Rafa Nadal, sobre su mujer Mery Perelló: "Ella me dio la fuerza interior para mantener la estabilidad cuando lo necesité"

Rafa Nadal (39 años) muestra su lado más íntimo en su nuevo documental de Netflix, donde habla abiertamente sobre el dolor físico, el desgaste emocional y los momentos más difíciles de su carrera.

El extenista reconoce que hubo etapas en las que sintió que no podía más y que tuvo que convivir con molestias constantes hasta el final de su trayectoria profesional.

A su lado siempre estuvo Mery Perelló (37). Ella fue quien le dio "la fuerza interior para mantener la estabilidad cuando realmente lo necesitaba", según ha confesado el eterno campeón.

El matrimonio en la presentación del documental de Rafa Nadal. GTRES

Su historia de amor nació durante su juventud, pero en realidad sus destinos estaban entrelazados desde mucho antes. "Crecimos en una ciudad pequeña. Nuestras familias se conocían desde antes de nacer nosotros. Recuerdo, por ejemplo, estar en la Comunión de Rafa. Ahí tendría seis años yo. Luego nos conocimos más de adolescentes", revela la mujer de Rafa en el documental.

Maribel, la hermana del tenista, sería quien años más tarde presentara oficialmente al ahora matrimonio, ya que estudiaba junta a Mery en el colegio Pureza de María de Manacor (Mallorca). "Empecé a mandarle algún mensaje. Me respondía, pero sin ningún interés", comenta entre risas Nadal, quien ya despuntaba a nivel profesional.

Finalmente se enamoraron y tras su romántica boda en 2019, nacieron sus dos hijos, Rafael y Miquel. Si hay algo que ha caracterizado a la pareja siempre ha sido la discreción, por eso ha sorprendido ahora que Rafa Nadal haya dejado entrar a las cámaras a la intimidad de su hogar en Mallorca.

Es en la isla balear donde el deportista encuentra su refugio más importante. Le gusta estar allí, rodeado de su familia, en un entorno que ha sido su hogar durante toda su vida. Hasta los 31 años vivió con sus padres, y nunca se quiso ir. Creció en un entorno muy familiar y seguro, donde el amor de los suyos moldearon no solo su carácter, sino también su trayectoria como deportista.

"Para mí estar en casa me permite sentirme cerca de las personas que quiero de verdad. Siento que puedo ser yo, más yo mismo, y vivir como alguien completamente normal", confiesa. Esta cercanía con sus seres queridos le permite mantenerse equilibrado y auténtico, lejos de la presión que vive sobre las pistas de tenis.

El tenista en el torneo Copa Davis 2024. GTRES

A pesar de todos sus logros deportivos, lo que más desea en la vida es algo sencillo, pero profundamente emotivo: que su hijo le vea levantar un trofeo, que le vea ganar.

Su discreción está directamente relacionada con su timidez. "Nunca me ha gustado ser el centro de atención", confiesa el de Manacor. Esta timidez fue tan marcada que cuando grabó el videoclip Gitana de Shakira tuvo que pedirse una botella de tequila para tomarse unos chupitos y relajarse un poco antes de enfrentarse a la cámara, ha explicado.

El gesto, que revela la ansiedad que le generaba esa situación, muestra el lado vulnerable de un deportista acostumbrado a lidiar con la presión, pero no con la exposición mediática de ese tipo.

Retirada

Sus padres, Sebastián Nadal (62) y Ana María Parera (60), son otros de los pilares en la vida del tenista. Su madre ha confesado que estuvo muy preocupada siempre por la presión a la que estaba sometido su hijo. "Empezó muy joven a tener que librar batallas en su cabeza porque parecía siempre que no era suficiente y que tenía que demostrar que tenía que ser mejor. Todo eso te genera inseguridades", reveló.

Unas palabras destapan la carga psicológica que soportó Nadal desde niño, siempre bajo la mirada de expectativas enormes y la necesidad constante de superar sus propios límites.

La madre, mujer y hermana de Rafa Nadal en su despedida. GTRES

A sus padres fue a los primeros que le comunicó su retirada del tenis profesional. Su marcha se produjo en noviembre de 2024, durante el ATP Cup de Davis en Melbourne, cuando el tenista balear tenía 38 años.

En el documental se muestra por primera vez cómo comunicó su decisión a su familia. Nadal reunió a Sebastián, Ana María y a su hermana, María Isabel, para contarles que no puede jugar más. Una reunión familiar que llegó después de una conversación previa con su mujer en la que Rafa le confiesa que "el tenis ya me está quitando más cosas que aportando".

Admite que el balance ya no es positivo: el dolor físico, el desgaste emocional y las limitaciones que impone su cuerpo superan las alegrías que le sigue dando el deporte.

El documental captura no solo el momento en que lo comunica a su familia, sino también la lucha interna que mantuvo durante su último año en el circuito. "En su día a día sí le afectaba el no conseguir salir de su estado de ansiedad. Tenía la sensación todo el rato de que se ahogaba", explica Mery Perelló.

Para Rafa, cuenta, retirarse era "de alguna manera reconocer que se había rendido". "Dejo de ser lo que he sido toda mi vida para ser solo la persona".

El matrimonio tiene dos hijos, Rafa y Miquel. GTRES

Sin embargo, ha logrado darle la vuelta a esa tormentosa idea y reconoce que ha llegado a su retirada "en paz" con lo que ha sido en su carrera.

Ahora ya no vive pensando en que es o ha sido tenista. Para él, la etapa del tenis profesional está cerrada, aunque reconoce que sigue vinculado a través de su academia.