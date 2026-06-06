Julia Otero: "Tuve un tumor a los 19 años. Sé lo que es temblar de miedo en la cama de un hospital siendo una niña"

Julia Otero en la presentación de 'Días de Tele' de RTVE. Gtres

Mucho antes de convertirse en una de las voces más reconocidas de la radio española, Julia Otero (67 años) ya había aprendido a convivir con el miedo.

No el miedo mediático, ni la presión de la audiencia o la exposición pública, sino uno mucho más íntimo y devastador: el de una adolescente enfrentándose sola a la posibilidad de la muerte.

"Sé lo que es temblar de miedo en la cama de un hospital siendo una niña", ha confesado en varias ocasiones la periodista, recordando el tumor abdominal que le detectaron cuando apenas tenía 19 años.

Aquel episodio marcó para siempre su manera de entender la vida. Mientras muchos de sus amigos comenzaban la universidad o disfrutaban de la juventud, ella encadenaba operaciones y largas estancias hospitalarias.

Julia Otero en 'Julia en la Onda'. Creative Commons

Llegó a pasar hasta seis veces por quirófano en apenas cinco años. "Esa experiencia me hizo adulta de golpe. Me enseñó que la salud no es un derecho, sino un regalo que puede desaparecer en cualquier momento", ha reflexionado.

Las cicatrices físicas que le dejaron aquellas intervenciones nunca las ocultó. Al contrario: las bautizó como "mapas de vida", una expresión que resume la naturalidad con la que ha afrontado siempre la enfermedad.

Ese aprendizaje temprano explica también la serenidad con la que comunicó en febrero de 2021 que padecía cáncer de colon.

Lo hizo en directo, en su programa Julia en la Onda, sin dramatismos y con una honestidad poco habitual en personajes públicos.

Definió el diagnóstico como "un spoiler de la vida" y pronunció una frase que se convirtió en símbolo de su discurso sobre la enfermedad: "La palabra cáncer da miedo, pero es una palabra que hay que aprender a pronunciar en primera persona".

Desde entonces, Julia Otero ha sido especialmente crítica con el lenguaje bélico que suele rodear al cáncer. Rechaza términos como "lucha", "batalla" o "guerrera". "No soy una guerrera, soy una enferma que confía en la ciencia", ha repetido.

Julia Otero en 'Late Xou'. RTVE

Para ella, asociar la curación a una supuesta fortaleza moral implica culpabilizar de manera injusta a quienes no logran sobrevivir.

También habló abiertamente de la dureza de la quimioterapia. "Es un veneno necesario. Hay momentos en los que el agotamiento es tan profundo que sientes que la vida se te escapa por los dedos", confesó durante el tratamiento.

Esa fortaleza emocional tiene mucho que ver con sus raíces. Hija de inmigrantes gallegos originarios de Monforte de Lemos, llegó a Barcelona siendo una niña y creció en el barrio del Poble-sec.

"Soy una niña de barrio que nunca olvidó de dónde viene. Mis padres se mataron a trabajar para que yo tuviera libros y pudiera estudiar", ha contado sobre Manuel y Elia, sus grandes referentes.

Tras superar el cáncer, la periodista reconoce que convive con la incertidumbre permanente. "Cada revisión es un juicio final. Vives con una espada de Damocles sobre la cabeza, pero aprendes a bailar bajo ella".

Por eso asegura que ha dejado de hacer planes a largo plazo. "Mi plan es mañana por la mañana", resume.

Lejos de ocultar la fragilidad, Julia Otero la ha convertido en uno de los pilares de su discurso público. Y quizá ahí reside buena parte de su conexión con la audiencia: en haber demostrado que incluso las voces más firmes también tiemblan.