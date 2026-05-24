Violeta, la sobrina 'favorita' de Isak Andic que sigue su legado dentro y fuera de Mango: su relación con su primo Jonathan

La mañana del martes 19 de mayo el mundo de la moda, la sociedad catalana y, en concreto, la familia Andic se quedó sin aliento, "en shock", tras la detención del empresario Jonathan Andic (45 años), en el marco de su presunto implicación en la muerte de su padre, Isak Andic.

Toda la familia, de acuerdo a lo publicado en EL ESPAÑOL, cierra filas en torno a Jonathan, aunque no se esconde que los Andic están impactados por este arresto que, de momento, ha terminado con el pago por parte de Jonathan de un 1 millón de euros para evitar la prisión provisional.

Si hace unas horas este periódico informaba del otro 'hijo' del fundador de Mango, Henry, que tampoco salía de su asombro por el motivo de la detención de Jonathan, ahora este medio pone el foco en la sobrina 'favorita' de Isak, la que sigue la estela textil de la familia: Violeta Andic.

Violeta es la hija de Nahman, el hermano del malogrado empresario y cofundador de la compañía. Cuenta quien lo sabe que desde bien pequeñita sintió esa pulsión por la moda. No sólo esto, también demostró un gran afán de emprendimiento.

Violeta Andic.

Hoy, Violeta, prima hermana de Jonathan Andic, vive este escándalo familiar desde la mayor de las discreciones.

Aunque su nombre ha aparecido ocasionalmente en medios especializados, su trayectoria ha transcurrido siempre en un segundo plano, lejos de los focos que sí han acompañado a la saga.

Sin embargo, su papel dentro de Mango y su posterior aventura emprendedora la han convertido en una figura relevante para comprender la evolución del grupo y la manera en que las nuevas generaciones de la familia se relacionan con el legado.

Violeta es una pieza clave en la creación y consolidación de Mango. Ambos hermanos -Isak y Nahman- nacidos en Turquía y asentados en Barcelona desde su juventud, levantaron la empresa desde cero hasta convertirla en una multinacional presente en más de 115 países.

Ese espíritu emprendedor, profundamente arraigado en la familia, parece haber marcado también la trayectoria de Violeta. Su vinculación con Mango surgió de la manera más natural.

Durante los veranos de su adolescencia Violeta Andic trabajó en distintas tiendas de Mango. Tal y como ella misma contó en una entrevista hace años, el primero de esos veranos lo pasó encerrada en un almacén poniendo y quitando alarmas a las prendas.

Más tarde fue ascendiendo dentro de la tienda: primero como dobladora de ropa, después como dependienta y, finalmente, como responsable de caja. Sin embargo, al terminar el instituto, la moda no figuraba entre sus planes.

La empresaria Violeta Andic. Modaes

"Se me daban muy bien las ciencias, así que me matriculé en Farmacia, que por aquel entonces era algo que me llamaba mucho la atención", recordó en 2015 en El País. Frente a ella tenía un imperio textil, pero su objetivo era trabajar en un laboratorio.

La vida, eso sí, la llevó por otros lares. Su familia nunca trató de influir en su decisión. "No me pusieron ningún impedimento. Querían que hiciera lo que me gustaba. No hubo presiones", explicó.

Aun así, la realidad se impuso pronto: tras el primer año de carrera comprendió que aquel camino no era para ella.

Dentro de Mango, Violeta ha asumido la dirección de la línea plus size, una colección diseñada para mujeres que utilizan tallas superiores a la 44.

En un momento en el que la industria de la moda comenzaba a abrirse a la diversidad corporal, la apuesta de Mango por este segmento representaba un paso significativo.

La marca buscaba ampliar su alcance y responder a una demanda creciente de prendas modernas, accesibles y alineadas con las tendencias, independientemente de la talla.

La hija de Nahman Andic lideró este proyecto con una visión clara: la de integrar la moda inclusiva en la identidad de la compañía sin convertirla en un producto aislado.

Jonathan Andic, tras ser detenido. Gtres

Su enfoque se centró en la gestión, la relación con proveedores, la optimización de precios y la coordinación de equipos.

Ella misma lo explicó en una entrevista: "Yo soy más de gestión, proveedores, compra, precios… Rocío me llama 'la Pitágoras'", en referencia a la diseñadora Rocío Peralta (47), con quien colaboró estrechamente.

Con el tiempo, la línea plus size dejó de funcionar como una colección independiente y pasó a integrarse dentro de Mango Woman. Aunque este cambio supuso el fin de la línea como tal, la vinculación de Violeta en el entramado de Mango continúa, como confirma EL ESPAÑOL.

Tiempo atrás, más allá de su papel en Mango, Violeta decidió emprender su propio camino en el sector de la moda. Hace cinco años, según su perfil profesional, fundó Gavriella, una marca independiente con un marcado enfoque ecológico.

La firma se presentaba como un proyecto comprometido con el cuidado del Planeta y el respeto a la naturaleza, valores que encajaban con la creciente demanda de sostenibilidad en la industria textil.

Gavriella apostaba por materiales responsables, procesos de producción respetuosos y una estética sencilla, alejada del fast fashion.

Sin embargo, en los últimos meses la marca ha mostrado signos de inactividad. Su página web ya no ofrece artículos a la venta y la comunicación digital se paró en agosto de 2025. De acuerdo a lo que se cuenta a este periódico, la firma ya no está disponible.

Todo apunta a que la firma se encuentra en pausa o en proceso de reestructuración. En cualquier caso, su creación demuestra la inquietud emprendedora de Violeta y su voluntad de explorar caminos propios más allá del paraguas de Mango.

Si algo caracteriza a Violeta Andic es su capacidad para mantenerse al margen de la exposición pública. A pesar de pertenecer a una de las familias más influyentes del sector empresarial español, su vida personal es prácticamente desconocida.

Apenas si concede entrevistas salvo en contadas ocasiones, no participa en eventos mediáticos y evita cualquier tipo de presencia en redes sociales que pueda comprometer su privacidad.

Lo poco que se sabe es que tiene tres hijos y que su entorno familiar es una prioridad absoluta.

Su círculo cercano la describe como una persona reservada, centrada en su trabajo y en su familia, y profundamente fiel a la cultura de discreción que ha caracterizado a los Andic desde sus inicios.

Quién es su padre, Nahman

Nahman Andic, tras fallecer su hermano, Isak.

En otro renglón, conviene hablar en este punto de una persona fundamental en la vida de Isak Andic, su hermano Nahman Andic.

El cofundador de Mango junto a su hermano Isak, ha mantenido siempre un perfil extremadamente discreto, incluso más que el del propio fundador de la compañía. Casado desde hace décadas, ha construido un núcleo familiar sólido y alejado por completo de la exposición pública.

Su vida personal se ha desarrollado en Barcelona, donde ha criado a sus hijos en un entorno marcado por la estabilidad, la tradición familiar y la cultura del esfuerzo que caracteriza a toda la saga Andic.

Su relación con sus hijos ha estado marcada por la cercanía y por una educación orientada a la responsabilidad y la independencia profesional.

A diferencia de otras familias empresariales, los Andic han mantenido una estricta separación entre la vida privada y la actividad corporativa, y Nahman ha sido uno de los principales guardianes de esa filosofía.