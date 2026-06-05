La disputa de los Marichalar por el Condado de Ripalda y la millonaria herencia que le dejó 'tía Cocó' a su sobrino Jaime

Hace unos días, la Plaza de Toros de Aranjuez fue testigo de un reencuentro que bien podría tener trazas de histórico por lo inusual: la infanta Elena (62 años) y el que fue su marido, y padre de sus hijos, Jaime de Marichalar y Sáenz de Tejada (63), coincidieron en espacio y tiempo.

La razón es clara: su acérrima pasión por los toros. Esa tarde, en el coso faenaba Morante de la Puebla (46) y Roca Rey (29), entre otros. Elena y Jaime llegaron por separado, y también con esa distancia física disfrutaron de la fiesta taurina. Como dos ex bien avenidos.

Desde que en 2009 se divorciaran, con aquel inédito escrito en el que se informaba de que su convivencia se cesaba, mucho se ha hablado -y especulado- sobre la naturaleza de su relación, si se tratan, si hay buena o mala relación entre ellos. Lo que es un hecho es que Jaime se fue del foco.

Nunca se sintió, en realidad, muy cómodo ante el escrutinio público. En estos 17 años, Jaime de Marichalar ha mantenido la máxima del silencio, de la discreción, del segundo plano. Jamás quiso enrolarse en el papel couché y, así, coherente, construyó una vida lejos de luces y taquígrafos.

Jaime junto a la infanta Elena el día de su boda. Gtres

De hecho, el exduque de Lugo se ha mostrado enfadado cuando la prensa lo ha abordado para plantearle cuestiones de índole personal y familiar. Siempre, claro está, vinculado a su vínculo con la Casa Real española. No obstante, Jaime tiene una apasionante historia más allá de la Corona.

Con raíces profundamente ancladas en la historia nobiliaria, el apellido Marichalar está estrechamente vinculado con el Condado de Ripalda y, por otro lado, y en paralelo, por el peso determinante de una herencia familiar: la de Teresa de Marichalar, conocida como 'la tía Cocó'.

Los Marichalar forman parte de una estirpe de origen navarro que, con el paso de los siglos, consolidó su presencia en distintas regiones de España, especialmente en Soria, donde el apellido quedó vinculado a la defensa del patrimonio histórico y cultural.

La familia, amén de por sus propiedades, ha destacado sobremanera por su fuerte compromiso con el legado histórico. En este contexto destaca la figura de Amalio de Marichalar, conde de Ripalda, y uno de los cinco hermanos Marichalar y Sáenz de Tejada.

Conviene hacer este apunte: Jaime tiene cinco hermanos: Ana, Álvaro, Ignacio, Luis y el mayor, Amalio, todos ellos fruto de la historia de amor de sus progenitores, Amalio de Marichalar y Bruguera y María de la Concepción Sáenz de Tejada y Fernández de Bobadilla.

Amalio, el primogénito, ha desempeñado un papel fundamental como portavoz y defensor del patrimonio de la familia y, en concreto, sus raíces sorianas.

Desde finales del siglo XX, Amalio ha impulsado iniciativas culturales destinadas a proteger el yacimiento de Numancia y promover su reconocimiento como Patrimonio de la Humanidad.

Jaime de Marichalar y la infanta Elena. Gtres

Bajo su impulso, la finca familiar se convirtió en un símbolo del arraigo de los Marichalar en Soria. Cada 26 de diciembre, la familia celebra una misa en el panteón de Santo Domingo, una tradición que evidencia la continuidad de sus rituales y su voluntad de preservar la memoria familiar.

A ello se suma su implicación activa en la Semana Santa soriana, especialmente en la procesión del Ecce Homo. En cuanto al Condado de Ripalda se trata de una dignidad nobiliaria con casi tres siglos de historia.

Su origen se remonta al 23 de marzo de 1724, cuando el rey Luis I lo concedió a Esteban Joaquín de Ripalday Marichalar como reconocimiento a sus servicios a la Corona.

Nacido a mediados del siglo XVII en Górriz -Navarra-, Ripalda desarrolló una destacada carrera militar.

Fue coronel en 1706, intendente general del Ejército de Andalucía y, como asistente de Sevilla, impulsó mejoras sociales y organizó en 1729 un fastuoso recibimiento para los reyes, en un viaje destinado a aliviar la melancolía del monarca.

El condado se lo concedieron a Esteban Joaquín Ripalda y Marichalar por su lucha contra los austracistas.

La ‘tía Cocó’: una herencia decisiva

En paralelo a este condado que tanto ha significado y cincelado la imagen de los Marichalar, conviene hacer un renglón aparte con la historia que esconde una figura clave en la familia: Teresa de Marichalar, apodada cariñosamente 'la tía Cocó'.

Esta mujer desempeñó un papel determinante en la vida de Jaime. Su relación con él era especialmente estrecha, marcada por una afinidad personal que se tradujo en una herencia igual de genuina.

Amalio de Marichalar y Sáenz de Tejada, conde de Ripalda, en el Palacio del Vizconde de Eza. Sara Fernández E. E.

A su fallecimiento, Teresa dejó a Jaime un patrimonio considerable que incluía propiedades inmobiliarias y activos económicos.

Esta decisión contrastó con el reparto realizado a otros miembros de la familia: a su hermano Álvaro, por ejemplo, le legó únicamente un automóvil Jaguar, un gesto que evidenciaría las preferencias personales de la testadora.

La herencia de 'la tía Cocó' no sólo mejoró la posición económica de Jaime, sino que redefinió su estatus social, según han plasmado algunas crónicas.

En apenas dos décadas, pasó de residir en un modesto apartamento de 40 metros cuadrados en Francia a convertirse en propietario de una de las viviendas más exclusivas del barrio de Salamanca, en Madrid.

El tríplex de Núñez de Balboa

Uno de los ejemplos más visibles del impacto de esta herencia es el tríplex situado en la intersección de las calles Núñez de Balboa y Ortega y Gasset. Adquirido en 2005, cuando aún estaba casado con la infanta, el inmueble representa un símbolo del ascenso social de Jaime de Marichalar.

Con una superficie de aproximadamente 500 metros cuadrados, la vivienda fue construida en 2002 en un jardín protegido por la normativa municipal.

Jaime de Marichalar, en una imagen reciente. Gtres

La operación inmobiliaria, llevada a cabo por la familia Corsini, cumplió con las exigencias urbanísticas mediante la compensación con el derribo de otras edificaciones en la parcela.

El resultado es una residencia singular en una de las zonas más codiciadas de Madrid, que combina exclusividad, discreción y valor patrimonial.

Tras su divorcio de la infanta Elena, Jaime de Marichalar se retiró de la esfera institucional de la Casa Real, perdiendo los privilegios asociados a su condición de consorte.

Sin embargo, lejos de desaparecer del panorama social, ha mantenido una presencia constante en los círculos de la élite madrileña.

Su relación con figuras destacadas, como las hermanas Koplowitz, y su participación en eventos selectos han contribuido a preservar su visibilidad.

A qué se dedica Jaime

Jaime ha desarrollado su carrera profesional en el ámbito empresarial y en los consejos de administración. Tras su etapa en París, donde trabajó en el sector financiero, ha ocupado cargos de responsabilidad en firmas de prestigio, especialmente en el sector del lujo.

El exduque de Lugo, en una instantánea reciente.

Durante años fue consejero de LVMH en España, un puesto que reforzó su perfil como representante de marcas exclusivas y como figura bien conectada en el mundo corporativo.

También ha participado en patronatos culturales y fundaciones vinculadas al arte y la moda, ámbitos en los que se mueve con soltura gracias a su red social y a su experiencia en gestión institucional.

En el plano social, Jaime continúa siendo un rostro habitual en eventos de alto nivel, desde inauguraciones culturales hasta presentaciones de firmas de lujo, desfiles, subastas benéficas o actos vinculados a la élite económica madrileña.

Aunque mantiene un perfil discreto y evita protagonismos innecesarios, su presencia sigue siendo requerida en círculos donde confluyen empresarios, coleccionistas, aristócratas y figuras influyentes.