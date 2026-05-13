La evolución de la salud de la baronesa Thyssen tras su ingreso: reposo bajo supervisión médica y sin recibir visitas

Una semana después de salir a la luz el ingreso hospitalario de Tita Cervera (83 años) en la clínica Teknon de Barcelona, las informaciones sobre su estado de salud llegan a través de sus amigos más íntimos.

Mientras sus hijos Borja (46) y las mellizas, Carmen (19) y Sabina (19), mantienen un silencio sepulcral sobre su madre, algunos allegados y personas del entorno de la mecenas aseguran que se encuentra "mejor".

La baronesa Thyssen fue ingresada de urgencia por una neumonía muy fuerte, según el comunicado que envió a su revista de cabecera, y tras su alta hospitalaria se refugió en su casa de Sant Feliu de Guíxols (Gerona).

La baronesa con su hija, Carmen. Gtres

Desde entonces, no ha salido de su finca de la Costa Brava donde se encuentra recuperándose, bajo supervisión médica. Está guardando reposo y alejada de apariciones públicas.

La única visita que ha recibido es la de sus hijos, que están muy pendientes de su salud. Aunque Borja ya ha regresado a Madrid para volver al lado de su mujer Blanca Cuesta y su familia, el primogénito de la baronesa está en contacto permanente con su madre, según ha comentado una fuente cercana a este medio.

Carmen, llamada a ser la sucesora de la baronesa, también ha retomado sus obligaciones. La joven está estudiando Derecho en Barcelona tras un periodo previo estudiando Administración y Dirección de Empresas en la exclusiva ESADE Business School, pero el fin de semana ha viajado hasta Gerona para visitar a Tita y comprobar su mejoría de primera mano.

Sí está cogiendo algunas llamadas telefónicas para tranquilizar a sus seres queridos. Begoña (58) y Pedro Trapote (86), que forman parte del círculo cercano de la baronesa, han podido hablar con ella. La esposa del empresario ha confirmado, precisamente en una fiesta organizada por este periódico (los primeros Premios Castizo), que la aristócrata "está mejor".

"Yo le tengo mucho cariño, la quiero mucho. Ha sido un susto bueno sí. Que se recupere, es lo que deseo". "Todos tenemos ganas de que vuelva pronto a estar en la vida. Yo creo que pronto, si Dios quiere sí" ha concluido Begoña, dejando entrever que Tita podría reaparecer públicamente en los próximos días confirmando su mejoría.

Borja Thyssen junto a su madre y su mujer, Blanca Cuesta. Gtres

'Mas mañanas'

Una de sus residencias más queridas de Tita Cervera es Mas Mañanas, su exclusiva finca en la urbanización Punta Brava de Sant Feliu de Guíxols, en pleno S’Agaró.

Por eso no es de extrañar que haya sido el lugar elegido para su descanso y recuperación. También porque es la más cercana a la clínica Teknon de Barcelona, donde siguen de cerca su evolución.

La espectacular vivienda, una casa de 1963 reconvertida y con vistas al acantilado, tiene una superficie construida de 257 metros cuadrados, distribuidos en tres plantas.

El terreno fue un regalo de su padre y la casa original la construyó su primer marido, el actor Lex Barker. Con el tiempo, la baronesa compró dos propiedades adyacentes y ahora vive en un amplio complejo de lujo.

La finca está rodeada de un jardín frondoso y muy cuidado, con zonas verdes, árboles y un pequeño huerto, que permite descansar en un entorno privado y muy bucólico.

Además, cuenta con una piscina exterior situada en lo alto de la colina, con esas espectaculares vistas a la Bahía de Sant Feliu que la baronesa tanto aprecia.

Lo más valorado por la propia Cervera es el acceso directo a la playa, algo que siempre había anhelado y que convierte esta propiedad en uno de sus refugios predilectos.

Balcón de la casa de Tita Cervera. RTVE

La finca se ubica en una de las zonas más exclusivas de Sant Feliu de Guíxols. En un enclave que fue muy frecuentado en los años 50 por figuras como Elizabeth Taylor o Ava Gardner.

Como buena amante del arte y ex esposa de Hans Heinrich Thyssen, la baronesa ha llenado la casa de obras de valor. Entre las piezas más reseñadas destaca una Pantera roja de gran tamaño del escultor francés Richard Orlinski, que preside una de las estancias, además de cuadros y otros objetos de arte diseminados tanto dentro como en los espacios exteriores.

Trasladada en helicóptero

La noticia del ingreso de Tita Cervera salió a la luz la semana pasada cuando la revista Semana publicó las imágenes de sus tres hijos a las puertas del hospital donde se encontraba ingresada.

Con rostros de preocupación máxima, Borja, Carmen y Sabina protagonizaron una estampa de unidad familiar que hacía años que no se daba. Lo que hizo que saltaran todas las alarmas sobre la gravedad de Tita. También el hecho de que tuviera que ser trasladada de su casa al hospital en helicóptero.

La baronesa Thyssen. Gtres

"Ha estado realmente mal, lo pasó muy mal, sí. Ha estado muy malita, pero ahora está mucho mejor, recuperándose. Ha tenido una neumonía muy fuerte y ya está mucho mejor. Todo está bien", se apresuraron a comunicar desde su entorno.

"A estas edades, no se libra nadie de los sustos y las complicaciones, pero tranquilidad".