Los Javis, tras hacer historia en Cannes: "Hemos tenido un año súper complicado por razones privadas, pero estamos unidos"

Javier Ambrossi y Javier Calvo han ganado el Premio a la Mejor Dirección en Cannes. GTRES

Javier Calvo (35 años) y Javier Ambrossi (41), conocidos en la industria audiovisual como Los Javis, han inscrito sus nombres con letras de oro en la historia del cine español.

Este sábado, 23 de mayo, la pareja de creadores ha ganado el premio a Mejor Dirección en la 79 edición del Festival de Cannes por su película La bola negra. El galardón lo han conseguido ex-aequo con el director polaco Pawel Pawlikowski, premiado por Fatherland.

El galardón, que marca un hito en su carrera, llega en un momento especial para ambos. La ruptura sentimental entre ellos se hizo pública el 11 de noviembre de 2025, tras más de una década de relación. Desde entonces, mucho se ha hablado sobre su continuidad profesional.

Un triunfo histórico

¿Seguirán trabajando juntos a pesar de no ser ya pareja? Ha sido la pregunta del millón desde que decidieron tomar rumbos distintos. Sobre este asunto, precisamente, ambos han hecho mención tras alzarse con el reconocimiento.

"Si teníamos alguna duda de seguir trabajando juntos, hemos ganado el premio a mejor dirección", declararon, visiblemente conmovidos tras subir al escenario del Palacio de Festivales.

"Hemos tenido un año súper complicado a nivel personal, por muchas razones privadas... y lo difícil que ha sido sacar esta peli. Y me ha emocionado que estuviéramos juntos y que lo compartamos", ha confesado un emocionado Ambrossi ante las cámaras de RTVE. "Pero estamos unidos en muchos sentidos".

Y añadía: "Nos hemos mirado como diciendo 'seguimos juntos un ratito más, por lo menos un par de años”.

Calvo, por su parte, ha destacado que ya está deseando meterse de lleno en su próximo proyecto: "Tenemos que ponernos a escribir ya. La idea es además una película en inglés y español”.

La película narra las vidas interconectadas de tres hombres en tres épocas distintas (1932, 1937 y 2017), existencias ligadas por la sexualidad y el deseo, el dolor y la herencia; y una de las últimas obras, inacabada, de Federico García Lorca.

En ella participa un elenco formado por Penélope Cruz, Lola Dueñas, Miguel Bernardeau, Carlos González, Carlos González y el cantante Guitarricadelafuente.

Los Javis, con Penélope Cruz, en el Festival de Cine de Cannes. Europa Press.

El futuro de la marca 'Javis'

El paso de Los Javis por la Croisette ha sido un auténtico torbellino de aplausos y reconocimientos. En su primera proyección, la cinta logró una ovación de 20 minutos, solo por detrás de El laberinto del fauno, que alcanzó los 22 minutos en 2006.

Los Javis han repetido en varias ocasiones que optar a la Palma de Oro es un sueño para ellos, puesto que han acudido varias veces al certamen y luego se iban a casa, como ha recordado Javier Calvo en rueda de prensa.

Su última propuesta cinematográfica, que competía en la sección oficial con algunos de los tótems del cine, ha conquistado al jurado gracias a su arriesgada puesta en escena, su frescura narrativa y una dirección impecable, señas de identidad del dúo.

"Cuando dirigíamos esta película, no hacía más que preguntarme siempre lo mismo, me hacía siempre la misma pregunta, y es si estaba honrando a quienes me precedieron", expresaba Ambrossi al recoger el galardón.

"Y al dirigir esta película, me di cuenta de que la única forma de honrar el sufrimiento, el silencio, la muerte de las personas LGTBIQ que nos precedieron, es asegurándonos de que las siguientes generaciones tengan más libertad", continuaba.

Los Javis han querido compartir su premio con los otros dos cineastas españoles que competían en la sección oficial de Cannes, Pedro Almodóvar, a quien Calvo se ha referido como "maestro", y con Rodrigo Sorogoyen.

"Nuestra película habla de humanidad, habla de ver al otro como un ser humano, entenderle, comprenderle, amarle. Y creo que el arte nos hace ser mejores, nos hace cambiar por dentro", ha expresado Calvo durante su discurso.

Asimismo, ha explicado que tanto él como Ambrossi "han cambiado mucho" haciendo esta película y que espera que "cambie también a la gente que la vea y que pueda entender cosas y tomar decisiones".

"La bola negra es algo que "llevamos dentro", añadía. "Un dolor, un miedo, una vergüenza, un odio que tenemos y que se hereda de generación en generación y que no nos podemos quitar de dentro porque nos lo han metido dentro, nos lo han programado. Sólo quiero que cada generación la bola sea más pequeña y que el cine ayude a eso".

Arropados por el elenco de su película y por una delegación española que celebró el triunfo como un logro colectivo para la industria del país, Los Javis se han despedido de Cannes consagrados como grandes figuras del séptimo arte.

Las dudas sobre el futuro de su trabajo conjunto en la productora que ambos lideran, Suma Content, han quedado disueltas bajo los aplausos de la Costa Azul francesa. Al menos, de momento.