Andrés Pajares, ingresado de urgencia por una neumonía: su hija, Mari Cielo, da la última hora sobre su estado de salud

Nuevo susto para Andrés Pajares (86 años). El actor ha vuelto a encender las alarmas sobre su estado de salud apenas unas semanas después de someterse a una delicada operación de espalda.

Tal y como ha trascendido, el pasado viernes, 5 de junio, tuvo que ser ingresado de urgencia en un hospital de Madrid tras presentar fiebre alta y un acusado malestar general.

Según ha desvelado el programa Fiesta, el humorista estaría atravesando un proceso respiratorio que comenzó como una neumonía y que habría derivado en un cuadro de bronquitis.

Andrés Pajares en uno de sus últimos actos públicos. GTRES

A pesar de la preocupación inicial, su evolución es favorable y permanece bajo estrecha supervisión médica, recuperándose satisfactoriamente.

Su ingreso le impidió asistir a una cita muy especial: la celebración del 50 cumpleaños de su hija, Mari Cielo Pajares, que coincidía además con el lanzamiento de su nuevo libro.

El evento reunió a rostros conocidos como Coyote Dax (52), Marlene Mourreau (56), Yola Berrocal (55) o Verónica Romero (47), pero estuvo marcado por la ausencia del actor.

Fue la propia Mari Cielo quien, visiblemente emocionada, explicó la situación ante los asistentes: "Hoy aquí hay una persona muy importante para mí, a quien este libro estaba dedicado, que es mi padre, Andrés Pajares. Está enfadado, eh. Se ha intentado quitar los tubos en el hospital porque quería venirse para acá". Unas palabras que reflejan el carácter del artista, así como sus ganas de acompañar a su hija en un día tan señalado.

Horas después, ante las cámaras de Europa Press, la hija del intérprete quiso tranquilizar sobre su estado: "Gracias a Dios está controlado, está muy bien. Estaba refunfuñado porque no podía venir. Le iban a dar el alta ya, pero siendo domingo todo se complica un poco". Y añadía con rotundidad: "Está fantástico, pero es una neumonía".

Mari Cielo también recordó que su padre había estado ingresado recientemente por una operación de espalda, intervención que, según aseguró, fue un éxito y ha mejorado notablemente su calidad de vida. "Tiene una vitalidad inmensa y está andando muchísimo mejor", afirmó con orgullo.

El episodio de salud no ha sido el único en la familia. Su madre, Chonchi Alonso, también superó recientemente una neumonía, aunque en su caso lo hizo en casa. "Se lo diagnosticaron tarde, pensaban que era COVID 19 u otra cosa, pero al final era neumonía. Lo pasó muy mal, pero se recuperó", explicó.

El actor en la presentación de la última película de 'Torrente'. GTRES

Por último, la actriz quiso zanjar cualquier especulación sobre posibles tensiones familiares, aclarando la ausencia de su madre en el evento por motivos de salud y evitando pronunciarse sobre la relación entre su padre y su hermano, Andrés Burguera (59), tras sus recientes desencuentros públicos.

A pesar del susto, todo apunta a que Andrés Pajares evoluciona favorablemente y podría recibir el alta en los próximos días, una noticia que devuelve la calma a su entorno más cercano.