Alessandro Lequio se refugia en su mujer y su hija, Ena, en su primer verano sin empleo: las imágenes de su plan familiar

Alessandro Lequio (66 años) atraviesa uno de los momentos más tranquilos de su vida. Alejado del foco mediático desde su salida de Mediaset en noviembre de 2025, el colaborador ha encontrado en su familia el principal refugio de una nueva etapa marcada por la discreción.

Junto a su mujer, María Palacios (48), y la hija que tienen en común, Ena (9), el italiano disfruta de un día a día mucho más sereno, lejos de la intensidad que durante años acompañó su presencia en televisión.

Acostumbrado durante décadas a estar en primera línea de la actualidad de la prensa del corazón, Lequio ha optado por un perfil bajo sin renunciar por completo a su actividad profesional.

Aunque ya no forma parte de la pequeña pantalla, continúa plenamente implicado en diferentes proyectos personales, especialmente en aquellos ligados al legado de su hijo Aless, fallecido en 2020.

Mientras tanto, su rutina transcurre entre compromisos puntuales y planes familiares como el que recientemente protagonizó en el centro de Madrid. Alessandro, María Palacios y la pequeña Ena fueron vistos disfrutando de una agradable comida junto a un grupo de amigos en uno de los restaurantes más conocidos de la capital.

Alessandro Lequio junto a María Palacios y su hija Ena. Europa Press

El encuentro se desarrolló en un ambiente relajado. Alessandro llegó unos minutos antes que su mujer y su hija, esperando la llegada del resto de los asistentes antes de comenzar un almuerzo que se prolongó durante varias horas.

Una reunión marcada por las conversaciones, las risas y la tranquilidad, reflejo del momento personal que atraviesa el matrimonio, que después de muchos años viven alejados de la vida pública.

A la salida del restaurante, tanto Lequio como María Palacios se mostraron sonrientes y especialmente cercanos con sus acompañantes. La pareja se despidió con muestras de cariño antes de esperar pacientemente a que el aparcacoches les entregara su vehículo para regresar a casa.

Una escena cotidiana que confirma el deseo de ambos de llevar una vida lo más normal posible, alejada del constante foco mediático.

La nueva vida de Lequio

Este cambio de ritmo no significa que Alessandro haya dejado de lado sus compromisos. Muy al contrario. El aristócrata italiano dedica buena parte de su tiempo a la Fundación Aless Lequio, creada en memoria de su hijo con el objetivo de impulsar la investigación contra el cáncer.

Alessandro Lequio paseando por la calle. Gtres

Se trata de un proyecto profundamente personal que comparte con Ana Obregón (71) y que se ha convertido en una de las grandes prioridades de su vida.

La Fundación continúa desarrollando diferentes iniciativas destinadas a recaudar fondos para la investigación oncológica y mantener vivo el legado de Aless, una labor en la que Lequio permanece muy involucrado desde un segundo plano.

Por su parte, María Palacios también continúa centrada en su carrera, aunque siempre manteniendo el perfil más discreto que la ha acompañado durante los últimos años. La periodista desarrolla proyectos relacionados con contenidos digitales y presentaciones, compaginando su faceta profesional con la vida familiar.

Después de años marcados por la exposición mediática y por algunos de los episodios más duros de su vida, Alessandro Lequio parece haber encontrado el equilibrio en una rutina donde la familia ocupa el lugar más importante.