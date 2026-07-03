Natalia Millán, 56 años: "Tuve un padre mayor. Era jubilado y siempre estaba en casa. Había mucha diferencia generacional"

Natalia Millán (56 años) se prepara para vivir un momento especialmente dulce, dentro de la temporada estival madrileña. La artista se subirá al escenario del Teatro La Latina del 1 al 19 de julio para protagonizar Cleopatra enamorada, el musical, un proyecto que consolida una trayectoria impecable.

Sin embargo, su camino hacia el éxito y los grandes escenarios no siempre estuvo pavimentado con el aplauso de los suyos. Y es que, como ella misma ha contado, no pudo contar con el apoyo de su padre, para quien su carrera como actriz supuso una desilusión.

En una reciente charla con la revista Lecturas, la actriz ha echado la vista atrás para rememorar sus orígenes, desvelando la brecha generacional que la distanciaba de su progenitor y el papel fundamental que jugó su madre en su vocación artística.

Natalia Millán. GTRES

Un "papá maravilloso"

Para Millán, la realidad en su hogar estuvo marcada por la edad de su padre, una circunstancia que moldeó su infancia.

"Tuve un papá mayor, era un papá maravilloso y lo recuerdo con todo mi amor y cariño", relata la actriz con nostalgia. "Lo conocí jubilado y era un hombre que estaba todo el rato en casa, pero había una diferencia generacional importante".

Ese choque de épocas se hizo evidente cuando Natalia decidió encauzar su futuro hacia el mundo del espectáculo.

Su padre, un hombre de mentalidad tradicional, tenía expectativas distintas para ella. "Yo era buena estudiante, seguramente tenía otros planes para mí. Que me dedicase a eso fue una decepción", confiesa.

La oposición no fue un simple desacuerdo, sino un freno absoluto que la obligó a buscar su propia independencia desde muy joven.

"Nadie de mi familia y, de hecho, mi padre se oponía frontalmente a que yo me dedicase a esto. Por eso yo empecé a trabajar pronto para tener dinerito y poderme pagar las clases de baile, de canto y de interpretación. Él me dijo esa frase tan fea de que esta profesión era solo para p...", ha lamentado.

Luis Merlo y Natalia Millán, en 'Conspiranoia'. Foto: EFE/ Sofía Carabias

El talento de su madre

En el lado opuesto de la balanza familiar se encontraba su madre, quien se convirtió en su principal apoyo y en su gran referente artístico. "Mi madre sí que estaba, y está, encantada de que me dedicase a esto", afirma Millán.

La actriz describe a su progenitora como una mujer de un ingenio desbordante que volcaba su arte en el día a día: "Ella se dedicaba a su casa, pero era muy creativa, le gustaba escribir, siempre estaba inventando cosas, redecorando la casa con dos duros".

Además de su creatividad, su madre poseía un don que la timidez y las circunstancias de la época impidieron que floreciera profesionalmente: una voz prodigiosa.

Natalia rememora una de las anécdotas infantiles de su progenitora: "De pequeña le hacían cantar en el colegio de monjas, algo que a ella no le gustaba. Una vez dijo que no quería cantar y salió corriendo, estuvo castigada un mes".

El talento de su madre era tal que llegó a oídos de grandes expertos de la época, aunque el destino artístico de la familia se resistiría una generación más en materializarse.

Sus padres la llevaron ante el Maestro Villajos, una eminencia musical de la época. Tras escucharla, el veredicto fue rotundo: tenía delante de ella una "grandísima soprano". A pesar de ello, su madre se negó a dar el salto profesional.

"Se ha pasado toda la vida cantando en casa arias de ópera. Ojalá hubiera heredado su voz", recuerda la actriz con admiración.

Natalia Millán (RTVE)

El futuro: el relevo generacional

A pesar de los obstáculos iniciales, el amor por el arte ha terminado por echar raíces profundas en la saga familiar.

Y es que, ahora, la historia no solo se repite, sino que evoluciona. Su propia hija, Violeta, ha decidido seguir los pasos en las artes escénicas, aunque desde el otro lado del escenario, como directora de teatro.

Nacida en 1994, su hija estudió dirección escénica en la RESAD y se dedica actualmente al ámbito del teatro.

Lejos de la incomprensión que ella misma sufrió en su juventud por parte de su padre, Millán apoya incondicionalmente la carrera de su hija.

Incluso visualiza un futuro profesional en común. Al ser preguntada por esta faceta, la actriz se muestra emocionada ante la perspectiva de ponerse bajo sus órdenes: "Tengo muchas ganas de que me dirija".