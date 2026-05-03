Lo siento por el Montjuïc, pero este es el mirador más bonito de España: con columnas, vistas al mar y declarado Bien Cultural

Mientras Montjuïc presume de sus panorámicas urbanas sobre Barcelona, en la Costa Brava existe un rincón que no mira a la ciudad, sino al infinito.

Un lugar donde el Mediterráneo se convierte en protagonista absoluto y donde la arquitectura no compite con el paisaje, sino que lo enmarca.

Hablamos del Templete de S'Agaró, también conocido como mirador de la Punta d'en Pau, una joya que redefine el concepto de mirador en España.

Ubicado en pleno Camino de Ronda, entre la playa de Sant Pol y la de Sa Conca, este enclave forma parte de la exclusiva urbanización de S’Agaró Vell, concebida a principios del siglo XX como una ciudad-jardín.

Lejos de la masificación de otros puntos turísticos, aquí todo responde a una planificación cuidada que ha sabido preservar la esencia del entorno.

No es casualidad que este conjunto haya sido declarado Bien Cultural de Interés Nacional por la Generalitat de Catalunya.

Pero lo que realmente distingue a este mirador es su diseño. No se trata de una simple plataforma con vistas, sino de una obra firmada por Rafael Masó, uno de los grandes exponentes del noucentismo catalán.

Su sello se percibe en cada detalle: un templete de planta circular, sostenido por ocho columnas de orden corintio, que enmarcan el horizonte como si se tratara de un cuadro en constante movimiento.

La piedra blanca con la que está construido contrasta con el azul profundo del mar, generando una estampa que parece sacada de una postal.

Desde este punto privilegiado, la vista recorre toda la bahía de Sant Pol. Es, sin exagerar, uno de los enclaves más fotografiados de la Costa Brava.

Bodas, campañas publicitarias y escenas de cine han encontrado aquí un escenario perfecto. Y no es para menos: el equilibrio entre naturaleza y arquitectura convierte cada instante en una experiencia estética.

El Templete de S'Agaró en Girona.

El acceso, además, es sorprendentemente sencillo. A diferencia de otros tramos abruptos del litoral catalán, este paseo es amplio, llano y apto para todos los públicos.

Basta con iniciar la ruta desde el entorno del Hostal de La Gavina y dejarse llevar por uno de los caminos de ronda más amables y cuidados de la región.

No es extraño que este rincón haya seducido también a estrellas internacionales durante la Edad de Oro de la Costa Brava.

Figuras como Ava Gardner o Elizabeth Taylor encontraron en S’Agaró un refugio de discreción y belleza.

Porque aquí, a diferencia de otros miradores, no se trata solo de observar. Se trata de detenerse.

De entender que, a veces, el verdadero lujo es un banco de piedra, ocho columnas y el sonido del mar rompiendo suavemente contra la costa.