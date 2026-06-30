Javier Ambrossi celebra su 42 cumpleaños en su espectacular casa de Pozuelo de Alarcón que muchos daban por vendida

Javier Ambrossi (42 años) celebró el pasado sábado, 27 de junio, su cumpleaños con una reunión íntima en su casa de Pozuelo de Alarcón (Madrid), una propiedad que, en los últimos meses, había estado rodeada de rumores sobre una posible venta que finalmente no se ha producido, según ha podido saber en exclusiva EL ESPAÑOL.

El director, guionista y productor sumó una nueva vuelta al sol el 24 de junio, pero al ser laborable prefirió posponer su fiesta y volvió a abrir las puertas de su hogar durante el fin de semana para recibir a su círculo más cercano, demostrando que la vivienda sigue siendo uno de sus refugios personales y creativos.

El cumpleaños reunió a amigos del mundo de la interpretación, la música y la televisión, muchos de ellos habituales en el universo profesional y personal que Ambrossi comparte con Javier Calvo (35). Se desconoce si este último asistió ya que no aparece en algunas de las imágenes que se han compartido en redes sociales de la fiesta, pero tampoco extrañaría que lo hubiera hecho.

Los Javis en el Festival de Biarritz. GTRES

Desde su separación a finales de 2025, los creadores de éxitos como La Llamada o Veneno mantienen una excelente relación personal y, sobre todo, profesional. Ambos son propietarios de la productora audiovisual Suma Content con la que desarrollan sus proyectos. Los últimos, La bola negra y dos series para Atresplayer.

La casa de Pozuelo, ubicada en una de las zonas residenciales más tranquilas y exclusivas de la localidad madrileña, se trata de una vivienda amplia, luminosa y con un estilo que combina diseño contemporáneo con elementos acogedores, reflejando el gusto por la estética cuidada que caracteriza a Ambrossi y Calvo.

Jardines bien mantenidos, espacios abiertos y una decoración con personalidad convierten la propiedad en el escenario perfecto tanto para reuniones íntimas como para celebraciones especiales como la de este fin de semana.

La fiesta se desarrolló en el exterior de la vivienda, como ha podido saber este medio. Aprovechando las altas temperaturas, los invitados aprovecharon para darse un chapuzón en la piscina, con jacuzzi incorporado, que es una de las joyas de la casa.

El cumpleaños también se convirtió en una oportunidad para celebrar el momento profesional que atraviesa el director y guionista. Tras el éxito de sus proyectos más recientes, Ambrossi se ha consolidado como uno de los nombres más influyentes de su generación.

Los Javis con Penélope Cruz en el Festival de Cannes. GTRES

Los Javis ganaron el premio a la Mejor Dirección en el 79.º Festival de Cannes por su película La bola negra, recibiendo una ovación de 20 minutos, la segunda más larga de la historia del festival -el récord lo tiene El Laberinto del Fauno de Guillermo del Toro.

Lujo arquitectónico

Javier Ambrossi y Javier Calvo anunciaron su separación en noviembre de 2025 tras 13 años de relación. Tres años antes de su sonada ruptura, la pareja había comprado la impresionante mansión de Pozuelo de Alarcón, que muchos expertos han definido como un lujo arquitectónico por su diseño altamente personal.

La propiedad cuenta con 975 metros cuadrados construidos sobre una parcela de 2.500 metros cuadrados. Se trata de una vivienda unifamiliar concebida por los arquitectos Benjamin Iborra y Raúl Hinarejos.

Está distribuida en tres plantas. En la primera están el salón, comedor, cocina y las habitaciones de invitados, mientras que la segunda planta es un espacio más privado con el dormitorio principal, vestidor y terraza.

El sótano es una de las grandes fantasías de la casa donde Los Javis instalaron un gimnasio, una discoteca y una sala de cine.

"Queríamos mudarnos a una vivienda que pareciera una casa de vacaciones, donde siempre fuera verano. Un hogar que nos hiciera sentir que todo nuestro esfuerzo ha valido la pena", explicó Ambrossi.

“Esta casa es muy social. Siempre hay gente, siempre hay fiestas, siempre hay alguna lectura de guion… Queríamos un lugar que no solo fuera para nosotros, sino también para nuestra familia y nuestro trabajo. Es también un espacio creativo”, señaló, por su parte, Calvo.

Cuando decidieron tomar caminos separados se aseguró que habían puesto a la venta el chalet por cinco millones de euros, pero la realidad es que a día de hoy siguen manteniendo el espectacular inmueble.