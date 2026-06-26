El restaurante madrileño donde José Mota es cliente habitual: "Tiene carnes, mariscos y pescados en menú del día"

Cuando José Mota no está sobre un escenario arrancando carcajadas, está sentado a una mesa disfrutando de una buena comida.

Y en Madrid, esa mesa tiene dirección fija, el restaurante Peregrino, en el barrio de Montecarmelo, al norte de la capital.

El humorista lo ha desvelado como uno de sus locales de cabecera en la 15º edición de los Soletes de los famosos de la Guía Repsol, la selección de establecimientos con encanto, buena relación calidad-precio y cocina de verdad que la guía entrega cada cierto tiempo con la complicidad de más de 60 rostros conocidos.

El propio Mota resume así el atractivo del sitio: "Tiene carnes, mariscos y pescados tanto a la carta como en el menú del día y más de 100 referencias de vinos en bodega". No hace falta buscar más argumentos para entender por qué el cómico repite.

Ubicado en la avenida del Monasterio de El Escorial, en el número 24, Peregrino es un restaurante de producto fresco que ofrece carnes, mariscos y pescados tanto en carta como en menú del día.

Según su propia descripción, el local apuesta por pescados de primer nivel (rodaballo salvaje, lubina del Cantábrico, merluza de pincho de Burela) y carnes de primera calidad como el Galo de Mos o el lomo de Rubia Gallega Premium.

Todo ello en un ambiente que sus clientes habituales describen como cálido, familiar y sin pretensiones.

Restaurante Peregrino (Madrid)

El menú del día, uno de los grandes reclamos del local, tiene fama de ofrecer buena relación calidad-precio. Los clientes destacan especialmente los pescados y las carnes, bien elaborados y con precios ajustados.

No es el tipo de sitio donde hay que empeñar un riñón para salir satisfecho, y eso, en Madrid, vale mucho.

Peregrino no es la única recomendación madrileña de Mota en esta edición de los Soletes. El humorista también incluye Silk La Moraleja, en Alcobendas, una terraza que define como un lugar al que acude con frecuencia y donde se ha creado una especie de club informal entre soñadores que comparten logros y proyectos.

Fuera de Madrid, Mota ha querido acordarse de sus raíces manchegas y ha recomendado La Plaza, un bar situado en la plaza mayor de Villanueva de los Infantes, en Ciudad Real, a apenas 14 kilómetros de Montiel, el pueblo donde creció.

El restaurante favorito de José Mota

Un gesto que dice mucho de cómo entiende él la gastronomía. Sin acordes, pegada al territorio y cargada de memoria.

La nueva edición de los Soletes reúne más de 250 establecimientos repartidos por toda España, recomendados por más de 60 famosos del mundo de la televisión, el cine, la música y la literatura.

El objetivo de estos premios, que nacieron en 2021 tras la pandemia, es reconocer lugares que uno recomendaría a un amigo por su propuesta apetecible, solvente y asequible, y que destacan por su encanto, cercanía y autenticidad. Peregrino encaja a la perfección en esa descripción. Y si José Mota lo avala, algo tendrá.