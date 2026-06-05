La nueva vida de Esther Doña en Lisboa cuatro años después de su ruptura con el juez Santiago Pedraz

Esther Doña (48 años), viuda del marqués de Griñón y expareja del juez Santiago Pedraz (67), ha encontrado la felicidad de nuevo tras instalarse en Lisboa con su actual pareja, un empresario portugués llamado Joao.

La socialité está viviendo una etapa de plenitud en todos los sentidos después de alejarse del foco mediático tras su abrupta ruptura con el magistrado de la Audiencia Nacional, hace ya cuatro años.

Esther ha reaparecido en Madrid, ciudad a la que ha volado desde el país vecino para apoyar a su amiga Olivia de Borbón (52) y su marido, Julián Porras-Figueroa (45), en uno de sus proyectos empresariales.

Esther Doña en su reaparición en Madrid. GTRES

Este pasado miércoles, 3 de junio, la capital española acogía el primer aniversario de Black Roan, la firma de sastrería masculina fundada por Julián Porras-Figueroa junto a su socio, Fernando Suárez, y Esther Doña no ha querido perderse una velada tan especial.

"Vine solo por dos días y ya, disfrutando en Madrid y ya porque estoy encantada en Portugal", aseguró la que un día fuera marquesa de Griñón, quien ahora mismo no se plantea regresar a España.

Radiante y mostrando un nuevo look -tiene la melena más rubia y más corta de lo habitual-, Doña ha explicado que "está muy bien y muy feliz". Fue a mediados de 2024 cuando decidió marcharse fuera de nuestras fronteras para comenzar una nueva vida, y a juzgar por sus palabras, fue una de las mejores decisiones.

La relación entre Esther y Joao se hizo pública tras unas vacaciones en las Islas Azores en verano de 2024: "Sí, estoy enamorada y somos pareja desde hace unos meses", dijo ella entonces.

Al principio de su historia de amor, los viajes entre España y Portugal, país en el que trabaja su nueva pareja, fueron una constante. Finalmente, la socialité decidió mudarse y se ha adaptado perfectamente a la vida portuguesa.

Vive en Lisboa, entrena en el gimnasio y disfruta de los restaurantes más exclusivos junto a Joao y los dos hijos de él, fruto de una relación anterior.

Joao es un enamorado de España, pero es alérgico a la prensa rosa y no quiere saber nada de medios de comunicación. Mantiene la relación con Esther en la más estricta intimidad y vive su historia con normalidad, lejos de los focos.

Ruptura por WhatsApp

El juez Santiago Pedraz y Esther Doña. GTRES

Mientras Esther Doña halla la felicidad en Portugal, su antigua pareja, el juez Santiago Pedraz, también vive una etapa de inmensa felicidad conyugal. El magistrado de la Audiencia Nacional, conocido por su labor en casos de alto perfil, es ahora padre por cuarta vez y está casado con Elena Hormigos, una abogada de 36 años.

La pareja comenzó su relación a principios de 2023, seis meses después de la ruptura con Esther Doña. Se conocieron gracias a un amigo en común que también es abogado. En noviembre de 2023, la pareja dio la bienvenida a su primer hijo en común, Jacobo, cuando el juez tenía ya 65 años.

La boda se celebró en febrero de 2024 en una ceremonia íntima y secreta ante notario en Madrid, siendo el tercer matrimonio para el juez.

Podría haber sido el cuarto porque Esther Doña y Pedraz también tenían planes de pasar por el altar antes de su ruptura. De hecho, ella anunció en las páginas de la revista ¡HOLA! su compromiso asegurando que el magistrado había pedido su mano en Mallorca.

Horas después de la publicación de este reportaje, el entorno del magistrado de la Audiencia Nacional revelaba que la pareja no sólo no iba a casarse, sino que Pedraz había roto su relación con ella hacía varias semanas al descubrir que Esther "no era como él creía".

El juez Pedraz con Elena Hormigos, su hijo y su suegra. EL ESPAÑOL

"Nuestra relación es imposible, hablamos algún día. Cuídate, besos", le escribió Pedraz a Esther Doña por WhatsApp dando por finalizada su relación.

Ahora tanto Esther Doña como Santiago Pedraz han demostrado que el amor puede florecer de nuevo después de experiencias dolorosas.