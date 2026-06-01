Luis Lorenzo, "tranquilo" y "sereno" ante el juicio tras ser acusado de secuestrar, estafar y maltratar a la tía de su exmujer

El actor Luis Lorenzo ha comparecido este lunes, 1 de junio, ante la Audiencia Provincial de Madrid para afrontar un juicio que promete convertirse en uno de los más mediáticos del panorama nacional.

Al artista, huelga recordar, se le acusa de detención ilegal, delito contra la integridad moral, estafa agravada y administración desleal en relación con la tía de su esposa, Isabel Suárez, una mujer de 85 años que falleció en su domicilio en julio de 2021.

El intérprete, conocido por su participación en series como Al salir de clase, Médico de familia u Hospital Central, ha llegado a los juzgados "sereno y confiando en la labor de los magistrados", según ha declarado ante los medios.

A su lado se sienta en el banquillo su mujer, Arancha Suárez Palomino, acusada de los mismos delitos, y también la cuidadora que ambos contrataron para atender a la anciana tras trasladarla desde su pueblo de Asturias a la vivienda del matrimonio en Madrid.

Luis Lorenzo junto a su abogada, este lunes, llegando a los juzgados. Gtres

Esta última se enfrenta a cargos por detención ilegal y delito contra la integridad moral.

El caso, que se remonta a 2021, ha atravesado una larga fase de instrucción. Inicialmente, la investigación se abrió por un presunto homicidio, hipótesis que quedó descartada tras los informes forenses y las diligencias practicadas.

La acusación se centra ahora en el trato que habría recibido la anciana durante los meses previos a su fallecimiento, así como en la gestión de su patrimonio.

La Fiscalía solicita para Lorenzo y Suárez Palomino seis años de prisión por un delito contra la integridad moral y otro de administración desleal. Para la cuidadora pide dos años y medio de cárcel por el delito contra la integridad moral.

La acusación particular, ejercida por el abogado Jaime Sanz de Bremond, eleva notablemente las penas solicitadas: diez años y medio de prisión para cada uno de los miembros del matrimonio por estafa agravada continuada, detención ilegal y maltrato habitual en el ámbito familiar.

Para Arancha Suárez añade, además, seis meses de cárcel por falsedad documental. Para la cuidadora reclama cuatro años de prisión por detención ilegal o, de forma subsidiaria, penas por coacciones y maltrato.

El actor llegando este lunes a los juzgados. Gtres

La abogada de la defensa, Beatriz Uriarte, del despacho Ospina Abogados, ha insistido este lunes en que los hechos "no ocurrieron tal y como se han contado".

Según su versión, el matrimonio actuó siempre con buena fe y proporcionó a la anciana los cuidados necesarios, contratando incluso a dos cuidadoras para atenderla.

Uriarte ha cuestionado que las propias cuidadoras -una de ellas ahora acusada- sean quienes sostienen que la anciana sufrió vejaciones.

"¿Cómo es posible acusar a dos personas que contrataron ayuda profesional precisamente para garantizar la atención de una persona mayor?", ha planteado.

La letrada ha negado que Isabel Suárez estuviera incomunicada y ha subrayado que su estado de salud era frágil y fluctuante, algo habitual en personas de edad avanzada.

La defensa también ha recalcado que Lorenzo y su esposa "tenían recursos económicos suficientes como para no necesitar cometer ninguna atrocidad", y ha denunciado que en este caso "la condena social ha llegado antes que la sentencia".

Cinco años de proceso

Luis Lorenzo, sentado junto a su mujer, Arancha Suárez Palomino. Gtres

A su llegada a los juzgados, Luis Lorenzo ha evitado entrar en detalles sobre el procedimiento, pero sí ha reconocido la dureza de estos años.

"Tienes que levantarte día a día con la cabeza alta, con la conciencia tranquila y seguir adelante porque tenemos dos niños pequeños y por ellos hay que seguir", ha afirmado.

El actor ha sido objeto de una intensa atención mediática desde que se conoció la investigación. Su nombre, unido durante décadas a la ficción televisiva española, ha quedado asociado a un caso que ha generado un notable impacto público por la gravedad de las acusaciones.

El núcleo del procedimiento se sitúa en el traslado de Isabel Suárez desde Asturias al domicilio del matrimonio en Madrid.

Según la acusación, la anciana habría sido apartada de su entorno habitual y sometida a un aislamiento progresivo, con restricciones en sus comunicaciones y visitas. También se investiga la gestión de su patrimonio y movimientos bancarios realizados durante ese periodo.

Arancha Suárez Palomino. Gtres

La acusación particular sostiene que la anciana sufrió un deterioro físico y emocional derivado del trato recibido, mientras que la defensa argumenta que su estado de salud se agravó de forma natural debido a su edad y patologías previas.

El fallecimiento de la mujer en julio de 2021, tras un empeoramiento progresivo, marcó el inicio de la investigación judicial.

La autopsia descartó la existencia de sustancias tóxicas o indicios compatibles con un homicidio, lo que llevó a centrar el caso en los presuntos malos tratos y en la administración de su patrimonio.

El juicio, que ha comenzado este lunes, se prevé extenso debido al volumen de documentación, informes médicos, testimonios de cuidadores, familiares, vecinos y profesionales sanitarios.

También se analizarán movimientos bancarios, contratos y comunicaciones que podrían esclarecer si existió o no una intención de aprovecharse económicamente de la anciana.

La vista oral será clave para determinar si los acusados actuaron movidos por un interés económico o si, como sostiene la defensa, se limitaron a hacerse cargo de una persona mayor que necesitaba cuidados constantes.