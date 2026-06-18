Fabiola Martínez: "Creo que mi hijo Kike se va a ir antes que yo. A veces me visualizo sin él. En el fondo, me voy preparando"

Afrontar la muerte de un hijo es, según la psicología y el testimonio de quienes lo han vivido, una de las experiencias más devastadoras que puede experimentar un ser humano. Igual de dolorosa resulta la sola idea de anticiparse a ese hecho, e imaginar cuándo podría producirse.

Es lo que ha hecho Fabiola Martínez (53 años) hace unos días. En un ejercicio de honestidad sin precedentes, ha compartido su más profunda reflexión.

Debido a la parálisis cerebral que padece su hijo Kike (19) desde su nacimiento, piensa que su hijo podría perder la vida antes que ella.

"Soy su tutora legal"

Nunca hasta ahora se había expresado de un modo tan desgarrador y directo. Completamente rota, ha reconocido que cree que sobrevivirá a su vástago, fruto de su relación con Bertín Osborne (71). Incluso se está preparando psicológicamente para este terrible escenario.

La venezolana se ha abierto como nunca sobre su papel de mujer cuidadora en el podcast presentado por Tania Llasera (46), Upeka.

Fabiola Martínez se ha abierto en canal al hablar de algunos de los episodios más difíciles de su vida. Uno de ellos: su separación de Bertín Osborne. Una ruptura especialmente dolorosa, ya que siempre había imaginado que ambos compartirían juntos el resto de sus vidas.

Sin embargo, gran parte de su intervención se ha centrado en la realidad que vive junto a su hijo Kike y en las responsabilidades que implica su cuidado diario.

En su caso, ha contado con apoyo profesional para atender sus necesidades, siempre implicándose personalmente en cada aspecto de su bienestar.

Fabiola Martínez, con sus hijos y las hijas de Bertín Osborne, en un acto de la Fundación Kike Osborne, el 28 de noviembre de 2024.

"Los fines de semana los dedicamos a jugar y yo lo muevo. Hay que levantarlo o sentarlo en la silla para el baño. Afortunadamente, podemos permitirnos tener ayuda profesional; eso no implica que no sea buena madre, siempre he tenido ayuda", ha detallado.

Según ha relatado, cuando Kike no ha estado en el colegio ha sido ella quien se ha encargado de acompañarlo en su rutina cotidiana, una tarea que ha requerido ayuda física debido a la complexión del joven.

Martínez también ha recordado que es la persona encargada de tomar decisiones en nombre de Kike: "Yo soy su tutora legal, el apoyo para tomar decisiones por él porque mi hijo no tiene posibilidad, aunque hay herramientas, y he sido muy respetuosa con él, dándole esa dignidad, pero fue muy duro" ha explicado.

Sobre el estado de su hijo, ha revelado que "Kike es como un bebé intelectualmente". Pese a las limitaciones en la comunicación ("no hay lenguaje verbal prácticamente"), ha subrayado que Kike ha desarrollado una gran capacidad para interpretar emociones, gestos y miradas: "Él lee antes una mirada o un gesto que nada".

Bertín Osborne y Fabiola Martínez, con su hijo Kike, en un acto de la Fundación Kike Osborne, en 2024. GTRES

"A veces me visualizo sin él"

Uno de los momentos más conmovedores de la entrevista ha llegado cuando ha confesado que se ha planteado en más de una ocasión cómo será el futuro sin él.

Entre lágrimas, admitía que es una idea que ha aparecido con frecuencia en sus pensamientos: "Por la situación de Kike, yo creo que él se va a ir antes que yo. Entonces, a veces, me visualizo sin él".

De alguna manera, se ha ido mentalizando: "Creo que en el fondo, me voy preparando. Si no pasa, no me voy a enterar. Yo he dejado organizadas muchas cosas y entiendo que su amor y su bondad van a hacer que la gente que esté a su alrededor lo vean como lo veo yo, porque es puro amor. Y si no es así pues la batalla va a ser mía", ha añadido, entre lágrimas.

Durante su reflexión, Fabiola ha querido poner el foco en una realidad de la que, a su juicio, se ha hablado poco: el llamado síndrome del cuidador.

"No se ha hablado del síndrome del cuidador: cuando dejas de cuidar, sientes que no tienes una razón de ser", ha apuntado. "Te sientes vacío, pasa también con enfermedades; no hace falta tener un hijo con discapacidad, que eso lo llevas como de serie, pero te pasa cuando cuidas a una persona con una enfermedad terminal y se va".

Pese a las dificultades, ha asegurado que Kike le ha enseñado una lección fundamental: la importancia de "vivir el momento".

Ha recordado asimismo que durante los meses de gestación fantaseó para su hijo una vida llena de logros y experiencias, pero con el tiempo ha comprendido que el éxito puede adoptar formas muy distintas: "Embarazada me imaginaba a mi hijo hablando idiomas y haciendo lo que yo no podía haber hecho. Iba a ser el mejor y lo ha sido, aunque en otros aspectos".

Estas declaraciones han trascendido poco después de que Fabiola haya viajado a Barcelona para atender distintos compromisos relacionados con la fundación que lleva el nombre de su hijo, una entidad creada para apoyar a familias que han atravesado situaciones similares. Allí ha reiterado que, en este momento de su vida, sus principales prioridades han sido sus hijos y el trabajo que ha desarrollado a través de la fundación.