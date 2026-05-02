Roca Rey cancela su primera corrida tras la grave cogida sufrida en Sevilla: "Es necesario prolongar su recuperación"

El diestro Andrés Roca Rey (29 años) continúa centrado en su recuperación tras la grave cogida sufrida el pasado 23 de abril en la plaza de toros de La Maestranza, en Sevilla.

El percance obligó al torero peruano a ser ingresado de urgencia, donde permaneció varios días bajo observación médica hasta que, el pasado 28 de abril, recibió el alta hospitalaria.

Desde ese momento, Roca Rey ha iniciado una fase de convalecencia en su domicilio, donde sigue un estricto plan de rehabilitación y fisioterapia con el objetivo de regresar a los ruedos lo antes posible.

Sin embargo, la evolución, aunque positiva, ha obligado a modificar los planes iniciales de reapertura de temporada.

Roca Rey. GTRES

El primer compromiso afectado ha sido el previsto para el próximo domingo, 10 de mayo, en Valladolid, una cita que ya ha sido cancelada tras recomendación médica.

Su equipo de comunicación ha confirmado la noticia a través de un comunicado en el que se subraya la necesidad de priorizar la recuperación completa del torero antes de volver a la actividad profesional.

"Tras recibir recientemente el alta hospitalaria, el diestro continúa con su proceso de recuperación en su domicilio, bajo un estricto control médico. Aunque la evolución es favorable, se considera necesario prolongar esta fase para garantizar una recuperación completa y segura", ha señalado el texto difundido por su entorno.

En ese mismo comunicado se destaca el esfuerzo que está realizando el matador durante estas semanas de rehabilitación.

"Roca Rey está realizando todos los esfuerzos posibles para acortar los plazos previstos, sometiéndose a sesiones de fisioterapia y rehabilitación especialmente intensas y prolongadas, con el objetivo de volver a los ruedos en las mejores condiciones", añaden.

Comunicado del equipo de Roca Rey. X

A pesar de la prudencia médica, en el entorno del torero no se descarta su regreso durante la presente temporada.

De hecho, uno de los escenarios que más fuerza ha cobrado es su posible participación en la Feria de San Isidro, en la plaza de Las Ventas, con especial interés en la tradicional corrida de la Beneficencia.

No obstante, su presencia en Madrid no está asegurada y dependerá exclusivamente de la evolución de su recuperación en las próximas semanas.

Los médicos que supervisan su caso serán los encargados de determinar si puede afrontar una vuelta progresiva a la actividad sin asumir riesgos.

Además de San Isidro, también se estudian otras posibles reapariciones en plazas como Jerez o Talavera de la Reina, aunque por ahora todo se mantiene en el aire.

El entorno del torero insiste en que no se forzarán los plazos y que la prioridad absoluta es una recuperación total que evite recaídas.

Por el momento, la reaparición de Roca Rey en los ruedos sigue sin fecha concreta. La evolución de su estado físico marcará el ritmo de un regreso que el mundo del toreo sigue con máxima expectación.