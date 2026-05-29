Juan Avellaneda, íntimo amigo de Paula Nata, mujer de Jonathan Andic: "Es muy machista cómo se la critica"

Juan Avellaneda (44 años) está viviendo un buen momento personal y profesional. Así lo ha confesado en su conversación con EL ESPAÑOL este pasado miércoles, 27 de mayo, en el marco de la celebración de Casa Mó, en la presentación de La Cocktelería, la nueva colección de la firma.

El diseñador es un rostro fijo cada año en la fiesta que siempre da el pistoletazo de salida al verano en Madrid. Avellaneda sostiene estar transitando por un periodo dulce, sereno, en el que todo está en calma, por fin.

Todo ello, después de que la salud le diera primero un susto a él -superó un cáncer de testículos y ha sufrido problemas respiratorios-, y después a su marido, Sergio Corbera. Si algo le enturbia, un tanto, este boyante periodo es su empatía como amigo de la influencer Paula Nata (37).

Juan Avellaneda, este pasado miércoles, 27 de mayo, en el evento de Casa Mó. Gtres

Juan es un amigo, ante todo, discreto, que vive el aciago presente de Nata con dolor y preocupación. Hay que recordar que Paula es la mujer del empresario Jonathan Andic (45), hijo de Isak, fundador de Mango, y hoy investigado en el marco de la muerte de su padre.

La influencer, al igual que toda la familia Andic, cierra filas en torno a la inocencia de Jonathan. Todos están convencidos de que todo se solucionará, pero esto no quita para que se pase mal, y Paula se ha visto arrasada por las circunstancias. Tanto, que ha cerrado sus redes sociales.

No lo está pasando nada bien Paula Nata, extremo que deja entrever su amigo Juan Avellaneda en su encuentro con este periódico. Como amigo, Juan está dolido porque entiende que Nata se ha visto expuesta a una suerte de linchamiento mediático inmerecido.

Contundente, Juan expone lo que sigue: "Yo alucino y me parece muy machista cómo se la critica, y todo lo que está pasando. Espero que acabe todo lo mejor posible". Agrega el catalán: "Muchas noticias que yo leo dicen algo así como 'la culpa es de la pareja...' Es muy fuerte".

Paula Nata y Jonathan Andic, en una imagen de redes sociales.

Son esos comentarios, dañinos, los que, a la luz de las palabras de Avellaneda, empujaron a Nata a cerrarse las redes, aunque sobre esto último él se mantiene cauto: "Eso son decisiones ya personales, yo ahí no entro".

Desea el virtuoso modisto que esa mirada machista cambie, "no sólo por ella, en general. Lees noticias de otra gente y parece que la mujer siempre tiene la culpa", reflexiona. Cuando EL ESPAÑOL le pregunta a Juan cómo está, cómo se encuentra Paula, él prefiere no responder esa cuestión.

Sólo desliza: "Yo es lo que te digo: espero que todo se pase. A Paula la quiero mucho y es muy amiga mía. Espero que todo esto pase". Para cerrar este episodio, a la pregunta de si la empresa Mango se verá afectada por este escándalo, Juan opina: "Yo creo que estas cosas no afectan a ninguna marca",

"La gente no asocia tanto. Han pasado cosas con Louis Vuitton y con Benetton y la gente entiende perfectamente", apostilla.

La boda de Nieves Álvarez

Cambiando de tercio, Juan Avellaneda no para quieto a nivel laboral. Entre colecciones y colecciones, cuenta a este medio, tiene un proyecto que lo ilusiona sobremanera. "Estamos grabando ahora una cosita para una plataforma para Europa. Estoy súper contento".

Arguye que no esperaba para nada que lo llamaran para participar: "No me esperaba que me llamaran y cuando lo hicieron no me lo creía. No puedo hablar demasiado porque lo tengo firmado por contrato". El verano, por otro lado, se presenta a tope de curro y con una boda especial.

Nieves Álvarez junto a su inminente marido, Bill Saad. Gtres

Se casa su gran amiga, otra gran amiga, la modelo Nieves Álvarez (52), con su razón de amor, el empresario libanés Bill Saad (58). El enlace es este verano, aunque Juan no suelta prenda sobre el día exacto. En estos meses ha dado sólo una pincelada: que el vestido de novia será blanco.

Se excusa: "Bueno, dije que era blanco, no dije nada más. Blanco y bonito. Va a sorprender, la gente no se lo espera. La veo feliz, encantada. Ella es un 10".

Los Andic, perfil bajo

Jonathan Andic, en un acto público, hace unos años.

En las últimas semanas, desde la detención de Jonathan, la familia Andic ha optado por un perfil mediático extremadamente discreto tras recibir asesoramiento legal específico para reducir su exposición pública.

Según fuentes del entorno empresarial, los abogados recomendaron a los miembros de la familia limitar su presencia en redes sociales y evitar cualquier tipo de contenido que pudiera interpretarse como ostentación, vulnerabilidad o puerta abierta a especulaciones.

En este contexto, tanto Paula Nata como Sarah y Judith, hermanas del empresario, han optado por cerrar o restringir sus perfiles en redes sociales, siguiendo al pie de la letra las recomendaciones de los asesores.

La decisión obedece a un objetivo: blindar la intimidad familiar, evitar filtraciones involuntarias y reducir la posibilidad de que imágenes o comentarios personales se conviertan en material de interés mediático.

A este clima de prudencia se suma la decisión de Jonathan Andic de abandonar temporalmente la vicepresidencia de Mango, un movimiento que ha sorprendido en el sector textil.

Aunque la compañía no ha detallado los motivos, fuentes cercanas apuntan a que se trata de una medida alineada con la estrategia de bajo perfil que la familia ha adoptado en los últimos meses.

Su salida temporal de la primera línea ejecutiva permite rebajar la presión mediática y facilita que la empresa continúe su hoja de ruta sin el foco constante sobre la figura del heredero.

Jonathan Andic, tras su detención. Gtres

El actual presidente y consejero delegado, Toni Ruiz, se ha consolidado como el principal referente ejecutivo de la empresa, que atraviesa además uno de los mejores momentos de su historia.

La compañía cerró 2025 con resultados récord, superando los 240 millones de euros de beneficio neto y manteniendo presencia en más de 120 mercados internacionales.