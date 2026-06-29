Philippe, el viudo de Olivia Valère, enamorado a sus 84 años de una joven brasileña de 26: "Es una bendición para él"

"Nunca pudo imaginar Philippe que la vida, después de lo que sufrió con la muerte de Olivia Valère, le tenía deparado algo tan bonito", asevera a EL ESPAÑOL una fuente próxima a Philippe Roger Valère. A sus 84 años, el gran amor en la vida de la empresaria está de nuevo ilusionado.

Philippe no puede ocultar la gran felicidad que siente desde hace casi dos años. La responsable de ese estado tan excelso se llama Jasmine, es de origen brasileño, tiene 26 años -58 menos que él-, y ha sido "una bendición para Philippe".

Un soplo de vida, de energía y de esperanza. Este medio conoce todos los detalles del estallido, tardío pero sólido, de este amor. De acuerdo a lo confiado, Jasmine apareció en la vida de Philippe a finales del año 2024.

Coincidieron, fueron presentados y surgió el flechazo. Él, que seguía tocado por el deceso de la mujer más importante de su vida, notó algo especial. Y Jasmine, en este tiempo, ha cambiado por completo la vida de Philippe.

Philippe Roger Valère junto a su esposa, la recordada empresaria Olivia Valère.

Prácticamente, no se han separado desde entonces. Ella lo acompaña allá donde va él. A sus 84 años, Philippe no para: su agencia laboral es intensa y frenética, y viaja constantemente.

Sigue al frente de los negocios, de la mano de su hijo Xavier, fruto de su historia de amor con la emblemática Olivia Valère. "La mente de Philippe es digna de estudio. Es admirable su capacidad de trabajo, su tenacidad. Vive gran parte del tiempo en París, pero está siempre yendo y viniendo".

Como decíamos unas líneas arriba, Jasmine siempre está a su lado. Tal y como se confía a EL ESPAÑOL, ambos viven juntos y ella ya conoce al entorno más próximo de Philippe. El empresario sólo tiene un objetivo en su día a día, más allá del trabajo: cuidar y velar por su amada.

Hacer que Jasmine cumpla todos sus sueños. "Le pasó lo mismo con Olivia. Philippe es el hombre más generoso del mundo y por encima de su realización está la de la persona que tiene al lado", se informa. A ella le apasiona la moda y el diseño de ropa.

De hecho, próximamente va a lanzar su primera línea, y Philippe le está ayudando para que haga realidad ese anhelo. No sólo está presente Jasmine en la vida sentimental del empresario galo, también comparte con él asuntos empresariales. "Son un tándem infalible".

Olivia, durante una entrevista. Gtres

En otro orden de cosas, la persona con la que charla EL ESPAÑOL desea poner el foco en el bastón emocional que ha sido Jasmine para Philippe de un tiempo a esta parte en lo referente a su guerra con los hijos mayores de Olivia, Arnaud y Karen Albouhair. "Él ha sufrido mucho".

Hace unos días, EL ESPAÑOL explicó que, más allá de la disputa entre el viudo de Olivia y los hijos mayores de ésta por cuestiones de la herencia, había otro centro de riña: el apellido Valère. Ese sobrenombre le pertenece, originalmente, a Philippe. Él es Philippe Roger Valère.

Tras casarse con Olivia, se lo cedió a ella, y la empresaria lo usó a nivel social y le dio un nombre. Creó, con tesón y trabajo, una marca, Olivia Valère, que el propio Philippe, confirma EL ESPAÑOL, ha registrado.

Philippe, roto de dolor tras la muerte de Olivia. Gtres

Philippe nunca ha tenido inconveniente en que los hijos de Olivia también cogieran prestado su apellido, en vez del de su padre, el Albouhair. El problema es que, dado que existe esa tirantez, esa tensión y esa falta de cordialidad entre las partes, él les insta a que no lo vuelvan a usar.

Siempre ha procurado tender puentes, pero ahora se habla de "hartazgo". Quiere vivir en paz y, sobre todo, hacer uso únicamente él de su apellido. De momento, no ha interpuesto ninguna acción legal, ni cree que sea necesario, pero sí ha dejado claro que no está conforme con la cuestión.

De momento, Arnaud y Karen no se han pronunciado al respecto.

Olivia, eterna

Lo que, sin duda, mantiene unida a toda la familia, pese a las diferencias, es la memoria de Olivia, esa mujer imponente que no sólo dejó huella en un ámbito tan complejo -para una mujer- como el empresarial y el nocturno, sino que, en vida, actuó como el nexo de todos.

Cuando ella estaba, no es que no existieran conflictos, es que no afloraban públicamente. Olivia Valère es sinónimo de Marbella, de lujo, de celebración y de glamour. Su llegada a la ciudad andaluza, en 1985, transformó para siempre la idea del ocio y de la noche.

Olivia era magnética y poseía algo irrepetible y auténtico: carisma, un enorme charme. Situó Marbella en el mapa mundial. Las grandes estrellas quisieron acompañarla en ese templo —a ella le encantaba llamarlo palacio— que fue su discoteca, bautizada con su nombre, Olivia Valère.

Levantó aquel edificio en la carretera de Istán con toda la ilusión. Era su sueño y convirtió ese lugar -y con él- en historia hasta el final de su vida. La ciudad andaluza, en definitiva, le debe mucho a Valère.

La empresaria Olivia Valère.

Por eso EL ESPAÑOL supo, hace unas semanas, que se está preparando un emotivo homenaje. Una rotonda de la ciudad llevará su nombre. Una iniciativa que ha conmovido profundamente a la familia. La idea de honrar a Olivia comenzó a tomar forma nada más fallecer, en 2022.

Entonces, el ayuntamiento de Marbella contactó con Philippe Roger Valere, su viudo, para comunicarle la intención del consistorio.

"Se hicieron unas obras en la carretera de Istán, que es donde está la discoteca Olivia Valere. Y ahí se han construido distintas rotondas. Y la rotonda que está pegada al edificio se va a llamar Rotonda Olivia Valere", se explicó entonces.

"Todavía no se ha inaugurado. La carretera ya está casi terminada; todavía queda algún tramo por finalizar", se añadió.

Se comunicó que la emoción de Philippe y de sus hijos, Virginia -fruto de un matrimonio previo a Olivia- y Xavier -único hijo en común-, fue enorme.