de los años 90 cuando Mónica Naranjo (52 años) irrumpió con fuerza titánica gracias a su álbum homónimo (1994) y, sobre todo, al éxito de Palabra de mujer (1997). Himnos como Desátame, Empiezo a recordarte o Pantera en libertad marcaron a toda una generación.

Sin embargo, el precio de la genialidad y de una estética rompedora fue alto. En sus comienzos, la artista tuvo que enfrentarse a una industria y a voces ferozmente críticas, donde los insultos por su aspecto físico estaban a la orden del día.

"Cuando empecé, el calificativo más amable es que era un bollero turco o que era trans", rememora hoy con la perspectiva que dan los años.

"El talento sin trabajo no es nada"

La 'pantera de Figueras' se muestra más madura, reflexiva e independiente que nunca.

Así lo ha dejado claro en su reciente y sincera participación en el pódcast La fórmula del éxito, conducido por Uri Sabat, donde ha desnudado su filosofía de vida, basada en una férrea disciplina , el amor propio y su voluntaria desconexión de las multinacionales.

Para Mónica Naranjo, la voz privilegiada que posee no es un cheque en blanco, sino un músculo que requiere un esfuerzo constante. En ese sentido, defiende la formación continua y el trabajo diario, para no bajar el listón.

"El talento sin trabajo no es nada. Yo a día de hoy me sigo formando todos los días con mi profesora, con mi entrenadora vocal de lunes a domingo... porque quiero ser la mejor en lo que hago", ha explicado en su charla en el citado pódcast.

Bajo su óptica, la técnica se puede adquirir, pero la magia reside en otro lado: "Aprender a cantar podemos aprender a cantar todos, a interpretar es otra historia".

La mente, la soledad y el espejo de las relaciones

Además del entrenamiento vocal, el coste de estar en la cima durante 30 años exige también una preparación a nivel psicológico. Naranjo no oculta que la presión es inmensa y que, tras tanto esfuerzo, su cuerpo y su cabeza piden una tregua.

Esto explica por qué se ocupa, más que nunca, del autocuidado mental: "Entrenamos el cuerpo, pero también la mente para un trabajo como el mío... y yo creo que la mente ahora me está diciendo que necesita un descanso", ha detallado.

Asimismo, procura trabajar el control de los pensamientos: "La mente es muy cabrona. Hay que entrenarla todos los días".

Para la cantante, el bienestar emocional empieza por uno mismo: "La primera boda de una mujer debe ser consigo misma... comprométete contigo mismo", afirma, añadiendo su idilio con el aislamiento: "Me encanta la soledad. Adoro el silencio, la soledad".

Respecto a las relaciones personales y los conflictos con los demás, lanza una reflexión de corte psicológico: "Si lo que tú quieres cambiar en el otro te molesta tanto es que tú también lo tienes".

Mónica Naranjo. EDUARDO PARRA EUROPA PRESS

"No me gusta vivir deprisa"

Con los pies en la tierra, la intérprete de Sobreviviré advierte sobre los peligros emocionales del sector y de la vida misma, conectando las heridas del alma con la salud física:

"Cuidado con las decepciones porque pueden tumbarte... una decepción puede llevar a matarte, esto poco se habla".

Tras años de batallas profesionales y personales, sus prioridades han dado un vuelco. Ya no busca el aplauso masivo. "Para mí esa es la verdadera riqueza de la vida, la salud y el bienestar de los míos", confiesa con serenidad.

A día de hoy, se considera una creadora plenamente libre y dueña de sus decisiones. "A mí no me gusta vivir tan deprisa... por eso me salí de las compañías discográficas porque no quiero que mi vida profesional dependa de una multinacional", explica de forma tajante.

Su receta para la autogestión es clara: "Hay que conocerlo todo para ser verdaderamente independiente".

Esta mirada hacia el futuro también la aplica a las nuevas tecnologías, en especial a la Inteligencia Artificial, a la que rebautiza irónicamente como "Mía".

Aunque reconoce el avance de herramientas como ChatGPT, marca una línea roja para proteger su propia humanidad y creatividad: "GPT está super porque al final nos ayuda mucho... pero ni compone por mí ni hace letras por mí ni escribe correos electrónicos por mí porque es que al final me va a imbecilizar totalmente".

Mónica Naranjo. Salva Musté

"El héroe eres tú": Su conexión con el público

Si algo ha caracterizado a los seguidores de Mónica Naranjo es una devoción casi religiosa, fundamentada en la fuerza que transmiten sus letras. Sin embargo, la artista rechaza cualquier tipo de mesianismo.

Cuando un seguidor se le acerca para decirle "tu música me ha salvado la vida", ella declina el elogio con generosidad, devolviéndole el poder a quien se ha inspirado en su música.

"No cariño, no... Yo no te la he salvado, has sido tú; la verdadera heroína de tu vida eres tú... mi música te habrá impulsado, el mensaje te habrá impulsado... pero al final el que ha decidido salir de ahí eres tú".

A estas alturas, la joven que desafió los prejuicios de los 90 es el ejemplo de que su éxito nunca dependió únicamente de su prodigiosa voz de cinco octavas: también de una mente que aprendió a blindarse a base de verdad, independencia y grandes dosis de amor propio.