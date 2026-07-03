De Penélope Cruz y Javier Bardem a Rosalía: los VIP que han vibrado con el 3-0 de España a Austria en Los Ángeles

Rosalía y Penélope Cruz, en una imagen que ha compartido la actriz en su Instagram. Redes Sociales

Este pasado jueves, 2 de julio, España ha hecho, nuevamente, historia en el Mundial de 2026, al sellar su pase a los octavos de final del Mundial 2026. El partido se ha disputado en el SoFi Stadium de Los Ángeles, convirtiéndolo en un escaparate global del talento deportivo patrio.

El 3-0 frente a Austria -doblete de Mikel Oyarzabal (29 años) y un tanto de Pedro Porro (26)- ha hecho vibrar a los aficionados y también ha encendido aún más, si cabe, el entusiasmo de una nutrida representación de celebridades españolas que han acudido al estadio para apoyar a La Roja.

Desde el inicio del encuentro, a las 21:00 hora española, la retransmisión ha alternado las jugadas del partido con imágenes de rostros conocidos que no han dudado en viajar hasta California para presenciar el duelo decisivo.

ROSALÍA celebrando la victoria de España contra Austria (3-0) junto a la actriz española Penélope Cruz y el actor Javier Bardem pic.twitter.com/yDUx1YthMh — ROSALÍA GLOBAL (@ROSALlAGLOBAL) July 2, 2026

Entre ellos, y con permiso de los demás, tres figuras han acaparado la atención de las cámaras y del público: los actores Penélope Cruz (52) y Javier Bardem (57) y la artista catalana Rosalía (33).

Entre risas y confidencias, la pareja más famosa del cine español y la artista del momento -que precisamente este jueves ha dado un concierto de su Lux Tour en Los Ángeles- no han dejado de animar a La Roja.

Han aplaudido cada jugada, celebrando cada gol, saludando al estadio cuando la cámara les enfocaba, y levantándose a bailar eufóricos por la victoria y por el pase de España a octavos de final, donde se enfrentarán al Portugal de Cristiano Ronaldo (41).

Rosalía, convertida en icono internacional, ha vivido, además, su propio momento de fervor popular cuando los aficionados situados cerca del palco VIP han aprovechado para pedirle autógrafos en camisetas de la selección y hacerse selfies y vídeos con ella.

Imagen compartida por Carles Puyol. Redes Sociales

La escena, repetida una y otra vez, ha evidenciado el magnetismo que la catalana genera allí donde aparece. Entre los famosos presentes, el exjugador Carles Puyol (48) también ha querido inmortalizar su encuentro con Rosalía.

Puyol, que vivió noches históricas con La Roja, ha compartido además una imagen junto a David Villa (44), recordando los tiempos en que ambos defendían la camiseta nacional en los grandes torneos internacionales.

Otra presencia destacada ha sido la de una futbolista que, aunque no estaba sobre el césped, sí ha centrado la atención de todas las miradas desde las gradas: se trata de la jugadora catalana, recientemente fichada por el London, City Lionesses.

La aparición de la hasta ahora jugadora del Barça se ha convertido en otro momento icónico cuando ha posado junto a Penélope Cruz y Rosalía, completando una instantánea que rápidamente circuló por redes sociales.

Más discreta ha sido la presencia de Stella del Carmen (29), hija de Antonio Banderas (65), quien también ha asistido al encuentro junto a su marido, Alex Gruszynski.

Su presencia se ha conocido gracias al propio Banderas, que compartió en X una fotografía que ella le había enviado desde Los Ángeles.

Penélope posando con Alexia Putellas, Rosalía y Carles Puyol. Redes Sociales

"Mi hija en Los Ángeles y yo en Málaga, en contacto continuo y disfrutando del juego de la selección española", ha escrito el actor, sumándose así al ambiente de orgullo nacional que rodeó el partido.

En lo estrictamente futbolístico, España ha mostrado una versión sólida y eficaz. Oyarzabal firma un doblete que confirma su papel como uno de los jugadores más determinantes del torneo, mientras que Pedro Porro aprovecha su oportunidad para marcar el segundo tanto de la noche.

El equipo se ha mostrado cohesionado, con una defensa firme y un ataque fluido que desbordó a una Austria incapaz de frenar el ritmo impuesto por los españoles.

El SoFi Stadium, uno de los recintos más modernos del mundo, ha ofrecido, en suma, un escenario espectacular para una noche que ha combinado deporte, espectáculo y emoción.