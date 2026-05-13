Belén Rueda: "Yo mi embarazo tuve que ocultarlo. Es una pena, porque parece que volvemos atrás y no lo vamos a consentir"

Belén Rueda (61 años) es una de esas mujeres que habitan desde hace tiempo el imaginario colectivo de nuestro país.

Actriz, madre y dueña de un talento innato y magnético, ha regalado al cine español algunos de sus personajes más memorables, capaces de atravesar la pantalla y quedarse a vivir en la memoria del espectador.

Sin embargo, más allá de los focos y de una trayectoria impecable, existe una faceta mucho más íntima y silenciosa que despierta especial interés: la de Belén como madre.

Una versión menos conocida de sí misma, alejada del personaje público y construida desde la sensibilidad, las pérdidas y el aprendizaje.

EL ESPAÑOL ha podido conversar con la intérprete durante la celebración de los Premios Platino 2026, en Xcaret México, donde se ha sincerado con este diario tras las emotivas declaraciones que concedió en el programa La noche de Aimar.

Belén Rueda en los Premios Platino 2026. Gtres

Este viaje ha supuesto para ella mucho más que una cita profesional: ha sido también un reencuentro con amigos, compañeros y con un lugar que, confiesa, le inspira profundamente.

Además, no ha querido dejar pasar la oportunidad de reivindicar, una vez más, la igualdad dentro del sector laboral, una lucha que sigue considerando imprescindible.

¿En qué momento profesional te encuentras? ¿Cómo te trata México?

Pues mira espectacular. Es que esta zona -hablando de Xcaret- tiene una calma, una paz y una energía especial. Y todo eso la culpa la tiene la gente de aquí, que son maravillosos. Son muy generosos.

Yo este es un lugar al que hace veintitantos años vine la primera vez. O sea, que mucha parte de lo que se está viendo ahora no existía. Y he seguido viniendo durante bastantes más años. O sea, esta ya es la cuarta vez aquí concretamente.

Entonces te encanta la zona, básicamente.

Sí, me gusta mucho la zona. Y además tengo amigos aquí, y cuando tienes amigos vienes de una manera diferente, aunque tengas muchas actividades porque muchas de ellas ya las has ido haciendo según venías.

Muchos actores cuentan que esta oportunidad es para hacer networking, para compartir con compañeros y que salgan nuevas oportunidades laborales a un lado del charco ¿Siente qué es así?

Yo creo que tal y como está estructurada ahora la comunicación, puedes hacerlo incluso sin necesidad de tener a la gente delante. Por eso los Premios Platino tienen algo especial, y es que nos vemos las caras. Y es que estás al lado de la persona, y es que le estás mirando a los ojos, y es que le puedes tocar... en el buen sentido.

Belén Rueda en los Premios Platino 2026. Gtres

Lo que te quiero decir es que hay algo que se ha perdido lógicamente y nos ha dado muchas facilidades, pero cuando hay momentos como este en el que nos juntamos todos y estás hablando con una persona de tú a tú, y estás compartiendo una comida o un desayuno... hay algo que se recupera y los proyectos que salen de ahí, salen a lo mejor más del corazón.

Su profesión, siendo mujer, es muy bonita pero muy compleja al mismo tiempo porque ustedes tienen que avisar cuando se quedan embarazadas. No sé si en algún momento se ha sentido así a lo largo de su carrera.

En este tema en concreto he tenido la fortuna de que cuando me quedé embarazada fue en un proyecto que estábamos haciendo, que era una serie muy larga, y he seguido trabajando.

Intenté ocultarlo y que no se me notase mucho porque había otra compañera que también estaba embarazada de mucho más y ella ya no lo podía esconder, que era Amparo Larrañaga en una serie que se llamaba Periodistas hace un montón.

Yo creo que la igualdad consiste en esto. No es una enfermedad a no ser que pases un mal embarazo, que eso también puede ser. Y ya desde hace mucho tiempo hay gente que lo tiene muy claro, aunque hay otros que no.

Es una pena que parece que estemos volviendo atrás. No es que sea una pena, es que no lo vamos a consentir.

Y, con el tema familia, sí que es cierto que yo terminaba de trabajar a una hora y decía: 'me voy a ver si llego a recogerlas al colegio'. Y te puedo asegurar que los hombres piensan: 'tengo algo más que hacer'.

Eso poquito a poco va cambiando y lo veo que en las nuevas generaciones.

Es una pena porque tendría que ser lo normal, pero sí, no hay que bajar la guardia. ¡Chicas!

Belén Rueda en un acto público. Gtres

Hablando de la maternidad, hace poco se le pudo ver en un programa de laSexta hablando sobre su hija María y ha sido muy sincera. Su testimonio ha ayudado a muchas madres. ¿Cómo lo ha vivido? ¿Le han escrito mucho?

Ya en su momento ya lo fue. A veces no nos acordamos, esto es como nuestra profesión: tú cuando empiezas... a mí me dicen '¿volverías a los 20?'. No. No volvería a los 20 porque tienes una inseguridad y una incertidumbre que no tienes cuando ya tienes un recorrido profesional en el que estás en otro lugar.

Y con esto pasa lo mismo. Cuando ocurre algo extraordinario, no para bien sino para mal, estás tan perdida, no sabes nada. O sea, no te lo esperabas con lo cual no sabes ni con quién hablar, ni a quién acudir. Estás en mano de los médicos. Gracias a ellos muchas cosas avanzan y podemos sanar.

Pero ese momento lo tengo clavado aquí -se señala el corazón- porque es esa cosa de estar perdida, y si tú de alguna manera puedes hacer una divulgación en la que digas ese primer momento, aunque sea, a dónde puedes acudir, ya es mucho.

Y esas cosas yo creo que no hay que olvidarlas para bien, no para mal, porque el dolor y la tristeza poquito a poco los vas colocando en otro lado.

Para terminar, ¿Qué veremos próximamente sobre Belén Rueda?

Se estrena una película de Arantxa Echevarría que es comedia, que se llama Cada día nace un listo, que me encanta el título.

Y luego hay una serie también para Netflix que estoy emocionada porque me he vuelto a reencontrar con una persona laboralmente, con un director guionista que hace tiempo que no coincidíamos en el trabajo.