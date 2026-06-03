La actriz colombiana Carolina Ramírez, de 'La Reina del Flow', se convierte en madre primeriza de un niño a los 42 años

La actriz colombiana Carolina Ramírez (42 años), conocida en España por su papel como Yeimy Montoya en la exitosa telenovela La Reina del Flow, ha dado a luz a su primer hijo. La feliz mamá ha comunicado la noticia a través de sus redes sociales donde ha desvelado el nombre y el sexo del bebé.

La intérprete no quiso saber durante su embarazo si estaba gestando a un niño o a una niña y no ha sido hasta su alumbramiento cuando ha conocido el género del pequeño. Carolina y su pareja, el argentino Martín Cornide (43), han dado la bienvenida a un niño al que han llamado Sur -significa iluminado por el sol-.

Aunque Ramírez ha mantenido tradicionalmente un perfil discreto en lo que respecta a su vida privada, sí ha querido compartir esta feliz noticia con sus seguidores. El bebé nació este martes, 2 de junio, "ha pesado 4,5 kilos exactos y ha medido 56 centímetros", según ha desvelado el padre.

Otro de los detalles que han compartido es que el recién nacido tiene mucho pelo. La madre y él se encuentran en perfectas condiciones.

"Gracias a las familias, los amigos y sobre todo al horizonte infinito de ancestros que hicieron esto posible. ¿Y ahora qué hay que hacer?", pregunta divertido Martín. "Mi admiración por Carol y todas las mamás del mundo".

La intérprete, que ha consolidado una sólida carrera en televisión, cine y teatro, se encuentra en uno de los puntos más destacados de su trayectoria profesional. Su papel en La Reina del Flow, una de las producciones latinoamericanas más exitosas de los últimos años, le permitió alcanzar reconocimiento internacional y conectar con audiencias de diferentes países. Este nuevo capítulo personal llega en paralelo a ese momento de madurez artística.

Durante su embarazo, Carolina Ramírez optó por llevar el proceso con naturalidad y cierta reserva, evitando una sobreexposición mediática. De hecho, no fue hasta los seis meses de embarazo cuando comunicó la noticia.

"Sé que he estado muy perdida por aquí -refiriéndose a las redes sociales- y les pido perdón por la desconexión, pero es que andaba en otros planes... unos que me han cambiado la vida", dijo en el anuncio de su embarazo.

"Durante estos casi seis meses, Martín y yo decidimos guardar este milagro en silencio. Siempre dije que sería madre cuando los astros se alinearan y finalmente se alinearon".

"A mis 42 años la vida me recuerda simplemente que los tiempos son perfectos, que lo que ha de ser será y que solo hay que confiar porque Dios es muy poderoso. Desde la madurez en la que me encuentro me siento lista para lo que viene".

La noticia de su maternidad ha generado una ola de reacciones en redes sociales, donde compañeros de profesión, seguidores y figuras del entretenimiento han querido felicitarla.

Por el momento, no se han anunciado cambios concretos en sus próximos proyectos profesionales, aunque no se descarta que la actriz pueda tomarse un tiempo para centrarse en su nueva faceta como madre.

Lo cierto es que ha estado trabajando casi hasta el último momento del parto, ya que hace tan solo unas semanas fue una de las presentadoras de la gala de los Premios Platino en México. Gala a la que acudió EL ESPAÑOL y donde se pudo ver a la actriz embarazadísima y expectante ante el nacimiento.

Con este acontecimiento, Carolina Ramírez suma un nuevo rol a su vida, uno que, sin duda, marcará un antes y un después tanto a nivel personal como emocional.

Carolina Ramírez y Martín Cornide comenzaron su historia de amor en 2024. La pareja lleva una vida sencilla y discreta en México. La llegada de su primer hijo es un sueño cumplido para ambos. "Nuestra vida ha cambiado para siempre", aseguró ella en un post anterior.