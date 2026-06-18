Máxima preocupación por Miguel Ríos a sus 82 años: sufre un traumatismo craneal tras una caída en su casa

Gran susto de salud el que ha afrontado, en las últimas horas, el veterano músico Miguel Ríos (82 años). El artista ha sufrido un accidente doméstico que le ha provocado un golpe en la cabeza y un posterior traumatismo craneal.

Un contratiempo por el que se ha visto forzado a cancelar dos de los conciertos previstos dentro de su gira El último vals.

Este revés de salud ha sido comunicado este jueves, 18 de junio, a través de sus redes sociales mediante un comunicado firmado por su equipo de representación, en el que se detallan las circunstancias del incidente y el estado actual del cantante.

"Queridos amigos, lamentamos comunicaros que nuestro queridísimo Miguel Ríos sufrió ayer (miércoles 17 de junio) un pequeño accidente doméstico que le provocó un traumatismo craneal según el parte médico", señala el texto difundido en su perfil oficial de Instagram.

El artista Miguel Ríos. Gtres

El mensaje, que ha generado una oleada de reacciones entre seguidores y compañeros de profesión, confirma que el artista se encuentra estable y bajo supervisión médica.

El comunicado continúa explicando que, pese a la evolución favorable, los especialistas han recomendado al intérprete guardar reposo durante varios días.

"Por recomendación médica, y aunque su evolución es favorable, deberá guardar unos días reposo", se puede leer en el escrito.

Esta indicación ha obligado a Ríos a suspender dos de sus actuaciones más inmediatas, previstas para el 19 de junio en Orense y el 23 de junio en Arucas, citas que formaban parte de una gira muy esperada por el público.

"Esta situación le impedirá actuar en los próximos conciertos programados con tanta ilusión y cariño en Orense y Arucas", afirman sus representantes, subrayando la implicación personal del artista en cada uno de sus directos.

La cancelación, aunque inevitable, ha sido recibida con comprensión por parte de sus seguidores, que han inundado las redes con mensajes de apoyo y deseos de pronta recuperación.

Ríos, en un acto en Marbella. Gtres

El equipo del músico también ha querido mostrar su agradecimiento por la comprensión del público ante esta situación inesperada.

"Sentimos profundamente las molestias que esta situación pueda ocasionar y os agradecemos de corazón toda vuestra comprensión, cariño y el apoyo que todos sus seguidores siempre nos dais", continúa el comunicado.

Además, han asegurado que ofrecerán información actualizada sobre la evolución del artista y sobre la reprogramación de las fechas afectadas a través de los canales oficiales.

El mensaje concluye con unas palabras que reflejan el deseo del propio Ríos de tranquilizar a sus seguidores y de reencontrarse con ellos lo antes posible.

"Miguel Ríos quiere trasladar personalmente su agradecimiento y espera reencontrarse muy pronto con todos vosotros", zanja el escrito.

Junto a este cierre, los representantes han añadido una declaración adicional para reforzar la calma: "Miguel está bien dentro de lo que cabe y sobre todo le da mucha rabia tener que cancelar. Pronto volverá a la carga, pero por ahora tiene que guardar reposo por orden médica".

El accidente llega en un momento especialmente significativo para el artista. Con más de seis décadas de trayectoria , Miguel Ríos se encontraba inmerso en la gira El último vals, un proyecto concebido como una celebración de su legado musical.

En estos conciertos, el cantante repasa algunos de los temas más emblemáticos de su repertorio, al tiempo que presenta nuevas composiciones que mantienen intacto su espíritu roquero.

A pesar de su edad, Ríos ha demostrado en los últimos años una energía envidiable sobre los escenarios. Su presencia, su voz y su capacidad para conectar con el público siguen siendo rasgos distintivos de un artista que ha marcado la historia de la música española.

Lejos de plantearse una retirada definitiva, el granadino ha insistido en diversas ocasiones en que continúa disfrutando del directo y de la emoción previa a cada actuación, una sensación que asegura no haber perdido desde sus inicios.

La gira, que ha recorrido diferentes puntos de la geografía española, estaba siendo recibida con entusiasmo por parte de sus seguidores, muchos de los cuales han acompañado al artista durante décadas.

La cancelación de las dos próximas fechas supone un contratiempo, pero el equipo de Ríos ha dejado claro que su prioridad absoluta es garantizar una recuperación completa y segura.

Su lado íntimo

Miguel Ríos, en un acto público. Gtres

En el plano personal, Miguel Ríos ha mantenido una gran discreción especialmente en lo referente a su familia. El cantante estuvo casado con la actriz Sonia Guil, con quien contrajo matrimonio en 1986 y de quien se separó años después.

Fruto de esa relación nació su única hija, Lúa Ríos, que ha seguido una trayectoria artística propia vinculada al mundo de la música y la interpretación.

Aunque el artista siempre ha protegido su intimidad, ha hablado en ocasiones del vínculo cercano que mantiene con su hija y del papel fundamental que ella ha tenido en su vida.

Tras su divorcio, no se le han conocido matrimonios posteriores, y ha llevado sus relaciones sentimentales con absoluta reserva, centrado en su carrera, en su círculo más íntimo y en una vida personal alejada del foco mediático.